怎么样才能让婚姻生活不闷

前两天，瞅了几眼某网站网罗三对明星夫妇拍摄的所谓“亲密关系实景观察节目”，看到一半差点睡着了——已经很久没有看这样乏味至极的真人秀了。

节目组把三对有孩子的明星夫妻拉到深山老林里重新过二人岁月，但老实说，这三对明星夫妇的生活都让人喜欢不起来。乒乓球运动员出身的江宏杰和福原爱这对年轻夫妻甜则甜矣，但十分单调，除了亲来亲去和做饭，就没有任何东西展示了。陈建斌和蒋勤勤这一对则让人无法下咽，尤其是陈建斌这种西北甩手大老爷的生活作风。最有看点的恐怕只有大S和汪小菲这一对了，但汪小菲本身没料，六个人里面综艺感最强的大S大概因为刚刚经历小产之痛，不但情绪化至极，病怏怏地只顾着睡觉。眼看着收视实在太差，节目组只好把小S叫了过来。最新这一集，小S带着大S 夫妻去探其他两对夫妻的戏码总算让节目有了些许亮点，资深主持兼搞笑人士小S入戏即有戏，一会调戏江宏杰，一会帮福原爱打黄蜂然后被蜇，一会又去拜会皇上（陈建斌）和娘娘（蒋勤勤）。

我想了一下，为什么重金打造的节目会那么闷？是这三对夫妇不相爱么？不是！是这三对夫妇不配合么？不是！真正的原因是因为婚姻从本质上来说就是琐碎和寡淡的，要是有架摄像机来拍，恐怕只有比这个更乏味。

到底要有什么东西才能让婚姻不闷呢？大概是你的婚姻里要有一些活物。

孩子是最大的活物，这三对夫妻生活在一起的最大的动能是孩子，孩子让你的婚姻充满了事务性的工作，充满了责任，也充满了希望。或者养只宠物，你看大S养的小白猫牛奶让极闷的生活透了气。

当然最最了不起的，则是你长期生活陪伴者是一个充满活力的人。

老公没活力，没关系，妹妹也行。如果你有一个像小S这样的妹妹，你们俩呆在一起的时候，可以一起唱过去喜欢的时代曲，可以互相斗嘴，可以互相嘲笑对方找的伴侣，可以深夜致电互相安慰……所在，整个真人秀里，大S只有在妹妹来的这段时间不是强打精神，而是真心的快乐，其他两对夫妻，也被小S的活力带动了起来。

有活力的人像催化剂，能让你的生活沸腾起来，他们的特点是总想尝试新的东西，总想为生活找到乐子，总不愿意时间白过……当然，有活力的人在生活里也被人抢着要，未必能轮到你，如果你没有这么幸运，你也可以试着成为有活力的那一个，嗯，这可能也是解决人生乏味的终极答案了。

人物记者 黄佟佟