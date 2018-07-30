近日，中国红参品牌——正官庄丨恩珍源宣布，韩国人气演员丁海寅将出任其品牌代言人。

丁海寅凭借《经常请吃饭的漂亮姐姐》 一剧广为国人熟知，并获得韩国百想艺术大赏电视类人气男演员奖。剧中的丁海寅时而霸道时而温柔，最令人难忘的是他招牌的“丁氏微笑”。凭借健康阳光的人设，丁海寅成为了继宋仲基、朴宝剑后的又一位国民偶像，其满满的“少年感”引领了一股独特的潮流，让健康与活力成为全新的“时尚元素”，这一点与正官庄| 恩珍源的品牌愿景不谋而合。正官庄| 恩珍源一直致力于开发受中国消费者欢迎的红参产品，此次牵手丁海寅，更是品牌推动年轻化、时尚化战略的重要一步。

正官庄| 恩珍源是韩国人参公社旗下的品牌之一，其产品均以清净长白山五年根人参为原料，结合兄弟品牌正官庄的传统红参加工技术与管理经验制成； 正官庄| 恩珍源将产品安全视为重要的品质保证，每一份产品都经过“4次49项品质检测”的内部标准以及 ISO9001、ISO22000、HACCP 品质管理体系认证的双重检验，确保交给消费者的是一份安全可靠的产品。

随着国人健康意识的提高，身体保养不再是中老年人的专属“权利”，越来越多的年轻人开始了解与接触养生文化，并渴望尝试更加时尚的保养方式。在此背景下，正官庄| 恩珍源开发了多种符合年轻消费者口味及饮食习惯的产品，例如“随时随地，健康享活力”的红参饮品、椴蜜红参饮品以及红参茶、维参活力饮料等；正官庄| 恩珍源还不断挖掘年轻人在运动、旅行、学习等不同场景的养生行为，将清净长白红参沁于水，推出全新的谷物风味草本饮料“晨之水”，为青年人的每一个早晨增添活力。正官庄| 恩珍源试图打破养生人群固有的年龄壁垒，为更多年龄层次的消费者提供健康生活的新选择。

在丁海寅的助力下，相信正官庄| 恩珍源会继续带给我们更多健康、美味、可信赖的产品，带领更多年轻人开启时尚健康的新“参”活。

（刘 翼）