2018金砖会晤落幕，这些成果将影响31亿人的生活

7月27日，金砖国家领导人第十次会晤在南非约翰内斯堡落幕。在有些人眼中，“高大上”的金砖会晤离自己的生活很遥远，其实并不然。随着2018金砖会晤落幕，“金砖+”朋友圈扩大，你我能收获的“金砖”红包也升级了！ 一起来看。

1.就业+，投资障碍减少，机会更多了

去年金砖厦门会晤开创了“金砖+”模式，邀请5个非金砖国家对话。今年，“金砖+”朋友圈进一步扩大，22个非金砖国家领导人参加“金砖+”合作对话。习近平在“金砖+”领导人对话会上讲话中提出，我们要共同维护多边贸易体制，建设开放型世界经济。

随着“金砖+”朋友圈扩容，投资和贸易的机会将越来越多。

习近平在金砖国家工商论坛上呼吁，金砖国家要促进贸易和投资自由化便利化。这次金砖会晤通过的《约翰内斯堡宣言》提出，各方将进一步加强电子商务、标准和技术规则、中小微企业和示范电子口岸等合作。《宣言》建议，建立科技园和技术企业孵化器网络，支持中小技术企业的发展。

印度最大的太阳能产业园，就受益于金砖国家新开发银行给予印度的2.5亿美元贷款。来自中国的晶澳太阳能板已经为印度光伏市场累计供应了2500兆瓦的太阳能光伏产品，占到印度市场总量的百分之十以上。

随着合作领域的拓展和投资障碍的减少，大量实实在在的就业机会将被创造出来。

另一个值得关注的就业红利，是金砖国家对技能培训的重视。《宣言》提出，支持《二十国集团促进高质量学徒制倡议》和《金砖国家技能脱贫减贫行动计划》中提出的政策建议，将进一步促进职业培训、终身学习以及与世界经济和劳工环境快速变化相适应的培训。

2.购物+，餐桌更丰富，买买买更方便了

过去十多年来，随着金砖国家在经贸领域合作越来越紧密，老百姓的日常生活用品也更加实惠丰富，南非的红酒，巴西的牛腱子，俄罗斯的甜点，印度的地毯，都进了中国消费者的购物车。

中国剁手族的购物清单还在增加。南非有机芦荟享誉全球，很多南非本土芦荟品牌也开始将目光瞄准了中国等其他金砖国家。根据俄农业部与俄出口中心制定的2017年至2024年农产品出口发展战略，俄方希望到2024年把对华农产品出口额提高到95亿美元。

今年金砖国家在加强经贸机制建设方面取得了新的进展。《宣言》提出，早日完成《金砖国家海关行政互助协定》并尽早生效，期待在金砖国家之间和相关多边论坛框架下加强贸易便利化等方面合作。

中国目前已有部分海关针对金砖国家外贸商品开辟“快车道”，海淘购物能实现“快速达”；可以想见，不久之后，只要轻点鼠标，消费者就可以收到异国的优质产品。

3.旅游+，签证更便利，让你“说走就走”

旅游爱好者们有福了！今后想欣赏桑巴文化、印度歌舞、非洲草原、西伯利亚森林将能“说走就走”。



南非正在酝酿放宽对中国游客的签证限制。事实上，旅游业已经成为金砖国家经贸合作的新增长点。中国入境游客中，金砖国家人数占比越来越高。2016年，中国游客赴俄、印、巴、南非的数量也大幅增加，超过50%，呈明显上升趋势。

未来，金砖旅游合作将进一步加强。《宣言》明确提出，欢迎建立旅游业工作组的倡议，金砖旅游合作渠道将在旅游贸易、航空互联互通、旅游基础设施、文化和医疗旅游、消除市场壁垒、旅游安全及其金融、保险和医疗支持等方面加强经验交流，分享最佳实践。

4.文化+，文化交流提速，享受更多金砖文化大餐

日益丰富的文化大餐是这些年金砖各国人民收获的货真价实的“红包”。

去年开始，金砖人文交流明显提速。金砖国家在体育、青年、电影、文化、教育和旅游等领域交流与合作取得稳步进展，其中包括通过智库理事会、学术论坛、民间社会组织论坛等机制开展的交流活动。

前不久，金砖国家合拍的第二部影片《半边天》，在上海国际电影节发布；来自金砖国家的5家美术馆，联袂在中国美术馆为中国观众呈现了62件各具特色的经典艺术作品；习近平还在金砖会晤期间表示，中方建议举行金砖博物馆、美术馆、图书馆联盟联合巡展等活动，加强文化创意产业、旅游、地方城市等领域合作。

《宣言》也强调金砖合作应该将人民置于中心地位，赞赏金砖国家在人文交流与合作取得的进展。《宣言》提出，欢迎南非提出关于制定金砖国家合拍影片协议的倡议，将进一步推进合作，展示金砖国家文化多元性。

显然，金砖国家文化交流未来还将继续提速，让31亿人享受到更多金砖文化大餐。