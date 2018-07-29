——国际社会积极评价习近平主席在金砖国家工商论坛上的重要讲话

国家主席习近平日前出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛并发表重要讲话，引发国际社会积极反响。接受本报记者采访的国际人士普遍认为，习近平主席的重要讲话为金砖合作在第二个“金色十年”里实现新的飞跃勾画了蓝图美景，提供了中国方案，指明了前进方向。在金砖国家引领下，新兴市场国家和发展中国家将为推动世界经济发展和全球治理变革注入新的动力。

发出合作共赢的响亮声音

南非独立传媒集团行政主管泽娜蕾哈·巴勒迪斯认为，金砖国家10年来发展成果丰硕，这些成果是金砖合作追求和平、和谐、共同发展和共同繁荣的体现，也离不开金砖国家在经贸财金、政治安全、人文交流等方面的密切合作。“习近平主席的讲话勾画了金砖国家未来10年的发展蓝图，也让广大新兴市场国家和发展中国家更有信心抓住机遇，实现共同发展。”

巴勒迪斯尤其赞赏习近平主席在讲话中提到的“坚持包容普惠”和“坚持多边主义”的理念，认为这体现出世界上最大发展中国家的自信和担当。“金砖国家领导人厦门会晤后，中国在南非再次发出合作共赢的响亮声音。”

南非标准银行经济学家杰瑞米·史蒂文斯认为，未来5年金砖国家经济增长形势依旧向好。未来10到15年，金砖国家总体经济增速有望达到5%。“金砖国家合作机制之所以具有强大生命力，与金砖国家间巨大的合作潜力分不开。金砖国家建立起领导人引领的全方位、多层次合作架构，推动金砖国家优势互补，务实合作，实现共同发展，这也将推动世界经济与政治健康发展。”

印度《孟买日报》记者约什认为，习近平主席在讲话中对未来10年的世界发展形势进行了客观分析，指出了各国共同面临的挑战，并提出了坚持合作共赢、坚持创新引领、坚持包容普惠、坚持多边主义等四点建议。“习近平主席提出要‘努力把金砖国家同非洲合作打造成南南合作的样板’，这对印度来说是一个重大机遇。”约什说，第四次工业革命方兴未艾，但也蕴含不少风险和挑战，习近平主席鼓励各国深化国际创新交流合作，发挥各自比较优势和资源禀赋，以此次会晤为契机，金砖国家创新与科技合作必将更上一个台阶。

为全球经济增长提供新动能

阿斯通数码配件有限公司商业发展经理戴夫·史密斯说：“习近平主席指出要全力推进结构性改革，消除一切不利于创新的体制机制障碍，这为金砖国家的长远发展指明了方向。只有这样，才能充分激发市场活力，我们这样的跨国企业才能不断发展。”

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心教授狄伯杰认为，金砖合作是过去10年世界经济企稳转暖的重要保障。当前单边主义和保护主义抬头，金砖国家加强合作可以有效平衡保护主义和孤立主义带来的负面影响，有助于完善全球经济治理，也为全球经济增长提供了新动能。印度商人萨迪什·珀努古帕迪认为，金砖合作机制对于促进金砖国家之间的贸易交流发挥了重要作用。

墨西哥国立自治大学中墨问题研究中心主任杜塞尔表示，习近平主席提出的坚持合作共赢、坚持包容普惠、坚持多边主义等建议，关注到各国面临的发展不平衡、不充分问题，主张每个国家都有平等发展的权利，呼吁提高新兴市场国家和发展中国家的代表性和发言权，这是所有新兴市场国家和发展中国家都支持的。“中国敞开大门搞建设，举办首届中国国际进口博览会、大力推进‘一带一路’建设等，将让更多国家和人民分享中国的发展成果。”

为促进南南合作注入新动力

当前，在现有国际贸易秩序受到挑战，保护主义、单边主义抬头的背景下，金砖国家始终将合作与对话作为主旋律赢得各方赞赏和支持。

巴西中国研究中心主任罗尼·林斯认为，金砖国家领导人厦门会晤开创的“金砖+”合作吸引了世界目光。此次约翰内斯堡会晤邀请阿根廷、乌干达等国与会，延续了“金砖+”合作，打造开放多元的发展伙伴网络，让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。

埃及赫尔万大学政治教授叶哈雅认为，“金砖+”为新兴市场国家和发展中国家合作创造了重要机遇，让金砖国家在南南合作方面更有针对性。

俄罗斯亚太地区发展预测研究中心主任萨纳科耶夫认为，发展中国家的经济增长和地位提升，需要金砖国家创新合作机制，“‘金砖+’推动金砖合作成为具有全球影响的南南合作平台，为新兴市场国家和发展中国家参与全球治理、谋求共同发展提供了新机遇，这是中国智慧对世界的又一贡献。”

“中国理念能获得众多国家认同，是因为中国真心实意想与其他国家实现共同发展。” 南非工商界人士拉·莫特索哥认为，“金砖+”合作理念将更多新兴市场国家和发展中国家紧密联系在一起，为促进南南合作注入新动力，也为推动全球治理和多边机构改革不断作出贡献。

印度孟买观察家基金会主席库尔卡尼认为，在经济全球化发展的今天，许多问题具有联动效应。“金砖+”合作强化了金砖国家合作的内涵，也扩大了金砖国家的“朋友圈”，让广大新兴市场国家和发展中国家深化合作，求同存异，实现共同繁荣发展。

(来源 人民日报)