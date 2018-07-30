他是男人们理想中的自己

上一次看超过四十集的电视剧，是吴秀波和于和伟主演的《军师联盟》，时隔大半年，再一次看长篇电视剧，还是于和伟和吴秀波主演的，《猎毒人》。

这么长的剧，为什么能让我一口气看下去呢，不只是因为缉毒题材，不只是因为片子花了两个亿，也不只是在四个国家五个地方拍摄，更不是因为有枪战、车战，我天生对这类的爆点免疫。

大概是因为人，主人公是理想中的我，是我一直想要成为的人。《军师联盟》里，吴秀波演的司马懿，就是那个理想中的我；《猎毒人》里的吕云鹏，就是那个理想中的我。

于和伟扮演的吕云鹏，是化学工程师，为了给当卧底的哥哥复仇，一步步获取毒枭的信任，最终走进毒枭的大本营，和几大毒枭之间的斗争，给自己找到了躲藏的缝隙，最后成功复仇。故事里的于和伟有种苍凉感，配上那首属于他的主题歌《一个人》，和片头里的一次次转身，留个背影在画面上，都非常酷。男人心目中的理想自己，大概就是这样的吧。

先从相貌上说，于和伟不是帅哥，但非常耐看。刚出场的时候，他是面白无须的知识分子，经历了家破人亡，踏上复仇路之后，他的表情变少了，心理活动都藏在那张没表情的脸和墨镜下面，和那个不择手段的他非常相配。后来和家人重逢，胡子又剃掉了，墨镜摘掉了，表情鲜活了，灵魂回来了，眼睛里有了光。一个人的命运，就在这种变化里活起来了。

再从气质上说，于和伟扮演的角色，是有匪气的。这种匪气，不同的人有不同的理解，在不同的人身上，有不同的呈现。在有的人身上，像是一种勇敢，在有的人身上，是一种自信，是一种本能的忤逆，豁得出去，一旦走到自己设定的角色里，就挥洒自如，不听从摆布，时刻准备要揭竿而起，呼啸山林。生活里能成事的人，都是多少有点匪气的人。

再从胸怀格局上说，于和伟扮演的角色，是有格局有谋略的。他接纳了赵毅，赢得了他的信任，赵毅最后以命相报。他接近印塔，接近楚莹，其实都是与狼共舞，他泰然处之，一点点获得他们的信任，在人际博弈中，慢慢拿到了更多的筹码。做到这一点，其实很难，现实生活里的很多人，都是保守型的，护食型的，每每接近陌生人，尤其是生活和价值观和自己差距很大的人，总是害怕受损害，更害怕他们会冲击自己的生活观。但人就是在一次次接受冲击、被粉碎被重组的过程中，变成更大的人的。

当然，吕云鹏之所以是我想成为的人，还因为他是专业人士，有一种专业人士特有的，像狼一样的专注。这种专注，也和他的复仇行动前后一致，若非是非常专注的人，又怎么会立下目标，就一往无前，只给世界留下背影。

还有一个特别的原因，于和伟扮演的吕云鹏，是一个能在两种生活、两种精神世界里穿梭的人。当卧底，必须要有这种能力，能粉墨登场，也能卸妆独坐。吕云鹏确实能做到切换自如，这也是很多成大事的人才有的品质。

也有我不想成为的人，就是所有的缉毒警，无名的卧底，像魏海说的：“没有人为他颁勋章，没有人为他难过流泪，最多说一句，活该，又死了一个流氓。”也像吕云飞说的：“有人说我们是铜墙铁壁，但我们是血肉之躯，我们经历过赞美，也经历过唾骂，我们也许无法成为英雄，但注定不会平庸。”

但有人不怕成为这样的人，就像吴秀波扮演的吕云飞，他早就看穿生死，看穿世情，他和江伊楠在绝壁上朗诵《前赤壁赋》，是这部剧里最动人的瞬间：

寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。哀吾生之须臾，羡长江之无穷。

作家 韩松落