周迅与陈坤这一对倦人啊

周迅与谁搭戏最合适？陈坤，这是毫无疑问的。他们在光影里的关系特别像辛波斯卡的一首诗所描述的情状：他们彼此深信，是瞬间迸发的热情让他们相遇，这样的确定是美丽的，但变化无常更为美丽。他们是生活里的好友、专业上的知己、事业上的伙伴，然后所有这种俗世里的关系，在我看来都不及他们将肉身与魂灵投掷于光影之后与角色叠加、交融后所“瞬间迸发的热情”，让人有晕光的感觉。2011年，他们在徐克电影《龙门飞甲》里，陈坤是妖冶扰世的厂花雨化田，周迅是孤影持剑的女侠凌雁秋，他们在各自的角色里有经典吉光片羽的致敬，又像在关外大漠里杀出血路一般，演够了自己，虽然不是情侣，我想这一次跟好朋友同沐一次刀光剑影也是爽的。然后，六年的“向左走，向右走”，他们又一次走进了武侠的世界，在徐浩峰导演新作 《诗眼倦天涯》里相遇了。

陈坤和周迅是徐浩峰目前所用最大腕的演员。曝光剧照中有一张是他们两人近身搏斗，周迅手缚陈坤，另一张则是陈坤躺着，头枕周迅膝盖，两人倦态弥散，两人似乎是战斗中生情的侠侣。无论周迅还是陈坤，在各自的演员生涯里合作过的同行何其多，不乏面容姣好、演技傍身的好搭档。可是，你不得不承认，两个人角色里的呼吸放在光影里是最有默契的，从《像雾像雨又像风》到今天的《诗眼》。为什么呢？因为他们都是如此孤独、敏感的人。

有一种交朋友是生命的扩容，我是火，就找水，我是白纸，就找利器，在碰撞中融合、变型，产生新的我。还有一种朋友是生命的深掘，火要燃得越炽烈，水要浸得更透。陈坤和周迅，是多么地像，他们并没有讨好众人的人格，众目睽睽下紧张、害羞甚至想逃避，哪怕现在修炼得可以鬼马、自黑，但细心观察那就是“画皮”。一旦timing对了，他们剖析自己比谁都狠，我也是见过陈坤在火锅热气腾腾中坦诚自己很虚弱，害怕衰老，以及被新人迎头赶上，最后只能硬着头皮提醒自己不能懈怠啊。周迅也是，在她这个级别里恋爱的透明度好几年来怕都是高级别的。但他们的可爱就押对了一个“真”字，而这个真字又不是扁平的，他们越是用假来护着它，反而笨拙到可爱，他们很多时候干脆不装了，又坦诚了，就引起人们会心一笑，收获了包容。

在他们所有神似的映衬中，最最核心的就是孤独，是严丝合缝的咬合，所以，徐浩峰把两个倦人交给他们演。两个人，虽然一个是学院派，一个是体验派，但用武侠的话说，心中无剑才是一等一的剑法，想想他们那些留下来的好角色，哪一个不是把自己的某个部分掰开给你们看。或许还有更圆润的表现，但是他们不要，要的是冲动，要的是粗糙，生活经历的褶皱跟表演的细节是对上的。

他们在一起演戏，是在角色里叙旧，更是验证六年来自己所存蓄的孤独变了没有。所以我期待《诗眼倦天涯》。

媒体人 钱德勒