“云雀”要来了，持续高温将被打断-“二手台风”8月初登陆华东，周二起风雨将影响上海

记者 徐妍斐

晨报讯 在副热带高压控制下的申城，台风似乎成为了影响气温的主要角色。上一个台风“安比”走后，申城在7月下旬的“大暑伏天”里终于迎来持续高温，昨天徐家汇站最高36.6℃，这是上海中心气象台连续第6天发布高温预警信号。而新的一周，打断高温的则是又一个台风——8月初预计在华东一带二次登陆的新台风“云雀”。

今年第10号台风“安比”在成为1949年后第3个直接登陆上海的台风后，一路北上甚至给华北地区带去了暴雨。而今年第12号台风“云雀”正在成为又一个不走寻常路的台风。从各国台风预报机构给出的路径预测来看，这个台风登陆日本后，将再度入海，然后朝我国华东而来！而且，它的预计二次登陆点，多国预报都与“安比”的登陆点接近。

今年第12号台风“云雀”的中心已于28日夜间在日本本州岛南部沿海登陆。昨天17时，“云雀”位于日本九州岛，目前为热带风暴级，中心最大风力8级。预计“云雀”将以每小时20公里左右的速度向西南方向移动，强度逐渐减弱，可能于8月2日夜间至3日凌晨在我国华东沿海登陆（7-8级，15-18米/秒，热带低压或热带风暴级）。在中央气象台昨天下午发布的“云雀”未来120小时路径概率预报图来看，“云雀”的二次登陆点居然又在上海，台风中心将从上海东北部穿过。

市气象局消息，今天申城还是多云高温天，午后局部地区阴有阵雨或雷雨，短时雨量大。预计今天的最高温度可达35℃-36℃。明天至周四，受“云雀”的外围影响，本市有时有阵雨，高温也有所缓解，最高气温下降至30℃-34℃。

周二申城开始出现阵性降水，气温下降，预计当天的最高气温34℃。周三到周四，“云雀”预计将在华东一带二次登陆，将给申城带来风雨影响，预计周四的最高温度只有30℃。周五以后，随着“云雀”二次登陆后势力逐渐减弱，副高回归，申城天气转好；预计周六起连续高温将再度来袭，最高温度可达35℃-36℃。