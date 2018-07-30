拿5位数月薪退伍老兵辞职自主创业-成立保安公司，如今八成管理骨干是复退军人

晨报首席记者 李 芹

“特种兵”是顾维忠的微信名，而当他风风火火地出现在众人面前时，你会发现眼前赫然站的就是一名特种兵装扮的男子，开着城市里不多见的吉普，穿着皮靴和迷彩服，甚至连办公室内外都是迷彩元素的装饰。

曾经只有初中文化水平的他不甘当一辈子流水线上的操作工，入伍参军成为一名优秀士兵并荣立三等功； 退伍后坚持充电学习，7年辛苦拿到了本科文凭；白手起家创业，经营上有起色后，不忘回报部队，1400多名员工，八成管理层骨干是复退军人；公司迈入正轨后，他不忘反哺社会，为孩子们打造“狼牙训练营”，打造了青少年国防安全教育的全新平台。

第一次选择：

入伍成为一名优秀士兵

虽然只当过3年兵，但军营生活在顾维忠的生命中刻下了重重的印记。顾维忠至今感念着那段岁月，将一个内向不自信的他锻造成为拥有坚强意志和果断执行力的人。

不过回忆起刚退伍的那段时光，迷茫这两个字环绕在顾维忠周围挥之不去。入伍前，他只有初中文凭，是流水线上的一名操作工；退伍时，虽然他在军队表现优秀，还光荣加入了中国共产党，但面对竞争激烈的职场，他拿不出一技之长。

最后，他选择成为了一名500强公司的保安。“别人可能觉得保安没有技术含量，但只要有心，保安也可以做出不一样的成绩。”顾维忠说到做到，严谨的军人作风、过硬的专业技能，他很快从保安中脱颖而出，被提拔为安全主管，第一次拿到了五位数月薪。

尽管被家人视作骄傲，但顾维忠知道自己的短板在哪里。于是，整整7年，他骑着自行车往返于公司与图书馆之间，一本又一本，慢慢“啃”下了中专、大专、本科文凭。

第二次选择：

白手起家当一名创业者

工作稳定、安居乐业了，可是顾维忠并不甘心于此。3年的军营生涯让他一直将自己视作为军人，对着自己有着严格的要求。

顾维忠常说，顽强的毅力、健壮的体力、持久的耐力，对一名合格的特种兵是必备条件。对于一个创业者来说，这同样是必备条件。2009年，顾维忠选择向工作了7年的500强企业递交辞呈。

创业？包括父母在内的所有人几乎都不看好顾维忠，因为他没资金、没人脉、没关系，要创业谈何容易。不说东拼西凑的50万元注册资金，光营业执照、税务登记等等申办下来，需要花费大量时间精力。为了省钱，顾维忠一天只吃两顿饭，当他创立的上海协通警弗保安服务有限公司正式开门营业，他瘦了10多斤。

可生意不会从天上掉下来，尤其对于保安服务这一行当来说，身为后来者，要想分一杯羹就更难了。“我发了整整5000张宣传册，可只做成了一单生意，赚了2万元。”

不过，专业与热情是他的制胜法宝：在为一家汽车附件制造公司提供保安服务时，协通警弗的保安非常敏锐地注意到一辆废品收购车的异样，在进行查证的时候，发现这辆与公司有着废品回收合同的车辆试图盗走公司价值6位数的材料件。口碑带来生意，顾维忠的保安公司慢慢地开始进入了正轨。

第三次选择：

反哺社会做一名奉献者

可是顾维忠并不满足，“部队改变了我的人生，让我懂得人生的意义。人活着，就是要做对国家、对社会有意义的事。”创业的小试牛刀让他信心倍增。

2015年，嘉定区双拥办依托顾维忠的保安公司建立了区“复退军人创业就业实践示范基地”，让一批批复退军人在这里受到鼓舞和启发。

如今，他的保安公司有员工1400多名，其中，作为骨干力量的管理层复员退伍军人占80%以上。公司每年配合相关部门，担负重大保安任务。

而为了更好地回馈政府和社会，他策划开办了以防火灾、防触电、防地震等“八防”安全教育为主题的“狼牙训练营”，打造了青少年国防安全教育的全新平台，3年来共计有1100多名青少年参加了活动，深受青少年和家长的欢迎。日前，公司的“狼牙特训营之八防教育”项目还荣获嘉定第四届“明日之星”大型商业路演活动“最佳现场表现奖”，他本人也获评“明日之星”最佳演说奖。