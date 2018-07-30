临港地区规划建设 5条中运量公交线

晨报记者钟晖报道 自从沪上第一条公交中运量71路开通且取得成功以来，市民一直关注着是否还有后续新建线路。记者昨天从浦东交通部门获悉，临港地区已经在规划建设5条中运量公交线，且已开始公开方案以征求公众意见。

此次规划的5条中运量公交线路，分别拟打造为中运量公交骨干线，即1号线、2号线、3号线；还有中运量公交补充线：4号线、5号线。总长约82公里。还将对部分通道进行规划预留。规划以支撑临港地区城市空间发展为总体指导，构建与重点区域相匹配、承担地区主要客流走廊的中运量公交线网，形成以中运量公交为骨干的临港地区公交发展模式。

从规划图上可以知晓，这5条中运量公交线都是以南汇新城为聚集点而向外扩散，且未来都能与轨交16号线实现换乘。其中，1号线位于申港大道、护城环路、橄榄路、江山路等。2号线位于环湖西二路等。3号线位于临港大道、定武路、凯汇路、洲德路等。规划还设置有“一段三场”车辆基地，即临港大道车辆基地、大学城车辆基地、泥城车辆基地和书院车辆基地，各个车辆基地的具体规模将根据各条线路的实际运营情况确定。