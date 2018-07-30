“三会”制度动员居民参与社区建设-五里桥街道首创，被写入新修订的《上海市居民委员会工作条例》，在全市复制推广

晨报记者 何雅君

为了让居民更为有效地参与社区公共事务的决策和管理，及时传递民情和联动回应群众诉求，五里桥街道党工委和桑城居民区在全市首创“三会”制度，并在实践中逐步形成“三会”配“三制”、新“三会”等做法，有效提升了基层民主自治水平，在全市得到广泛认可和复制推广。

“三会”配套“三制”

上世纪90年代以来，随着市场经济的深入发展，原有基层管理模式的行政化弊端逐渐显现。如何更有效地激发党组织领导的基层群众自治工作活力，如何更有效地动员广大居民有序参与社区建设，成为亟待解决的重要课题。在这样的社会背景下，“三会”制度在五里桥街道应运而生。

当时的“三会”制度是指，在基层党组织领导下，在街道、区有关职能部门支持下，由居委会主持召集的听证会、协调会和评议会，即“事前听证、事中协调、事后评议”。在之后的实践探索中，进一步创新发展了与“三会”配套的“三制”，即听证会配套公示制、协调会配套责任制、评议会配套承诺制。

本世纪初，五里桥街道党工委立足居民区的创新实践，在原有“三会”的前置阶段，探索设立了包括议题征询会、民主恳谈会、监督合议会在内的新“三会”。新“三会”的“三部曲”就此产生，即议题征询会—听证会（配套公示制）、民主恳谈会—协调会（配套责任制）、监督合议会—评议会（配套承诺制），至今一直在使用。

“三会”制度不断规范

原五里桥街道桑城居民区党总支书记魏桂花告诉记者：“‘三会’制度的三个部分可以合在一起用，也可以分开来用。”记者了解到，五里桥街道不仅推动“三会”制度在居民区广泛运用，还进一步制订出《“三会”制度操作手册》，对每个会议制度的适用范围、参会人员、会议准备、会议程序等进行了明确规定，推动“三会”制度向规范化、程序化、标准化发展。

据五里桥街道相关负责人介绍，“三会”制度的推广取得了明显成效，培育了广泛参与的多元自治主体。

2006年，上海市民政局发文《上海市居民区听证会、协调会、评议会制度试行办法》在全市推广“三会”制度；2017年，“三会”制度被写入新修订的《上海市居民委员会工作条例》。在此基础上，“三会”制度在社区治理中焕发出新的生机。



●“三会”制度如何运作

“第一部曲”：议题征询会—听证会

在“第一部曲”的第一个环节，居民区党总支通过组团式服务普遍走访、弄堂议事会等渠道征集民意，每半年召集社区各方代表参与议题征询会，对收集的社情民意、自治议题进行讨论，对征询通过的议题形成议案。

对于政府有关部门、居委会在社区实施的实事项目或涉及社区成员公共利益的重大事项，在作出决策之前，由居委会组织社区成员代表召开第二个环节的听证会，广泛讨论，并提出具体意见。

与听证会配套的公示制，是指将议题征询会形成的相关议案、听证会内容和听证会结果进行公示的制度。制度要求，对会议的举行时间、地点、邀请对象、内容以及会上达成的共识都要在社区醒目位置予以告知和公示，让居民广泛知晓。

“第二部曲”：民主恳谈会—协调会

在“第二部曲”中，民主恳谈会要在协调会之前举行。它是针对涉及社区成员公共利益的有关事项、社区成员间的民事纠纷和利益冲突，与当事的一方或多方召开的协商会议。

而协调会，是对涉及社区成员间的公益性、社会性事务以及一般矛盾、利益冲突，进行协商解决的会议制度。

与协调会配套的责任制，是通过文本明确权利和义务，落实责任人、解决事项的制度。一般在民主恳谈会或协调会之后，会有达成一致意见、形成规范的解决方案或调解意向文本。事项的相关当事人、责任人必须在文本上签字盖章，解决事项要落实到具体责任方、责任对象予以贯彻执行。

“第三部曲”：监督合议会—评议会

“第三部曲”中的监督合议会，针对涉及社区成员公共利益的有关事项而举行，并在事项实施过程中，通过建立第三方专业监督与居委会、自治组织代表、社区成员代表、居民群众代表民主监督相结合的综合评价体系，对事项解决过程进行全程监督，并对存在问题及时通报反馈、督促处理。

而在评议会上，居委会或自治家园理事会要组织社区成员代表对需评议的事项、机构和对象及其工作进行考核评议。

与评议会配套的承诺制，是指被评议的单位、部门和个人针对评议中提出的问题做出整改承诺的制度。整改承诺内容要同本单位、部门的各项管理工作紧密结合起来，并将此纳入岗位目标绩效考评机制。