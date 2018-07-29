时政新闻眼｜毛里求斯：欢迎仪式上奏响了《我的中国心》

7月27日，习近平主席的亚非之行来到最后一站——毛里求斯。热情的毛里求斯将习主席的“过境之旅”升级成了“友好访问”。诸多细节安排都体现着两国之间的深情厚谊。中央广播电视总台旗下央视时政报道团队为您带来此访最后一期“时政新闻眼”。

1 毛里求斯的“中国红”

央视记者关舟是到毛里求斯打前站的首批记者之一。一到毛里求斯，就赶上了机场的欢迎仪式演练。军乐队正在演奏的这首曲子，怎么听起来如此耳熟呢？

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△视频：毛里求斯军乐队演奏中国歌曲《我的中国心》

乍一听，奇怪。细一看，懂了。相距万里的毛里求斯与中国的缘分原来如此之深。 早在200多年前，就有中国人远渡重洋来到毛里求斯。在全国120多万人口中，华人有3万左右。在首都路易港，这里有非洲大陆难得一见的唐人街。

△唐人街到处可见欢迎标语（央视记者史跃拍摄）

唐人街的主街叫中山街，街头就有孙中山先生的头像。

△中山街的孙中山先生像（央视记者关舟拍摄）

△毛里求斯面值25卢比的纸币，印着另一位华人朱梅麟的头像。祖籍广东梅州的朱梅麟是毛里求斯第一个进入立法会的华人。

毛里求斯是非洲唯一一个把中国春节作为法定假日的国家。中国的第一个海外中国文化中心就是建在毛里求斯。中国是毛里求斯第一大进口国，中国商品在毛随处可见。毛里求斯有望成为第一个与中国签署自贸协定的非洲国家…… 如此说来，在欢迎中国国家主席的欢迎仪式上演奏中国歌曲《我的中国心》，也就不足为奇了。

△旅行社自发打出了欢迎标语（央视记者史跃拍摄）

△路易港街头悬挂中毛两国国旗（央视记者史跃拍摄）

2 “天堂原乡”与“毛里求斯奇迹”

马克·吐温曾经在他的《赤道漫游记》描写过毛里求斯：“上帝创造天堂之前先创造了毛里求斯，然后再照此创造了天堂”，毛里求斯也因此被称作“天堂原乡”。 早在2003年，中国就宣布毛里求斯为公民自费出境旅游目的地国。毛里求斯有多美，先来感受一番。

△央视记者史跃拍摄

旅游业是毛里求斯的重要产业，产值占GDP的14%左右。毛里求斯还有一个产业也是举足轻重，制糖业的外汇收入曾经占到毛里求斯总收入的近一半，正常年景毛糖产量每年可达50-60万吨。

△视频：公路两边就是大片大片的甘蔗田（央视记者史跃拍摄）

毛里求斯远离非洲大陆，面积也只有2040平方公里，但在世界经济论坛2017-2018年“全球竞争力排名”中，毛里求斯位居第45位，在非洲国家中排名第一！近年来，这个印度洋岛国实现了经济快速发展，被誉为“毛里求斯奇迹”。

3 总理携全体内阁成员深夜接机

当地时间7月27日晚9时15分许，习近平主席乘坐的专机抵达毛里求斯拉姆古兰国际机场。毛里求斯总理贾格纳特在机场举行了隆重的欢迎仪式。

△欢迎仪式准备就绪（央视记者张亚宁拍摄）

△舷梯已经就位（央视记者荆伟拍摄）

△晚上8点，毛里求斯电视台正在播出特别报道（央视记者史跃拍摄）

△机场贵宾室内，多国驻毛里求斯大使受邀前来观礼（央视记者关舟拍摄）

△习近平专机抵达机场（央视记者关舟拍摄）

除了演奏中国歌曲《我的中国心》，当晚的欢迎仪式上还有一些细节体现了毛里求斯对中国贵宾的隆重礼遇。习近平主席虽然是深夜到访，毛里求斯总理贾格纳特携全体内阁成员到机场接机。总理夫人科比塔还亲自向习主席夫人彭丽媛献上了鲜花。

4 亚非之行画上圆满句号

7月28日下午，习近平主席会见了贾格纳特总理。据了解，这次是主随客便，大小范围会谈、欢迎宴会都在习主席下榻饭店举行。

△大范围会谈前，工作人员布置检查会场（央视记者马亚阳拍摄）

习近平主席赞赏毛里求斯历届政府一贯秉持对华友好政策。他指出，中毛两国和两国人民友谊深厚、感情亲近，中方愿同毛方始终做好朋友和好伙伴。习主席强调，要提高双方贸易和投资自由化便利化水平，早日商签中毛自由贸易协定。

△这是领导人握手处（央视记者李铮拍摄）

△这是领导人致辞处（央视记者荆伟拍摄）

贾格纳特总理再次热烈欢迎习主席过境毛里求斯并进行历史性的友好访问。他表示，毛中两国基于历史传承和人文联系的友谊源远流长。毛里求斯高度关注中国发展进入新时代，钦佩中国取得的巨大成就。他说，“我本人热切期待出席中非合作论坛北京峰会”。

△这是合影处（央视记者荆伟拍摄）

当天晚上，习近平主席乘坐专机离开毛里求斯，启程回国。毛里求斯总理贾格纳特夫妇率内阁成员到机场送行。习主席说，“对毛里求斯的友好访问为我这次亚非之行画上了圆满句号”。

△视频：毛里求斯仪仗队入场列队，准备欢送习主席（央视记者马亚阳拍摄）