四大关键词丨感知习主席的南非时间

7月下旬，非洲大陆最南端“彩虹之国”南非，迎来中国国家主席习近平的到访。

不到五天时间，习主席出席20余场双多边活动，就推进新时期中南全面战略伙伴关系，深化金砖国家战略伙伴关系、拓展“金砖＋”合作，让第二个“金色十年”美好愿景变为现实，提出中国主张，贡献中国智慧。

让我们通过四个关键词来感知习主席高节奏的“南非时间”。

关键词一：友好

“这是习近平主席五年来第三次访问南非”“这是拉马福萨今年2月就任南非总统后接待的首次国事访问”……访问前夕，媒体便已敏锐捕捉到这些背景信息。

与拉马福萨总统举行会谈、参观中南科技创新合作成果图片展、出席中南科学家高级别对话会开幕式、出席北汽投资项目首辆汽车下线视频连线仪式、出席拉马福萨总统举行的欢迎暨庆祝中南建交20周年晚宴……24日，习主席在比勒陀利亚的日程排得满满当当，“中南友好”是始终不变的主题。

中南建交20年来，双方致力于合作共赢、共同发展，始终风雨同舟、休戚与共，建立起真诚友好、相互信任、亲密无间的“同志加兄弟”关系。中南关系实现了从伙伴关系到战略伙伴关系再到全面战略伙伴关系的重大跨越，给两国人民带来了实实在在的利益。

“短短20年间中南关系能够取得如此丰硕的成果，关键在于双方坚持互帮互助、互尊互信、互利互惠、相知相亲、相依相靠，为两国关系发展奠定了重要的感情基础、政治基础、经济基础、民意基础、战略基础。”习主席道出中南关系快速发展的真谛。

习主席对南非进行国事访问期间，两国元首就推进新时期中南全面战略伙伴关系达成重要共识，一致同意加强高层往来，深化政治互信，对接发展战略，推进务实合作，密切人文交流，让两国人民更多享受中南合作成果。

“南中关系正处于历史最好时期。习主席此访彰显南中关系已超越一般的双边关系，具有战略意涵，”拉马福萨总统表示，南方将深化同中方各领域合作，继续推进南中全面战略伙伴关系。

关键词二：开放

结束对南非国事访问后，25日上午，习主席离开比勒陀利亚，抵达约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十次会晤。当天下午，他便应邀出席金砖国家工商论坛，并发表《顺应时代潮流 实现共同发展》的重要讲话。

面对单边主义、保护主义愈演愈烈，多边主义和多边贸易体制受到严重冲击，要合作还是要对立，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，国际社会再次来到何去何从的十字路口。

习主席说，金砖国家要坚定建设开放型世界经济，旗帜鲜明反对单边主义和保护主义，促进贸易和投资自由化便利化，共同引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展。习主席的讲话赢得现场热烈掌声。

“坚持合作共赢，建设开放经济”“坚持创新引领，把握发展机遇”“坚持包容普惠，造福各国人民”“坚持多边主义，完善全球治理”习主席提出的“四个坚持”，为金砖合作指明了方向，向世界释放出积极信号。

讲话中，习近平主席不仅明确提出中国主张，更向世界郑重宣示中国行动：

——我们将积极开展南南合作，努力为新兴市场国家和发展中国家共同发展创造更大机遇。

——我们将继续敞开大门搞建设，继续创造更具吸引力的投资环境，加强知识产权保护，主动扩大进口。

——我们将继续大力推进“一带一路”建设，为各国经济社会发展、落实2030年可持续发展议程开辟新空间。

关键词三：创新

约翰内斯堡，在恩古尼语中被称为“黄金之城”。7月26日，习主席在这里与南非总统拉马福萨、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪共同擘画金砖合作第二个“金色十年”的美好蓝图。

此次金砖国家领导人会晤的主题是“金砖国家在非洲：在第四次工业革命中共谋包容增长和共同繁荣”。习主席发表《让美好愿景变为现实》的重要讲话。他强调，金砖国家要把握历史大势，深化战略伙伴关系，巩固“三轮驱动”合作框架，让第二个“金色十年”的美好愿景变为现实。

在讲话中，习主席指明了未来十年金砖合作的四大方向：释放经济合作巨大潜力、坚定维护国际和平安全、深入拓展人文交流合作、构建紧密伙伴关系网络。

习主席在讲话中再次强调坚持创新引领对于巩固金砖合作基础，实现新旧动能转换的重要作用。“我们要坚持创新引领，通过建设新工业革命伙伴关系，加强宏观经济政策协调，实现发展战略深度对接，在相互砥砺中加速新旧动能转换和经济结构转型升级。”

新工业革命伙伴关系旨在深化金砖国家在数字化、工业化、创新、包容、投资等领域合作，最大程度把握第四次工业革命带来的机遇，应对相关挑战。新工业革命伙伴关系将发挥金砖国家各自比较优势，促进经济增长和转型，增强可持续工业生产能力。

让美好愿景变为现实的关键在于明确方向后而坚定行动。“下阶段，中方将实施10期人力资源开发合作项目，邀请五国专家共同规划新工业革命合作蓝图，提升金砖国家及广大新兴市场国家和发展中国家竞争力。”习主席的讲话引发与会人士强烈共鸣。

关键词四：团结

“当今世界正处于大发展大变革大调整时期，新兴市场国家和发展中国家面临共同的机遇和挑战。新兴市场国家和发展中国家加强团结合作愈显重要。”27日上午，习主席在出席“金砖+”领导人对话会时的讲话引人深思。

目前，新兴市场国家和发展中国家对世界经济增长的贡献率已经达到80%。按汇率法计算，这些国家的经济总量占世界的比重接近40%。保持现在的发展速度，10年后将接近世界总量一半。新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可当。

与此同时，世界多极化、经济全球化在曲折中前行，地缘政治热点此起彼伏，恐怖主义、武装冲突的阴霾挥之不去。未来十年，全球治理体系的走向，关乎各国特别是新兴市场国家和发展中国家发展空间。

机遇与挑战并存。作为新兴市场国家和发展中国家的领头羊，金砖国家应怎样发挥领导力？

在27日出席纪念金砖国家领导人会晤10周年非正式会议时，习主席给出回答：要拓展“金砖+”合作，构建广泛伙伴关系，让其他新兴市场国家和发展中国家都参与到金砖合作中来，形成维护共同利益、促进共同发展的强大力量。

去年金砖国家领导人厦门会晤期间，中国便提出“金砖＋”合作理念，受到各方广泛欢迎并得到正式确立。此次约翰内斯堡会晤期间举行的“金砖+”领导人对话会上，习主席就拓展“金砖+”合作指明四大方向：

——共同深化互利伙伴关系；

——共同挖掘发展新动能；

——共同营造有利外部环境；

——共同构建新型国际关系。

“无论将来中国怎么发展，都永远属于发展中国家，都会坚定支持广大发展中国家发展，都会继续致力于同大家发展紧密的伙伴关系。”习主席向世界郑重宣示。

来源：新华国际头条（ID:interxinhua）