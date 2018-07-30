3000平方米羽毛球馆 存在安全隐患被关停

晨报记者倪冬报道 针对夏季火灾多发的特点，本市消防部门启动了夏季消防安全大检查，严查各类消防隐患，坚决将火灾风险消除在萌芽状态，其中闵行区剑川路一家占地约3000平方米的羽毛球馆因存在重大安全隐患被查封关停。

闵行消防在对剑川路1550号工业仓库用地例行检查过程中，发现该单位违法经营一处约3000平方米的羽毛球馆，且羽毛球馆存在安全出口数量不足、消防设施瘫痪等严重隐患，依法对其进行查封。

27日，金山消防在对蒙山北路上一商务楼突击检查时，发现该楼层层转租，存在疏散通道被堵、消防设施损坏、物业管理混乱等诸多隐患，当场责令限期整改，对拒不整改的商户将进行查封。

入夏以来，徐汇、虹口、嘉定、青浦、奉贤、水上、化工等消防支队均对辖区消防高风险区域和场所开展了消防安全专项治理行动，其中青浦消防还会同区民政局对全区19家养老机构开展了消防安全专项检查，发现并督促整改消防安全隐患60余处。