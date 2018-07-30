市民体育公园为何成了酒店收费项目-朱家角镇文体中心：并未委托酒店进行管理　已要求酒店停止收费

见习记者 荣思嘉

近日，朱家角市民广场体育公园开始对外开放，不少附近居民都跃跃欲试，想要亲身体验期盼已久的运动场。然而，这个公共的体育公园却要收费，收费方还是公园对面的私人酒店。更让大家感到不满的是，收费还颇高，明显不是“亲民价”。

明明是公共的体育公园，怎么变成了酒店的收费项目？体育公园收费的标准又是从何而来？为此，记者走访了朱家角市民广场体育公园。



市民不满

公共公园为何由酒店收费

张先生家住朱家角镇市民广场附近，每逢假期就会到广场散步锻炼，大半年前，紧邻市民广场的一片闲置土地开始动工，打听之下，张先生得知将要修建一个体育公园。对此，他很是期待，一直盼望着这个政府工程可以早日完工，自己和家人可以在家附近锻炼。

一周前，张先生如往常来到市民广场散步，看到期待已久的体育公园内灯光明亮，但公园内的足球场、篮球场却大门紧锁，一群拿着足球、篮球的居民被拦在门外。“球场都上了锁，一名保安守在门外，是对面皇家郁金香酒店的保安。”张先生告诉记者，当时保安拿出一张体育公园的收费价目表，上面写着篮球场、足球场、网球场和乒乓球场每小时的收费标准，分会员价和非会员价，“要进去打球就要先交费，然后保安才给你开门”。

为什么一个公共的体育公园需要向酒店缴费才能进入呢？更让张先生不满的是，收费还颇高，超过了居民可以接受的范围：“他们篮球场的收费是每个人每小时25元，足球场是200元一个小时，充会员便宜些，但要先充1000元，小孩子根本没法进去了！”

24日下午1点，记者来到了朱家角镇市民广场体育公园。体育公园内设置了一个11人足球场、两个网球场、一个篮球场。每片场地都单独用护栏网围着，大门紧锁。在足球场和网球场的护栏网上悬挂着两块牌子，一块为“朱家角镇市民广场体育公园服务方式”，落款为朱家角镇文化体育服务中心；一块则为场地收费的价目表，上面标明了租用场地的价格和预定电话。而篮球场的护栏网上没有收费价目表。午后烈日当空，园内球场无人使用。

傍晚6点左右，记者再次来到朱家角镇市民广场体育公园，此时不少居民正绕着公园散步，篮球场里有一人正在练习投篮，而网球场、足球场仍然空关，大门紧锁。

篮球场里正在投篮的人告诉记者，自己是在网球场和足球场之间的红瓦白房里租的场地，乒乓球场地也在那里。

记者又随机采访了几位正在散步的居民，他们都表示了对于公共体育场所要收费进场的不满，也认为体育公园现在的收费颇贵。“我们觉得这个收费不合理，公共场地为什么要酒店来收费？”市民王先生告诉记者：“要花钱我们就不太想去里面锻炼了。”

不过，也有少部分人认为，场馆也需要维护的费用，少量收取费用可以理解，而且对于酒店的管理表示了认可。“适当的收费我们也可以接受的，毕竟场馆也是要成本的嘛。”正在散步的唐先生说道。

记者调查

酒店代管，房客租价一样

记者以咨询体育公园场地预定问题为由，在皇家郁金香酒店保安的指引下，来到了酒店前台。酒店前台给记者展示了一张用A4纸打印的场地价目表，上面将体育公园称为“郁金香体育公园”。足球场和网球场的价格和场地护栏网上的价目表一致，乒乓球室和篮球场的收费标准在上面也有显示。

记者询问酒店前台工作人员，酒店房客租用体育场地是否有优惠？酒店房客是否享有优先使用体育场地的权利？酒店前台工作人员表示，不管是否在酒店住宿，租用场地的价格都是一样的，酒店房客也是要提前预定，并没有优先使用一说。

在酒店前台的指引下，记者又找到了体育公园内足球场和网球场之间的红瓦白房，据称这里是体育公园的管理处。管理处钱经理再次向记者强调，无论是否住宿，租用场地的费用都是一样的，“很多酒店的房客其实也问过能不能优惠，我们也讨论过，因为这是政府的项目，酒店只是管理。但是收取一些费用，政府也是支持的，因为我们维护也要成本的”。

钱经理多次向记者介绍，“场地的收费已经很便宜了，之前篮球场收25元一小时，居民觉得贵，我们也调价了，现在才5块、8块，足球场的价格也比市区便宜多了”。

对于定价标准问题，钱经理告诉记者，现在这个体育场还算是试营业阶段，“现在的报价物价局还没定，目前是酒店和政府相关部门沟通好的、先暂时对外开放的价格。”

当记者以发票问题为由希望与酒店负责人直接对话时，酒店方称负责人外出，让记者之后再联系。

朱家角镇文体中心

场地收费是酒店自主行为

26日早上，记者致电朱家角镇镇政府，规划建设科相关工作人员表示，市民体育公园是镇政府规划对市民开放的体育场所，现已竣工，交由朱家角镇文体中心管理。

随后，记者致电朱家角镇文体中心，文体中心钟主任告诉记者，目前体育公园还未完全完工，也没有正式委托酒店管理体育公园，体育场地收费全部是酒店的自主行为，现已要求酒店取消全部收费。“文体中心没有和酒店签任何合同，也没有走任何流程手续，收费完全是酒店自己的行为。”

既然还未完工，又没有正式委托酒店管理，为何体育公园的管理处里全是酒店的工作人员？酒店为何又自称为体育公园的管理方呢？酒店的收费依据又是什么呢？

对于这些疑问，钟主任解释道，这其中存在一定的“历史遗留问题”：早期市民广场至体育公园这块土地属于一个投资公司，该公司将土地的管理权委托给了酒店，所以按照原来的委托让酒店代为管理一下，现在因为工程还未完工，暂时让他们看管一下。而酒店对体育公园进行收费则完全是自发行为。目前，文体中心已责令酒店停止全部收费。

对于体育公园后续的管理问题，钟主任表示，将委托有体育资质的机构代为管理，相关事项还没决定，收费问题也会向物价局进行报备，“就算收费，我们也是收取很低的费用”。



［最新进展］

篮球场网球场已免费向市民开放

26日下午，记者再次来到朱家角市民广场体育公园，足球场、网球场、篮球场依然大门紧锁，价目表仍挂在护栏网上，与之前无异。

随后，记者拨打了体育公园护栏网上的预定电话，接通电话的依然还是皇家郁金香酒店前台，记者以预定篮球场为由进行咨询。随后，前台将电话转接到了酒店销售部，销售部的工作人员告诉记者，租用篮球场的价格为日场每人20元，夜场每人25元。而对于“降价”或者是“停止收费”的说法，该名工作人员表示，没听说过，不太清楚。

5分钟后，记者再次拨打预定电话，表明了记者的身份，另一名销售部工作人员的说法变成了，已经接到通知，现在场馆已经不收费了，但自己并不是直接负责人。对于刚刚的收费说法，该名工作人员表示，说要收费的工作人员是新人，对于具体情况不是很清楚。

体育公园管理处的工作人员表示，无法联系到负责人，只是知道现在已经取消收费了。

截至29日晚记者发稿时，附近居民向记者证实，朱家角市民广场体育公园的篮球场和网球场已免费向市民开放，足球场现正在维护，暂不对外开放。