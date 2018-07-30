LV“品牌故事展” 11月16日登陆上海

晨报记者谢竲报道 上海展览中心与路易威登集团近日签署了战略合作备忘录，自今年6月15日上海展览中心被确定为上海全球新品首发地核心地标后，“路易威登飞行航行旅行展”将作为其承接的第一个国际性大型品牌项目，从11月16日开展后，将一直持续至明年的2月1日。

继巴黎、纽约、东京后，LV特别将这个“品牌故事展”的“压轴站”放在了上海静安，放在了上海展览中心。这也是两个有底蕴、有故事的品牌的一次“强强联手”。

市商务委副主任刘敏指出，上海展览中心见证了上海多年来许多重大事件的发生，而此次与路易威登集团签署了战略合作备忘录，也进一步推动了上海在品牌建设的过程中，深耕文化交流，以及品质、记忆的传承和切磋，对打造上海全球新品首发地、打响“上海购物”品牌具有非常重要的意义，“这为我们‘上海购物’ 品牌的打造传递了宝贵的经验，也为城市能级、核心竞争力的提升，起到了积极的作用”。