晨报讯 一年一度的“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛再次拉开序幕，各个组别的冠军将会在8月4日揭晓悬念。

今年是“新闻晨报杯”成功举办的第十五个年头，15年办赛经验的积累使“新闻晨报杯”成长为申城校园篮球的品牌赛事，也通过多年的组织收获了大批忠实的“粉丝”。但每一年，“新闻晨报杯”都在力求改变，让更多热爱篮球的学生们参与其中，于是在今年的“新闻晨报杯”中主办方新增了女子3v3组别，篮球女将们也能在球场上挥汗对抗。

根据赛程安排，8月2日“新闻晨报杯”女子3v3学校组的比赛就将打响，8支高中女子队伍将在上海体育学院风雨篮球场的3号场地上演精彩对决，并将在下午决出“新闻晨报杯”历史上首个女子校园3v3的冠军队。

在开幕式当天，8支女篮队伍悉数出席，虽然赛事首日并没有女篮组的比赛，但篮球女将们依然整齐地站在队列之中。“很多学校都有女篮队伍，但对应的比赛却很少，能在暑假打上‘新闻晨报杯’对我们来说是非常不错的锻炼，希望未来能有更多的实战对抗，让喜欢篮球的女学生也能有施展拳脚的机会。”队列中的女篮选手告诉记者。

除了女将们的加盟，在今年的报名选手中还不乏国外友人，参加高中学校组比赛的甘泉外国语中学中就有几位来自日本的同学，他们的到来也将让“新闻晨报杯”愈发多元化。

这么多新鲜元素的加入，足以见得今年“新闻晨报杯”赛事的火热，而根据报名数据统计，共有65支队伍亮相“新闻晨报杯”，其中男子学校组24支，男子公开组33支，女子高中组8支，共计716位参赛选手，130位球队工作人员。其中公开组队伍数量创造了历届赛事的新纪录，越来越多的学生球员自发组织参与到“新闻晨报杯”中来。

“新闻晨报杯”给了学生爱好者们一个优质的赛事平台，但同样“新闻晨报杯”也离不开校园篮球工作者们以及这群可爱的小运动员们的支持。在这个炎炎夏日，祝参赛选手们都能拥有一段难忘的“新闻晨报杯”记忆！

（见习记者 吴文俊）