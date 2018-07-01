6年中超收获88个进球，追平中超历史射手王-武磊：冠军奖杯更重要

晨报记者 俞 炯

奥斯卡在左路开出了一个精准的角球，只见禁区内拥挤的人丛中，武磊高高跃起，一个明显的滞空，甩头破门。

这是上周六，上海上港客场对阵北京人和比赛第19分钟发生的一幕。这个进球不但帮助陷入低谷的上港队打开胜利之门，武磊也凭借此球在中超历史射手榜上追平了排名第一的前山东鲁能锋霸韩鹏——从2013年征战中超以来，武磊在6个赛季里的进球数达到88个。巧合的是，这个纪录的保持者如今效力的球队正是北京人和。

不谈纪录，更愿意谈胜利

本场比赛之前，上港队在六轮联赛中只拿到6分，周中苦战120分钟加上点球大战又在主场被北京国安挡在了足协杯四强门外，作为球队的头号射手，武磊的郁闷只有他自己最清楚。

与人和一战，武磊先是帮助球队打破僵局。随后，当北京人和扳平比分之后，又是武磊的头球攻门为贺惯的补射创造了机会。

赛后，武磊自然是媒体关注的焦点。一向不善言辞、不愿意多谈的他这次主动在混合采访区走到记者们面前接受采访，可见这场胜利对于武磊来说是多么的重要。

不过，武磊更愿意谈的还是球队的胜利，关于自己追平中超历史射手王就显得非常轻描淡写，“今天平这个纪录不是我最开心的，最开心的是球队获得了胜利。因为最近我们在足协杯上被淘汰了，联赛前几轮的成绩也不太好，这场比赛非常关键。拿下之后，我们还能保持在第一集团，这是全队今天主要的目标。大家有危机感，足协杯淘汰后只剩下联赛，所以更加团结了。不管是国内球员还是外援也好，大家思想非常统一。”

离顶级联赛进球纪录还少31球

在追平了韩鹏的中超联赛进球纪录之后，对于武磊来说独享这一纪录也已成定局。

他的下一个目标应该是中国顶级联赛的历史进球纪录，现在武磊已经排进了前四。排在前三名的分别是李金羽的119球，郝海东的95球和韩鹏的94球。

上赛季武磊在中超联赛中打入20球，这是他个人职业生涯的新高。今年如果还有提高的话，那么就能连续超越韩鹏和郝海东，成为中国顶级联赛历史上进球第二多的球员。当然，比起最佳射手李金羽还是有不小的差距。

武磊今年才刚刚27岁，因此只要继续留在中超，相信当上中国顶级联赛进球第一人应该只是一个时间问题。

“间歇期回来的三场比赛，我觉得我们的发挥还是挺好的，客场和鲁能打平，90分钟里也赢了国安，还有这场拿了三分。”而对于武磊来说，现在他最希望的还是和队友们一起为俱乐部带来第一座冠军奖杯，“只要我们保持好节奏，只要我们体能没问题，就能战胜任何对手。”

今年有望去掉“本土”二字

当记者追问武磊怎么看待本赛季中超射手榜的争夺，武磊依旧把球队赢球放在了第一位，“我当然希望能够保持住射手榜现在的位置。当然最好的结果是自己能够进球，球队能够赢球，这才是最完美的。”

从武磊的话语中可以听出，他自己同样十分渴望能够完成恩师徐根宝的心愿。在连续两年中超最佳颁奖典礼上，都是徐根宝向武磊颁出“本土最佳射手奖”。每一次，徐根宝都表示，希望武磊可以把“本土”二字去掉，成为真正的中超射手王。

本赛季联赛进行了14轮，武磊以13球排在射手榜第一的位置，比进球第二多的本土球员惠家康多了7球。不出意外的话，武磊将会完成“本土最佳射手”的六连庄。剩下的悬念就是武磊能否在本赛季的射手榜上一路领跑到最后，一举打破外援垄断中超最佳射手十年的尴尬局面。上一次有本土球员获得中超金靴还要追溯到2006年和2007年的李金羽。

目前对武磊威胁最大的是并列第二的，都打进11球的北京国安前锋巴坎布和广州富力前锋扎哈维。巴坎布本身就能力出众，北京国安目前又拥有中超最好的中场，能够给他极大的帮助。扎哈维的优势是他在广州富力有无限开火权，而且富力只打攻势足球，甚至有些时候可以牺牲胜负和成绩。

当然，武磊也有自己的优势。在中超助攻榜上，目前排在前两位的都是武磊的队友（奥斯卡11次助攻，胡尔克7次助攻）。在武磊的13个进球中，有7个来自奥斯卡的助攻，胡尔克也贡献了3次助攻。有这么两位强力外援积极“喂饼”，武磊的进球效率应该也不会低。