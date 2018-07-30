夏日炎炎，躲在空调房里时常令人昏昏欲睡，此时更需一抹亮色来点睛。或是跨界的红鞋底，或是浓郁北非风情的色彩集市，又或是地中海的五彩建筑，令这个夏日熠熠生辉



文／图 晨报记者 陶 令 宝宝 实习生 周雨婷

火红色彩@日本

坐标：东京日本桥

夏日的东京城街头是热辣辣的，因为爱惜树木，东京都的街头并不见成规模的行道树种植。而这抹热辣的夏日艳阳照到了位于日本桥地区38层高楼里的东京文华东方酒店里，却有了别样的风情。

位于37层的酒店SPA推出了日本首家与“红鞋底”大师Christian Louboutin联手的美甲及护理服务，用一抹热情的火红色来点亮这个夏季。众所周知，红鞋底大师正是被其女助理所涂的指甲油闪耀了他的灵感，就是这大红的色泽刺激了他，将正红色涂在设计的鞋底上，从而这抹勾魂夺魄的红色成为其标志，风行如今的国际时尚界。

此次联手“红鞋底”大师的SPA怎能少了美甲护理体验和正红的色泽呢？美甲护理以 Loubi Nail Primer 甲底油和 Loubi Nail Gloss亮甲油打底，再以此次合作系列中任何一款甲油色调打造亮丽持久的完美甲色。据了解，此次联手合作共提供了22种亮丽的甲色，自然有着标志性的 Rouge Louboutin色号，以及专为装扮指尖背部Loubi Under Red的色号，也有着热门的孔雀绿、电子橙色和粉红色。

除了美甲，不妨多留些时间在SPA的休息区域养养眼，这里的展示品延续了大师的奇思妙想，别致的甲油瓶瓶身设计以及一只用来对应灵感起源的红底鞋更是令人大开眼界。尽管无法穿着，却兼备红鞋底的特质，路过时一定要记得欣赏一番。

其实，位居高处的SPA坐拥领略壮丽城市全景的优势，无论是按摩池还是桑拿房，都用顶天立地的落地窗将城市景观无缝收入眼帘。华灯初上时，这一刻的东京城是闪烁耀眼的。

为了给予客人完美的登高观景体验，酒店将大堂设在了38层，无论是东眺还是西望，都有着众多的城市景观。或高楼林立，能见度好的日子里也能远眺富士山的曼妙身影，或是隐秘在千代田区中心绿意葱茏的皇居。

工兵：酒店所在的日本桥三井大楼里还隐藏着一间美术馆，珍藏着三井集团收藏的各种宝物，如果有空一定要前往探访，不容错失良机。

北非色彩@摩洛哥

坐标：马拉喀什露天市场

马拉喀什露天市场的规模在全世界是数一数二的，也正是因为商品种类多样和北非独有的风格，塑造了独特的市场色彩，吸引众多游客倾心前往。

如果在出发前预先搜索市场上有什么商品或是大致要买些什么，那么到了现场才算是真正开了眼界，因为一家商铺就足以满足你所有的设想。五颜六色的鞋店、琳琅满目的首饰店、当地出产的干货店，店铺特色极其鲜明。木制工艺品算得上是摩洛哥的招牌，浅黑褐色带紫色的黑胡桃带着大抛物线花纹，坚实的橄榄木色彩鲜艳，再搭配上精细的雕琢和色彩的绘制，八角木几、茶几等成品让人忍不住拍照留存。

对于店家而言，为了能第一时间展示吸引顾客，路边的商品摊也越来越多，路面愈发变得拥挤起来。串行于狭窄的市场之间，可要注意左边大筐小筐如一座座小山般的香料，黄绿色的小茴香、鲜红如血的藏红花、褐黄色的肉桂，色彩饱满，香气扑鼻。还得注意右边已经摆好的彩绘盘子，虽然对称的花纹和艳丽的色彩十分显眼，但空间的狭窄时常发生碰撞。

来到市场外围，道路自然宽敞许多，独一无二的兽皮标本，价值不菲的古董店，为这市场增添了些许惊喜感。露天市场与当地广场无缝对接，逛完露天市场的话就可以选择散散步。

地雷：马拉喀什的露天市场人流众多，小偷也极为猖狂，因此一定要看管好随身物品，随时检查包包的拉链或是将包背在胸前。另外，在马拉喀什购物一定要记得还价，还价的幅度和成功的概率都很高，否则就会被宰。

地中海色彩@阿根廷

坐标：布宜诺斯艾利斯博卡区

五彩的建筑是布宜诺斯艾利斯的博卡区声名显赫的亮点，但你知道博卡区内还有一处被称为“步行街道博物馆”吗？淡黄、天蓝、浅紫、草绿、橘黄的砖头随意拼接组成的迷你卡多街是博卡区独具代表性的街道，两旁的建筑都被粉刷成了当地的代表色，墙上或抽象或具象的涂鸦也充满了艺术气息。

以探戈、足球闻名的博卡区，就在此地。不妨坐在咖啡馆门口，安静欣赏探戈和探戈舞者的缠绵深情。时而多愁善感，时而激情奔放的探戈音乐很容易使你陷入一段情思，而鲜明的节奏又会使人不由地跟着律动。以淡黄色和天蓝色粉刷而成的博卡青年体育馆外，远处的小孩则正和自己的伙伴激烈地争抢足球，全然不顾这探戈和音乐。

街道两旁的主题特色小店，粉红、明黄、淡紫、天蓝的建筑洋溢着独属意大利人的地中海风情，这是意大利、西班牙移民带来的创造力。店门口多有一两个人物雕塑，或是某位足球明星，或是诙谐的人物。画摊在这里也十分常见，或许一根木柱子后面站立的那位围裙上满是五彩颜料，头戴耳机的就是街头画家，描绘着他前方的风景。

舞蹈、咖啡、雕塑、足球赋予博卡满满的热情和生机，全然不见曾经的贫民区身影，这独特的艺术气息也曾吸引《春光乍泄》在此取景。

工兵：过去为保护铁皮房屋，人们用造船剩余的涂料粉刷自己的住所，尽管后来简易铁皮屋被砖石结构建筑所替代，但人们仍沿袭过去的习惯，用鲜艳夺目的油漆，把房屋刷成各种颜色。

地雷：会有一些穿着探戈表演服装的舞者拉你一起合影留念，记得给小费哦。