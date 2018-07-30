儿科“冬病夏治”也火热-治疗人数呈逐年上升趋势

记者 陈里予

晨报讯 眼下，正值一年中最热的“三伏天”，也是“冬病夏治”的季节，沪上诸多医院儿科的诊室每天都挤满了前来敷贴的患儿。昨天，海派中医徐氏儿科流派传承浦东分基地在市七医院亮相。分基地负责人、市七医院儿科主任庄承表示，儿科“冬病夏治”的治疗人数，从2016的600人次上升到2017的约1800人次，今年已突破2000人次。

小敏（化名）今年10岁，从小就有哮喘，且抵抗力很差，长期服用抗过敏或止咳的药物，换季或秋冬时节，特别容易感冒，咳得停不下来。经过七院儿科辨证传承徐氏儿科代表方剂“平喘方”治疗哮喘，取得了较好疗效。

庄承说，1-10岁患儿哮喘高发，且呈逐年上升趋势。小儿哮喘可分为急性期、缓解期和稳定期，可实施“分三期论治”，同时采用“冬病夏治穴位敷贴”的适宜技术，可减轻疾病发作的程度和次数，“一般来说，西医会在患儿的哮喘发作期采用激素吸入治疗，效果明显；但病情控制之后，家长往往忽略了巩固治疗，导致哮喘复发。中医可在缓解期提供更丰富的治疗方法。”庄承介绍，采用分季节论治的特色疗法，具体来说，春天（3-6月）服用中药，改善过敏体质；夏季（7、8月）可穴位敷贴；秋季（9-11月）服用中药调理，增加免疫力；冬季（12月至次年2月）用中药膏方调理。

海派中医徐氏儿科起源于清代，在全国拥有很高的学术地位。2015年，“徐氏儿科疗法”入选第五批上海市非物质文化遗产。据庄承介绍，徐氏儿科在总结多年临床经验基础上，制定出适合“冬病夏治”的“黄芩咳喘散”，该方将温经散寒、化痰平喘的中药，贴敷于膀胱经及督脉俞穴，共收扶正祛邪之功，可配合使用离子导入法促进药物吸收，较传统敷贴方法而言，治疗时间短，无副作用。每年治疗一个疗程，共计四周，经三年的敷贴治疗，可显著增强呼吸道抵抗力。

七院儿科传承徐氏儿科特色，并不断创新，形成了许多特色诊疗技术。治疗“泄泻病”的特色在于脐部外治疗法，尤其对于脾胃虚寒、感受寒湿之邪的消化不良及轮状病毒等，能够加快缓解症状，减少输液，减轻并发症；“肺炎喘嗽”外治法突出中医内涵，采用中药定向透穴疗法、拔罐疗法等，无副作用，减少了抗生素使用。“咽扁贴”治疗反复扁桃体发炎；特制的“足浴粉”泡脚，可为小儿发烧急性期进行发汗排毒。