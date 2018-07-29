这是李硕勋像（资料照片）。新华社发

新华社成都７月２９日电（记者谢佼）四川省宜宾市高县坐落在长江上游支流南广河畔。“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄”。从高县庆符镇走出的革命者李硕勋，不愧英雄之名，被当地父老一直深深铭记，口口传颂。

李硕勋，生于１９０３年。四川高县人。早年从事革命活动，１９２４年在上海大学加入了中国共产党。１９２５年五卅运动期间，李硕勋积极参加反帝爱国斗争，被选为上海学生联合会代表和全国学生联合会会长。还以学生代表的身份参加领导了上海工商学联合会（中共领导下的统一战线组织）的工作，推动了声势浩大的罢课、罢工、罢市斗争。１９２５年至１９２６年，他先后主持召开了第七、八届全国学生代表大会。

１９２６年冬，李硕勋受党派遣来到武汉，先后任中共武昌地委组织部长、共青团湖北省委书记。不久就被派到国民革命军第４军，任第２５师政治部主任。１９２７年春率师主力之一部继续北伐，在河南上蔡战役大败奉军，后又回师武汉，参与平定夏斗寅叛乱。８月１日参加南昌起义，任第１１军第２５师党代表兼政治部主任。起义部队南下广东途中，参与指挥会昌战役并取得胜利。

１９２７年１０月，李硕勋受朱德委派，赴上海向党中央汇报起义军情况后，留在上海从事党的地下工作。他辗转于浙江、江苏、安徽和上海等地，先后任中共浙江省委常委、省委军委书记、省委代理书记，上海沪西区委书记、江苏省委军委书记、江南省委军委书记等。这一时期，他根据党的指示，在白色恐怖的核心地带，发动了大大小小数十次起义和战斗。仅１９３０年一年时间，他在江苏就先后组建起中国工农红军第１４军、１５军和１７军，为中国革命事业做出了重要贡献。

１９３１年春，党组织决定调李硕勋去中央革命根据地任红７军政委。５月下旬到达香港，因病留在香港。不久被任命为中共广东省军委书记。同年７月在去琼州（今海南岛）指导工作的途中不幸被捕。

不论敌人如何严刑拷打，他除了“我是共产党员”的回答外，没有吐露半点党的秘密。敌人打断了他的腿骨，打烂了他的皮肉，仍无法让铁骨铮铮的李硕勋低下高贵的头颅。他在狱中给妻子赵君陶写信，表达了视死如归的英雄气概和对妻儿的至深情感、无限期望。

１９３１年９月１６日，李硕勋被敌人用竹筐抬到海口市东校场，英勇就义，牺牲时年仅２８岁。

新中国成立后，朱德曾为李硕勋烈士题跋写道：“硕勋同志临危不屈，从容就义，是人民的坚强战士，党的优秀党员。”邓小平为他亲笔写下“李硕勋烈士永垂不朽”！

在高县庆符镇，家乡父老除了追思感怀，还用浮雕、雕塑等表现手法，回顾着李硕勋短暂而又伟大的一生，让子孙后人世代铭记，永志不忘。

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