李超时：革命的烈火是扑不灭的

新华社南京7月28日电（记者邱冰清）身着军服，手拿望远镜，目光坚毅，望向远方……静静立于江苏邳州李超时纪念馆悼念广场中的李超时铜像，仿佛在诉说那段革命故事。

李超时像 新华社发

李超时，1906年出生于江苏徐州邳州市碾庄镇才庄村。小学毕业后，他以优异成绩考入省立第十中学，接受了马列主义思想，与郭子化等人一起进行学生运动。1926年加入了中国共产主义青年团，曾任共青团徐州地区学运书记，同年冬到武汉中央军事政治学校学习，在校期间加入中国共产党。

1927年夏，李超时参加讨伐夏斗寅叛军的战斗。同年秋他被派回家乡继续开展革命工作，发动和组织群众，建立中共基层组织。被派到东海建党后，李超时成立了中共东海县特别支部，先后任中共东海县特别支部书记，东海县委书记和东海中心县委书记。

1929年秋，李超时调任中共（南）通海（门）特委书记，与时任中共（南）通海（门）特委委员何昆等领导改编当地游击队和整顿农民武装，指挥游击队先后取得卢家庄、四甲坝、四扬坝等战斗的胜利，有力推动了该地区游击战争的开展。1930年春李超时与何昆参与创建中国工农红军第14军，何昆任军长，李超时任政治委员。

何昆在江苏如皋西南老户庄战斗中牺牲后，李超时任军长兼政治委员，领导整编部队，整顿纪律，加强军政训练。在他的带领下，中国工农红军第14军运用游击战术多次挫败国民党军的“进剿”，领导开辟通海游击区。

1931年6月，李超时与妻子吕继英一起在镇江被国民党当局逮捕，面对敌人的种种酷刑和威逼利诱，他坚贞不屈。国民党江苏省主席叶楚伧亲自劝降，他严词痛斥。9月19日在镇江北固山英勇就义，年仅25岁。

“我们牺牲了，江北的工作是不会完的，革命的烈火是扑不灭的，共产党一定会胜利，活着的一定要斗争。”这是李超时在牺牲前留下的遗言。

为纪念李超时，2006年徐州市在邳州碾庄镇才庄村建立李超时纪念馆。纪念馆占地30余亩，建筑面积约2000平方米。

忠魂励后世，沃土花更红。李超时牺牲后，他的精神激励后人前赴后继、英勇战斗。作为省级烈士纪念设施、徐州市爱国主义教育基地，纪念馆每年都吸引大批参观者前来学习瞻仰，烈士的精神激励了一代又一代人。“李超时烈士的一生虽然短暂，但却是革命、奋斗、英勇的一生，我们就是要学习他不怕牺牲大无畏的精神，并将这种精神一代代传下去。”李超时纪念馆馆长杨金歌说。

来源：光明网-《光明日报》