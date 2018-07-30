上海人去贵州旅游，门票高速通通半价

近日，刚刚结束的第十三届贵州旅游发展大会上宣布：从即日起至9月30日，上海市民去贵州旅游，所有的景区门票和高速道路通行费通通半价！事实上，去年贵州已开始了对上海等八省市游客实行门票优惠的政策。

而今年，优惠时间更是延长了半个月，且将范围也扩大到了十个省市。可以说，这是贵州将旅游作为第一产业的一大重要举措



文/晨报记者 李佩嘉 图/李 野

活生生的古镇和寨子

本次贵州旅发会，召开地在黔东南苗族侗族自治州。众所周知，贵州是一个多民族聚集的省份，其境内居住了50多个少数民族，仅次于云南省。长期以来，多民族共处，构成了贵州丰富多彩的文化。以黔东南为例，境内有西江苗寨和肇兴侗族，前者是全世界最大的苗族聚居村寨，而后者则被誉为“侗乡第一寨”。

苗族与侗族的建筑都是脱胎于干栏式建筑的木质吊脚楼，但苗寨往往依山而建，而侗族则喜欢傍水而居，此外，每个侗族聚集地都会建鼓楼，这是侗族人婚丧嫁娶、商议大事的地方。所以，但凡看到鼓楼，就知道那里是侗寨了。

其实，贵州的古镇也不少。与上海人熟悉的江南古镇相比，贵州古镇的风格更多样，依山傍水是肯定的，除此以外，因各少数民族和各时代的汉族人混居，贵州古镇的建筑往往糅合了各种风格：明清时代的徽派建筑、民国时期的西洋建筑、少数民族的木质建筑，虽然风格迥异却和谐共处，形成了贵州古镇特有的味道。

工兵：令人惊喜的是，贵州的古镇和寨子，大多是“活”的：其中的居民实实在在地生于斯、长于斯，在此工作、生活、休憩。这一点，从镇远古镇沿河的大排档，就能清晰感受到：热热闹闹、熙熙攘攘的河岸边，游客、居民共处一地，餐馆、饭店、酒吧鳞次栉比，让人很容易就融入这样的小镇生活。

宛如天上佛国的梵净山

贵州的自然风光自不必说，境内喀斯特地形和丹霞地貌造成的山峦与河流，往往构成别致的风景。其中，荔波的大小七孔已经名声在外，但赤水与梵净山的景色也毫不逊色。事实上，这三者都是贵州省内世界自然遗产。除此以外，施秉是另一处贵州境内的世界自然遗产。因为今年7月梵净山申遗成功，贵州已成为全国拥有最多世界自然遗产的省份。

梵净山，得名于“梵天净土”，是中国著名的弥勒菩萨道场，始开发于唐朝，兴盛于明清。它既有险峻的奇石峭壁，也有出尘的云瀑禅雾，还有丰富的植被和珍稀的动物，可谓融奇特的自然和独特的人文于一体，是非常值得一去的地方。

工兵：盛夏炎炎，避暑首选梵净山，因为山顶相比山脚低了10度以上的气温——好一处天然氧吧和冰室！

WHAT'S NEW

福利优惠将持续至国庆前

时间：本月16日至今年9月30日（共计76天）

范围：上海市、广东省、广西自治区、福建省、湖南省、浙江省、江苏省、湖北省、重庆市、四川省

政策：十省区市居民凭本人有效身份证件享受贵州省各收费景区门票挂牌价五折优惠，以上优惠政策不包括温泉景区门票和景区内特许经营性项目。

“十省区市”车牌7座及以下小型客车行驶贵州境内高速公路实施五折通行优惠。

此外，针对航空公司和旅游社，贵州省也有相应的优惠政策。