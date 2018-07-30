极端天气下的“弹性城市”

徐惠芬

这个暑假出游，会发现格外“热”。世界多个旅游热门目的地，今年都遭遇了罕见的高温天气。

一般来说，欧洲夏天算凉快的，尤其是欧洲中部和北部，夏季最高温度很少超过30℃，而且昼夜温差大，即使白天热点，到了晚上还是很凉快的。因此，家庭空调在欧洲并不普遍，像英国家庭空调安装率只有0.5%左右，法国在6%左右。而像芬兰家庭，别说空调，连风扇都很少有……

但是，今年欧洲热坏了。像挪威和芬兰这样的北欧国家，一般夏天最高气温也就20℃多点，但今年也出现了33℃的高温天； 英国也经历了1976年以来持续时间最长的高温天，防晒霜都卖到告急；德国高温直接“烤坏”了机场跑道，汉诺威机场被迫关闭……

北美、非洲和日本也是。日本气象厅把今年罕见的高温天定为“自然灾害”，仅7月16日至22日一周，全国就有近2.3万人因中暑被送医，创下2008年统计开始以来的新高，其中65人死亡； 北美呢，美国加利福尼亚州的死亡谷国家公园气象站测出了52℃的高温，加拿大魁北克省的高温高湿天气已致至少70人死亡；还有非洲，阿尔及利亚的撒哈拉沙漠地区，最高气温达到了51.3℃，这也是阿尔及利亚可靠的温度记录中的最高值……

说起来是“罕见”的高温天气，但恐怕这些昔日之“罕见”，今后将成为“常见”。以英国为例，最近三年的夏天其实都遭遇了高温天气，炎热夏日正成为这个国家的“新常态”。

按照世界气象组织的说法，全球极端高温事件增加，与温室气体浓度上升导致的长期趋势总体相符。气候变化会增加极热或热浪的可能性。在气候变化的影响下，像高温、干旱、洪水这样的极端事件，正成为“新常态”。

如果说，9·11事件后，“反恐”成了全球安全的新挑战，那么，渐渐成为“新常态”的极端天气，正成为各国面临的另一大新挑战。从“罕见”到“常见”，意味着“见招拆招”已经不够了，而是要从规划开始，就增加城市抵抗、应对极端天气的能力。

事实上，早在2013年，联合国减灾署就发表报告，建议在全世界范围建设“弹性城市”，应对自然灾害。所谓“弹性城市”，国际弹性城市联盟将其定义为“城市系统能够消化并吸收外界干扰和灾害，并保持原有的特征、结构和关键功能的能力”。

在“弹性城市”中，遭遇高温天，热量能被有效吸收，城市基建更耐热，不会出现道路被“晒裂”（德国一些道路出现过），铁轨被晒变形（英国一些铁路出现过）的情况；遭遇干旱，不用限水，因为平时就有收集、储存雨水的功能；遭遇洪水，也不用到处“看海”，因为城市很“通”……

只是，相比现在各地掀起的打造“智慧城市”的热潮，“弹性城市”引起的关注度要小得多。不过笔者相信，随着极端天气成为“新常态”，“弹性城市”将成为下一轮建设热潮。