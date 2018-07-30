“冬病夏治”迎来小高潮-轻微症状也可提前“调”

记者 谢 竲

晨报讯 “春夏养阳，秋冬养阴”，在多年宣传科普的基础上，“冬病夏治”已经成为了不少沪上市民三伏天的“必修课”。自今年5月起沪上各大医院相继开出“冬病夏治”门诊或敷贴疗程等的预约后，不少“老粉丝”、新病友纷纷加入，入伏之后，就诊患者数更是到了一个“小高潮”。

上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院妇科主治医师谭丽告诉记者，今年妇科的敷贴疗程提前至6月4日开始，至今预约数已超过1800人次，且还在不断增长中。“去年妇科的敷贴门诊不是周一至周六全天开设的，为了缓解当时供不应求的问题，今年扩大了规模。”

为了更好地“对症下药”，谭丽一般会在治疗前适当地为患者增加一些体质测评，就今年的情况来看，受生活环境、作息习惯等因素影响，体质偏颇的情况越来越普遍，“中医里有9大体质，除了平和体质外，个别患者甚至其他8种都会‘搭点边’。虽然没有非常明显的症状，但整个疗程下来，还是能显现中医‘治未病’的效果。”

谭丽指出，“冬病夏治”是利用夏季人体阳气最旺盛之际，治疗某些属于虚性、寒性的疾病，最大限度地以阳克寒，达到标本兼治、预防保健的作用。在治疗过程中，主要针对妇科疾病中的寒症和淤症所引起的月经失调、痛经、子宫腺肌症、盆腔炎性包块及疼痛等。而在进行冬病夏治之外，时值三伏天，建议患者同样也要在饮食、运动等方面进行配合，少吃生冷、刺激性食物，保证充足的睡眠，并坚持适度锻炼。

在岳阳医院的康复医学科，也有不少中老年人前来进行敷贴治疗。康复治疗师章阳阳告诉记者，穴位敷贴治疗接诊的主要以50岁以上的中老年病人居多，“一般集中在颈椎和腰椎，大多数患者都有相关病史”。

在入伏后集中前来的患者中，虽然年轻人所占比例不高，但选择前来针对轻微症状进行调理、预防的也有了增多的趋势。章阳阳提醒，“冬病夏治”的同时，市民还需对预防保健工作更加“上心”，除了注意伏案工作、玩手机时的姿势外，还需注意不要贪凉，敷贴膏药后尽量不要进入空调房间内，“因为身体遇冷会使毛孔收缩，影响药物吸收，同时也会降低经络传导的速率和活跃性”。