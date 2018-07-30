从只拍电影到只拍“好内容”-秦昊：我的“黄金期”来了

晨报记者曾索狄



秦昊是那种特别固执的演员。毕业的头几年，他发誓只演好电影，推掉了十多部戏，有一段日子几乎无戏可拍。等与王小帅、娄烨等导演结缘，他又多年扎根文艺片，从《青红》《春风沉醉的日子》到《日照重庆》《长江图》，始终专注。

鲜有人想到，这样的秦昊，在网剧大潮中打了一个漂亮的翻身仗：去年他主演的网剧《无证之罪》大受好评，而在最近腾讯视频播出的《沙海》中，他诠释中年“吴邪”，又被观众称赞还原度极高，口碑喜人。

在接受晨报记者专访时，秦昊说，无论是过去拧巴的他，还是现在心态自由开放的他，都很真实。事实上，现在他还是只拍自己觉得好的戏，只不过不再局限于电影或剧集的形式，“自由的感觉特别舒服，我可以只是为了那一刻的快乐，没有功利心地去做事”。

观众爱“吴邪”，我有点后怕

新闻晨报：最近有时间追《沙海》吗？为什么接这部戏？

秦昊：抽空看，我一般就看表演上的问题，当然看了一下成色，画面挺电影。接戏是因为“吴邪”和南派三叔。很多年前我也看《盗墓笔记》，对“吴邪”有“情结”。这次有机会，要了剧本，前20集一口气看完，后来就天天催经纪人给我后面的剧本，像看小说一样，三叔的脑洞真的很大，很厉害。

新闻晨报：你心中的“吴邪”是什么样？

秦昊：年轻时看小说的时候，我会很冲动地想，如果我演，会呈现出什么样的他。拿到了《沙海》剧本以后，我发现原来这个角色和作为演员的秦昊一样在成长，角色的深度有了。

新闻晨报：这种成长是同步的吗？

秦昊：我觉得是。20多岁时看，我觉得“吴邪”面临的困惑、挑战和我一样。等到了快40岁，我觉得他还是和我一样，是很善良的，只不过背负了更多责任。

新闻晨报：但刚公布你出演“吴邪”的时候，外界有过质疑。

秦昊：对我来说，任何角色都是尊重剧本，尊重原著。不迎合、不讨好，是演员应该做的。至于观众喜不喜欢，接不接受，不是演员能左右的。

新闻晨报：播出后，观众发现你的“吴邪”还原度很高，还写了很多观后感。

秦昊：是的，以前我微博私信没有那么多，现在打开就显示99条。我之前觉得，好好完成角色就可以；但看到大家写那么长的文章，特别感动，突然有一种后怕的感觉，原来大家这么在意“吴邪”，还好当时没做太多让自己遗憾的事。

新闻晨报：这次在沙漠里拍摄有什么印象深刻的事？

秦昊：一个“苦”字，沙漠的自然环境会从生理状态上影响你的表演，比如你和人物对视，但太阳晒得根本睁不开眼睛，风吹得连话都说不出来，脸是僵硬的。每天我们都要走半小时、一个小时去拍摄，拍完天黑了，上百人打手电，排成一排，一起爬沙丘走回去。但和影响表演比，我觉得这种都不算苦。

拍了好内容，才更有选择权

新闻晨报：你曾说在《无证之罪》前，对网剧有顾虑，现在呢？

秦昊：其实是《无证之罪》让我坚信，到了内容为王的时代了。那之前我有很多心仪的角色和戏，但到最后，大家都在聊流量，遇到了很多阻力。拍完《无证之罪》，我发现观众反馈给我的，比有些我自认为好的电影还要多。所以我相信，现在只要内容好，不用担心平台。而且我也想证明，这个行业的流量可以通过真诚的表演得到。

新闻晨报：你有过勉强自己拍不喜欢的电视剧的阶段，现在会如何避免？

秦昊：的确，有段时间我想拍些商业戏，但找我的商业戏，拍出来并不怎么样，拍完我的戏约还没原来多，人的状态和选择都不对。当然，那个时期，观众的认知和现在不同。现在我拍一部好的网剧，不仅观众喜欢，电影也会来找我，机会更多了。这是现在的观众给我的。观众到了想看好的表演的时候，我们这样的人也有饭吃了。

新闻晨报：你对电影的态度呢？

秦昊：这是很奇妙的事情。在我决定只拍电影、别的什么也不拍的阶段，人像困在黑屋子里，找我的电影很少，好的更少；但为了生活，我又不得不去接一些自认为不是很好的电影，越走越累。现在我很开心，很自由，只拍好的内容，像电影，今年只拍了一部和岩井俊二导演、周迅合作的《你好，之华》。其他稍微不合意的，我都很有底气拒绝。

新闻晨报：过去你的角色偏阴郁，但接下来的电视剧《尉官正年轻》《江河水》都挺阳光正面的，是不是过去大家忽略了你的这一面？

秦昊：这和人生的历程有关系。我从小挺阳光，是在爱中成长的人。进了中戏，也顺风顺水。我人生中最黑暗的日子，还是毕业后没戏拍的几年。那段时期，我会把自己（的阳光）藏起来一些，否则容易被骗吃亏，以至于当时反映出来的状态、我接到的角色，也是边缘的。

随着年龄增长，我遇到一生的伴侣，有了爱的结晶。我觉得是家庭、身边人的疗愈，把我以前阳光的东西找回来了。像《尉官正年轻》，导演跟我说，没人会相信你能演成这样。但我想，这是我现在的生活在荧屏上有了写照。

一部戏一道题，是演员的修炼

新闻晨报：你表演的“任督二脉”是什么时候打通的？

秦昊：《青红》是我的入门，但真正捅破表演的窗户纸，是《春风沉醉的夜晚》。很感谢小帅导演和娄烨导演，他们是我的启蒙老师。以前在中戏，我学的是舞台，是戏剧表演，到了影视上总觉得自己怪怪的。

新闻晨报：你一路合作的都是好导演，他们给你带来了什么？

秦昊：跟好导演合作，你的表演会打开一扇窗户。拍《青红》，我把话剧的表演挪到电影里，小帅导演告诉我，演得不错，但有点过。我当时觉得，哪里过了？我出来所有人都鼓掌。但慢慢地，我发现原来我（的表演）还是太夸张了，只不过因为角色设定，观众没在意，如果是男一号从头到尾这样演，观众会觉得有问题。

等到《春风沉醉的夜晚》，我觉得舞台的东西要丢掉，用完全素人的表演，用很真实细微的情绪表达。那部戏我尝到了甜头，但后来还是会发现，有更高级的表演——既有生活，又有自己的范儿，独一无二的表演。包括《推拿》《妖猫传》，每部戏都会给我新的认知。好的导演都会给你一截梯子让你上。不好的导演会给你一个坑，掉进去，还得拼命爬上来。

新闻晨报：在表演上保持爬楼梯的状态，就不会落入演出套路了。

秦昊：对，我现在产量有点高，特别怕自己到了演戏疲了、程式化的状态。要杜绝这种事发生，只能每部戏给自己找一个要解决的问题。比如拍电视剧，之前一周的戏现在三天就要拍完，怎么办？不能对付，我把这当成演员的修炼过程，怎么在短时间里达到和拍电影一样的状态。

新闻晨报：今年也到了不惑之年了，对自己还有什么“惑”吗？

秦昊：我上中戏之前就想，为什么我这么年轻，有的东西演不了？那时候会很拼命装老成、装深沉，心里有个愿望，什么时候我40岁，就无敌了，那是男演员最好的年龄，魅力、体力、阅历都到了最好的时候。这些年，我一直期待能迎来我的“黄金期”，现在真的慢慢来了，所以哪怕有时觉得产量大，我还是想用最好的时间，去拍更多好的作品。