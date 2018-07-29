王毅谈习近平主席亚非之行：相知无远近 万里尚为邻

新华社路易港7月28日电 2018年7月19日至29日，国家主席习近平应邀对阿联酋、塞内加尔、卢旺达和南非进行国事访问，在南非约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十次会晤，过境毛里求斯并进行友好访问。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，中央外事工作会议刚刚结束不久，习近平主席开启今年首次出访，就来到中东、非洲并出席金砖国家领导人会晤。这是中央着眼国际局势出现的新机遇、新挑战作出的重大外交部署。当今世界面临百年未遇之大变局，新兴市场和发展中国家集体崛起势不可挡，团结协作、联合自强的意愿日益高涨。习近平主席此次亚非之行携手有关国家领导人，共商友好合作大计，共绘发展振兴蓝图，共创互利共赢前景。面对国际风云变幻、世界力量格局深度调整、单边主义和贸易保护主义不断抬头，习近平主席此访引领中国特色大国外交开辟了新境界，打开了中外关系和南南合作的新局面，拓宽了国内发展和战略运筹的新空间，推进了构建人类命运共同体的新实践。

习近平主席11天行程36000多公里，到访5国6地，出席近60场双多边活动，高屋建瓴提倡议，脚踏实地推合作，聚同化异谋团结，春风化雨促交流，增进了中国同亚非国家、金砖国家和广大发展中国家的相知相近，彰显了睿智笃行、真诚亲和的大国领袖风范。往访各国纷纷作出特殊安排，隆重礼遇习近平主席。阿拉伯和非洲人民以富有民族特色的方式热情欢迎习近平主席。国内外舆论高度关注，普遍认为此访是中国加强同发展中国家和新兴市场国家战略合作的一次成功的历史性访问。

一、推升中阿关系，谱写中东外交新篇

阿联酋是中国在中东海湾地区的重要合作伙伴，也是“一带一路”建设的重要支点国家。中阿关系全面快速发展，双方合作领域广、程度深、成果实。习近平主席此访继往开来、以点带面，将中阿双边关系推向更高水平，对中国同阿拉伯国家合作产生示范效应。

为两国关系发展开辟光明前景。这是习近平主席首次访阿，也是中国国家元首时隔29年再度到访，成为阿联酋举国欢庆的盛事。阿方派12架战机为习近平主席专机护航，在习主席车队行进中安排飞行表演和马队护卫。穆罕默德王储向习近平主席授予国家最高荣誉勋章扎耶德勋章，还盛情邀请习主席到私邸做客，表达对尊贵挚友的敬重和特殊情谊。习近平主席同穆罕默德副总统兼总理、穆罕默德王储举行卓有成效的会谈，同意深化战略互信，提升互利合作，拓展共同利益。穆罕默德王储表示，深化同兄弟般中国的传统、战略、友好关系始终是阿联酋对外关系的重中之重。作为此访最重要的成果，两国发表《联合声明》，对下阶段双边关系发展作出政治引领和统筹规划，宣布建立中阿全面战略伙伴关系，这一新定位体现了两国结成命运与共伙伴的共同愿望，将使中阿关系继续走在中国同中东海湾地区国家关系前列。

为双边友好合作注入强劲动力。“一带一路”倡议同阿联酋“重振丝绸之路”设想高度契合。中阿两国签署共建“一带一路”谅解备忘录，同意加强发展战略对接和产业政策沟通，在更高水平、更宽领域、更深层次推进合作。哈利法港二期集装箱码头和中阿产能合作示范园是两国共建“一带一路”的旗舰项目，双方同意港园一体，打造国际贸易、产业聚集、区域辐射三位一体功能布局，推动传统油气和低碳能源合作“双轮”转动、科技和金融合作“两翼”齐飞。双方将在阿布扎比加快建设首个“一带一路”国际交易所，为中东海湾地区“一带一路”建设提供金融服务。双方将实施好“百校教中文”、“拥抱中国”、互设文化中心等项目，促进民心相通、文明互鉴。两国领导人共同见证签署近20项合作文件，涵盖经贸、金融、能源、农业、文化等领域，昭示了双方合作广阔空间。

为地区和平稳定提供治本方案。当前中东局势再次走到十字路口。习近平主席同阿联酋领导人就此深入交换意见，围绕中东“何去何从”之问阐明中国方案。习近平主席把握主要矛盾、挖掘问题根源，指出要坚持通过政治途径解决热点问题，找到符合地区实际、兼顾各方利益的方案；要积极探索以发展促和平的中东治理路径，筑牢地区和平稳定的根基；要加强去极端化国际合作，铲除恐怖极端主义滋生土壤。习近平主席提出的方案体现共同、综合、合作、可持续的安全观，顺应当地民众盼稳思定的普遍心愿，受到域内外高度评价。地区国家领导人表示，中国在中东问题上公正客观、平衡稳健，不谋求私利，不指手画脚，他们期待中国在地区事务中发挥更重要作用。

王毅说，本月初，习近平主席在中国－阿拉伯国家合作论坛第八届部长级会议开幕式上发表重要讲话，宣布中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，强调中国愿同阿拉伯国家携手推进“一带一路”建设，努力打造中阿命运共同体。习近平主席此次阿联酋之行是中国对阿拉伯国家政策的一次生动注解和成功路演。

二、厚植中非友好，践行对非政策理念

中非长期友好，命运休戚与共。习近平主席一直高度重视中非关系，2013年就任中国国家主席以及今年再次当选连任后均选择非洲为首次出访目的地。此次往访的非洲4国各具特色，地理区位不同，经济体量各异，但都迫切希望同中国加强合作。习近平主席同4国领导人规划双边关系发展，在双多边场合阐释中国对非政策，凝聚起中非友好团结的更大共识，汇集起中非互利合作的更强动力。

中非真诚互信的根基更加牢固。中国和非洲是发展道路上的真诚伙伴，是国际事务中的天然同盟军。习近平主席强调，发展同非洲国家团结合作是中国长期、坚定的战略选择。无论未来国际格局如何变化，中国都将秉持真实亲诚对非政策理念和正确义利观，继续支持非洲发展振兴，推动构建更加紧密的中非命运共同体。中国与非洲都有遭受殖民的历史，我们愿同有相似经历的国家和民族共同实现人民对美好生活的向往。习近平主席分别同塞内加尔总统萨勒、卢旺达总统卡加梅、南非总统拉马福萨、毛里求斯总理贾格纳特会谈会见，一致同意从战略高度和长远角度看待双边关系，深化政治互信，排除外来干扰，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解支持，在探索适合自身国情的发展道路时相互理解支持，在国际和地区事务中相互理解支持。非洲国家领导人表示，中国是非洲患难与共的可靠朋友，这份情谊历久弥坚，绝非外界挑拨所能撼动。中非合作是双赢合作，中国为非洲经济社会发展作出巨大贡献，“新殖民主义”之说根本站不住脚。非洲完全清楚谁是真心实意的朋友，谁为非洲做了实实在在的好事，愿同中国在实现非洲梦和中国梦的征程上继续守望相助、结伴同行。

中非携手发展的道路更加宽广。中非发展互为机遇。正如习近平主席所说，中国发展好了，非洲发展会更顺；非洲发展顺了，中国发展会更好。习近平主席将快速发展的非洲比喻为奔跑的雄狮。非洲正努力实现工业化和现代化，中国正加快推进经济结构调整和转型升级，双方互利合作潜力巨大。此访期间，中国同非洲4国商定加强发展战略对接，发挥经济互补优势，拓展新的合作空间。习近平主席着眼增强非洲自主发展和吸引外资能力，强调中方将坚持“授人以渔”，通过人力资源开发合作和技术交流，帮助非方培养更多适用人才；坚持“筑巢引凤”，通过基础设施、经济特区和工业园区建设合作，助力非方吸引更多优质投资。非洲是“一带一路”的自然和历史延伸。继南非之后，此行又同塞内加尔、卢旺达签署共建“一带一路”谅解备忘录，同毛里求斯就尽快签署“一带一路”协议达成共识，为双边和中非合作提供了新平台。塞内加尔作为首个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家，将在域内产生带动效应。此次非洲之行共签署约40项合作协议，包含许多造福双方人民的大项目，再次印证中非合作更富成效、更加务实、更为惠民。

中非友好情谊的纽带更加紧密。习近平主席此访在非洲大陆掀起中非友好的新热潮。隆重热烈、充满友情的画面一幕接着一幕，载歌载舞、夹道欢迎的场景一站接着一站。萨勒总统向习近平主席授予塞内加尔国家雄狮勋位团大十字勋章，专门安排礼宾马队为习主席车队沿途护卫。卡加梅总统举行富有卢旺达特色的迎送仪式，当地民众以欢快的鼓乐舞蹈表达对中国贵宾的友好情谊。拉马福萨总统举行盛大宴会，欢迎习近平主席访南并庆祝两国建交20周年。毛里求斯总理贾格纳特携全体内阁成员深夜接机。习近平主席不忘老朋友、结识新朋友，同非洲各界人士叙友谊、话民生，拉近了彼此距离。习近平主席与当地民众一同观看塞内加尔竞技摔跤比赛，展现对非洲传统文化的尊重；参观基加利大屠杀遇难者纪念馆，寄托对非洲历史伤痛的哀思；出席中南科研合作成果展和对话会，表达对中非科技交流的支持。双方领导人同意加强教育、文化、旅游、卫生、青年、妇女等领域交流合作，使中非友好更加深入人心。

王毅说，今年是中非关系发展的“大年”。继习近平主席此次访非后，中非合作论坛北京峰会将于9月隆重举行。峰会将把中非共建“一带一路”、联合国2030年可持续发展议程、非盟《2063年议程》同非洲各国发展战略结合起来，推出加强中非全方位合作的新方略、新举措，为中非全面战略合作伙伴关系发展开创新机遇、新天地。习近平主席访非期间介绍峰会筹办理念，非洲国家领导人积极响应，表示愿同中方一道努力，将峰会办成加强中非团结合作的又一历史性盛会。

三、引领金砖合作，带动全球治理变革

金砖国家近年发展势头持续向好，务实合作不断深入，搭建起具有全球影响力的南南合作平台，成为国际事务中一支越来越重要的力量。习近平主席去年主持金砖国家领导人厦门会晤，成功开启金砖合作第二个“金色十年”，也为金砖国家领导人会晤10周年之际召开的约翰内斯堡会晤提供了重要动力。

规划了金砖未来合作的蓝图。习近平主席回顾金砖合作，展望未来发展，指出金砖国家要紧紧围绕和平与发展的时代主题，牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，将第二个“金色十年”的愿景变为现实。习近平主席强调，金砖国家要深化战略伙伴关系，继续加强团结，保持战略信心和定力，心无旁骛谋发展，有效应对外部经济风险；要丰富务实合作内涵，坚持“三轮驱动”，释放经济合作巨大潜力，坚定维护国际和平安全，深入拓展人文交流合作。这些主张延续了厦门会晤共识，规划了未来合作路径，推动金砖国家朝着贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通、人文大交流的方向迈出新步伐。约翰内斯堡会晤正式核可中国携手南非提出的金砖国家新工业革命伙伴关系倡议并启动相关工作，通过深化数字化、工业化、创新、包容增长、投资等合作，联手加快经济新旧动能转换和转型升级。金砖国家新工业革命伙伴关系的建设将成为推动金砖合作的重大旗舰项目，为培育和提升金砖国家的国际竞争力发挥关键作用。

唱响了全球治理变革的强音。习近平主席洞察全球形势，把握时代特征，指出未来10年将是世界经济新旧动能转换的关键10年，也是国际格局和力量对比加速演变、全球治理体系深刻重塑的10年。金砖国家要顺应历史大势，把握发展机遇，为构建人类命运共同体发挥建设性作用。习近平主席呼吁建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义；深化国际创新交流合作，妥善化解科技进步对传统产业的冲击；坚持包容普惠，推动国际发展合作；坚定奉行多边主义，支持多边贸易体制，切实遵守共同制定的国际规则。针对近期单边主义和贸易保护主义抬头倾向，习近平主席鲜明指出，贸易战不会有赢家，经济霸权主义损害国际社会共同利益，最终将搬起石头砸自己的脚。这些主张契合开放包容、合作共赢的金砖精神，反映广大发展中国家的共同呼声，指明经济全球化和世界多极化的正确方向。各方认为，习近平主席的讲话深入人心、稳定人心、鼓舞人心，中国在国际政治经济秩序中的积极作用有目共睹。《金砖国家领导人约翰内斯堡宣言》充分吸纳习近平主席讲话精神，对外发出谋求共同发展、维护公平正义、坚持多边主义、完善全球治理的明确声音，为充满不确定性的国际形势注入了正能量。

推进了发展伙伴网络的拓展。开展同其他新兴市场和发展中国家对话合作，是金砖合作的应有之义。中国在厦门会晤期间开创性提出“金砖+”合作理念，举行首次新兴市场与发展中国家对话会。约翰内斯堡会晤接续这一模式，邀请包括其他新兴市场、非洲国家在内的发展中国家代表参加“金砖+”领导人对话会，进一步扩大了金砖“朋友圈”。习近平主席紧扣新形势下南南合作、对非合作的目标任务，倡议从深化互利伙伴关系、挖掘发展新动能、营造有利外部环境、构建新型国际关系4方面做起，维护新兴市场和发展中国家的共同利益和发展空间；倡导从政治互信、经济互利、安全互助、文化互鉴4方面着手，深化金砖国家同非洲国家伙伴关系。习近平主席提出要使“金砖+”合作内容上更具实效，形式上保持连续，让其他新兴市场和发展中国家都能参与到金砖合作中来，这将有助于培育新兴市场和发展中国家联动发展链条，进一步提升金砖合作的影响力和号召力。

约翰内斯堡会晤期间，习近平主席同俄罗斯总统普京举行双边会晤，就当前国际局势的最新变化以及如何深化双方战略协调合作深入交换意见，巩固了6月北京会晤成果，体现了中俄全面战略协作伙伴关系的高水平。习近平主席会见巴西总统特梅尔时，积极评价中巴关系发展势头，支持巴西主办明年金砖国家领导人会晤。双方商定加强对话合作，继续推进中拉关系发展。习近平主席同印度总理莫迪举行3个月内第三次会晤，双方充分肯定两国关系的改善发展势头，就下阶段各领域合作提出指导意见，期望将武汉会晤开启的中印关系新局面不断向前推进。习近平主席还先后会见乌干达总统穆塞韦尼、土耳其总统埃尔多安、阿根廷总统马克里、安哥拉总统洛伦索，就推动双边关系发展、加强务实合作达成新共识。

四、阐释中国道路，彰显大国品格担当

王毅说，随着中国特色社会主义进入新时代，中国发展更加吸引世界目光。广大发展中国家对中国怀有天然亲近感，从中国成功故事中看到希望、得到启迪、发现机遇，更加注重“向东看”。习近平主席同新兴市场和发展中国家领导人深入交流，解读中国发展理念，介绍中国发展经验，分享中国发展红利，展现了立己达人、兼善天下的境界胸怀。

结合新时代中国特色社会主义思想，交流治国理政经验。中国特色社会主义不断发展，为广大发展中国家解决自身问题、探寻发展道路提供了“灵感源泉”。此访期间，习近平主席结合改革开放40年历程，精辟阐释中国发展理念，支持各国走适合本国国情的发展道路。习近平主席根据对方需要，有针对性地分享中国在执政党建设、经济结构改革、工业发展、农村振兴、脱贫攻坚等方面的经验做法。外方普遍钦佩中国发展成就，高度认同习近平主席的治国理念和远见卓识。不少外国领导人主动分享《习近平谈治国理政》一书的“读后感”，表示从中获益匪浅。穆罕默德王储还专门请习近平主席赠送两册亲笔签名的阿文版，分别留作自己研读和阿联酋总统府图书馆收藏。

践行构建人类命运共同体理念，展现开放包容胸怀。习近平主席提出构建人类命运共同体的重要倡议以来，受到世界各国特别是发展中国家的广泛支持。习近平主席此访积极倡导人类命运共同体理念，以此引领中阿、中非、金砖和南南合作，汇聚共建“一带一路”合力，实现了理论与实践的有机结合和相互促进。习近平主席将中国发展同世界发展相统一，强调作为世界上最大的发展中国家，中国将积极开展南南合作，努力为新兴市场和发展中国家实现共同发展创造更大机遇。习近平主席指出中国正快速落实扩大开放的新举措，邀请各方出席11月在上海举办的首届中国国际进口博览会，展现了一以贯之坚持对外开放、分享发展红利的信念。习近平主席还宣布帮助非洲国家改善社会民生的新举措，真实诠释正确义利观和大国责任担当，得到国际社会普遍赞誉。

访问期间，习近平主席夫人彭丽媛积极开展友好交流活动，参观走访当地学校、博物馆和公益项目，为增进中国同亚非国家的传统友谊和相互了解发挥了独特作用。

王毅最后说，今年是贯彻中共十九大精神的开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标历史交汇期的开启之年。年初以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们统筹国内国际两个大局，通盘谋划和推进对外工作，成功举办博鳌亚洲论坛年会、上海合作组织青岛峰会等主场活动，积极运筹大国、周边、发展中国家和多边外交，在复杂多变的国际格局中保持进取态势，发挥积极作用。习近平主席此访从大局上谋划、在关键处落子，与年内重大外交行动环环相扣、联动呼应，谱写了新时代中国特色大国外交的新篇章。我们要在习近平外交思想指引下，充分利用双多边平台和主客场外交，特别是办好中非合作论坛北京峰会、中国国际进口博览会两场重头戏，拓展全方位外交布局、完善全球伙伴关系网络、深入参与全球治理、服务好国内开放发展，不断推动新时代中国外交迈上新台阶，为实现中华民族伟大复兴的中国梦创造良好外部条件，为推动人类和平与发展的进步事业作出新的更大贡献。

来源： 新华网