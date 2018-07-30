未来五年帮扶引领 成功创业5万人

晨报记者谢克伟报道 市人保局最新公布本市发布新一轮鼓励创业带动就业专项行动计划（2018-2020年），新一轮行动计划明确：未来五年全市帮扶引领成功创业5万人，成立三年以内的初创组织每年创造就业岗位不低于30万个。本市居民创业活动率要保持在12%以上的较为活跃的水平。新一轮行动计划同时要求市、区两级创业孵化示范基地超过300家；在校区方面，创业指导站规模达到80个；在社区方面，特色创业型社区达到80个。

创业带动就业四项政策的突破创新是本轮行动计划的突出亮点。第一是完善创业担保贷款和贴息政策。一是将个人创业担保贷款的对象范围扩大到符合条件的本市户籍创业者、持有上海市居住证的在沪创业者； 将创业前创业担保贷款的对象范围调整为符合条件的本市青年大学生、本市高校在读及毕业且持有上海市居住证的非本市户籍青年。二是进一步提高个人免担保额度。三是完善利息补贴办法；第二是整合并完善初创期创业组织社会保险费补贴政策。将政策对象范围调整为由本市户籍劳动者、持有《上海市居住证》的非本市户籍劳动者和海外人才在沪创办3年以内的创业组织，提高补贴额度上限；第三是完善创业场地房租补贴政策。一是实施更加灵活、更加精准的初创期创业场地房租补贴政策，按照市级补基本、区级补级差的原则，鼓励各区叠加区域性的房租补贴政策。二是将创业场地房租补贴政策拓展到创业团队的“工位费”；第四是创新推出首次创业一次性补贴政策。