热波电跑欢乐打响杨浦滨江文化深入人心

见习记者 吴文俊

7月27日，由杨树浦文化创意产业有限公司（杨树浦文创公司）联手热波传媒联手打造的“2018杨浦滨江热波电跑上海站活动”于杨浦滨江水岸火热打响，运动爱好者、音乐铁粉、高校学生、创新创业者以及滨江沿线老厂职工等上千人齐聚黄浦江畔，以热力四射的活力，伴随着独具未来感的声光电多媒体艺术装置，造就了一场别开生面的沉浸式夜跑新体验，共同迎接“中国国际进口博览会”倒计时100天，并为其宣传造势。

一场主题创意跑的落地和成功举办离不开各方的支持，在主办方杨树浦文创公司看来这次与热波电跑牵手是“天时，地利，人和”，也正是因此才能将这么一场声势浩大的活动办好、办精。

杨树浦文创其实是一个非常年轻的公司，今年5月才刚刚注册成立。这同样也是杨浦滨江投资开发与华人文化集团合作而孕育出的文创产业，响应了上海市政府年初“国企混改”的号召，一方面借混改之力，激活杨浦滨江的开发建设。于是，公司成立后的第一个项目，在双方缜密思考后，选择了符合滨江文化、有风格和影响力的热波电跑。而27日恰逢“中国国际进口博览会”倒计时100天，跑步活动的冲刺也与这一主题相契合。

杨浦滨江不止是市民休闲的亲水平台，其背后的文化底蕴也为热波电跑提供了最为出色的场地。本次热波电跑选址于历史厚重感的工业景观之上，百年工业文明与现代时尚元素在此有机结合，为近代工业发祥地贴上“潮、酷”标签，开启杨浦滨江时尚文化之门，更以全球化的格局和视野为滨江文创业态发展拓展新空间，满足都市人日益增长的休闲空间需求。热波电跑之后，这里注定又将成为一处备受欢迎的全新都市打卡新地标。

杨浦区拥有近200万人口，区内又有这么多百年高校，在文化传播和历史底蕴方面有着天然优势。高校学生、创新人才、文化名人齐聚，恰恰符合热波电跑面向的跑者群体，作为全球首屈一指的夜间不计时跑步体验活动，与杨浦滨江“创新、健康活动”的形象不谋而合，向青年人传递时尚、积极健康的运动生活方式和正向价值观。