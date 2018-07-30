呼朋引伴 赛场搏杀-2018年“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛开幕

见习记者 吴文俊

世界杯的激情已经逐渐褪去，一群热血少年也将目光从绿茵场转向篮球场，因为申城最火爆的暑期篮球赛再度来袭。7月28日，2018年“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛在上海体育学院风雨篮球场火热开幕。

上海市中学生体育协会名誉主席薛明扬，上海体育学院副院长毛丽娟，上海市体育局科教处处长张漪，上海市中学生体育协会秘书长盛炯，上海市中学生体育协会副秘书长王江宇，上海市青少年训练管理中心副主任周文佳，与65支决赛队伍济济一堂，共同见证申城校园篮球精品赛事的激烈对抗。

篮球女将倾力加盟

由上海市教育委员会、上海市体育局、上海报业集团主办，上海市校园篮球联盟、上海市中学生体育协会承办的“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛已经迎来了第十五个赛季的角逐。自2003年首办以来，“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛也在不断成长，如今已经成为上海市暑期学生运动的品牌赛事。“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛一贯坚持“全民牌”和“专业性”，力求为上海青少年打造一个全方位的篮球赛事平台，展示体教结合的丰硕成果。

多年以来，一批批篮球少年从这里崭露头角，同时也为学生运动员留下了许多难忘的回忆。自6月15日启动报名通道后反响热烈，不少队伍争相报名参加或者来电咨询，尤其是公开组别，更是超过往年，达到了33支。截止到7月17日报名通道关闭，共有65支队伍成功报名，其中不乏往届赛事的“老面孔”，这恰恰说明“新闻晨报杯”的赛事影响力和办赛公信力已经得到参赛队伍的广泛认可。

除此之外，今年的“新闻晨报杯”还推陈出新，加入了女子3v3组别的角逐。其实在去年的赛事中，主办方就尝试组织了女篮组的比赛，只不过当时组织的是全场5人制，但仍然收到不错的反响。今年，主办方在经过慎重考虑和场地测试后，决定加入女子3v3组别，让喜欢篮球运动的女生们也能得到充分的展现机会。

上午9时，开幕仪式正式开始，在整齐列队的学生运动员面前，上海市中学生体育协会名誉主席薛明扬进行了简短的发言：“2018年‘新闻晨报杯’如期举行，我们再一次相聚球场延续每年一度的篮球之约。经过十几年的发展，我们清楚地看到‘新闻晨报杯’为广大中学生朋友们搭起了一个篮球交流的舞台，吸引了越来越多喜爱篮球的同学。在今年的参赛队伍里既有连续参赛的老朋友，也有临时起意组队参赛的新面孔。‘无兄弟，不篮球’在这里绝不只是一句口号，今年的‘新闻晨报杯’我们还欣喜地看到了8支女篮队伍的加入，这无疑也是扩展了赛事的参与度。”

赛事正式拉开序幕

随着校园篮球联盟的成立和加入，“新闻晨报杯”中学生暑期篮球联赛在创新性和参与度方面也取得了长足进步，相信在各界的努力和支持下，校园篮球运动一定会有更加美好的前景。

新闻晨报将在未来的赛事中加大投入，着力提升和塑造赛事的美誉度和知名度，争取让“新闻晨报杯”的品牌效应更加深入人心。同时，新闻晨报也承诺将加大对上海校园体育活动和上海青少年体育培养的宣传力度，尽到主流媒体的责任。

在薛明扬主席宣布2018年“新闻晨报杯”上海中学生暑期篮球赛开幕后，上海体育学院毛丽娟副院长为本届赛事揭幕赛开球，本届“新闻晨报杯”正式拉开帷幕。揭幕战在张堰中学和第二中学间展开，最终来自金山区的张堰中学笑到最后。球队教练马力尚告诉记者，“张堰中学位于上海市金山区，每天往返路程上要花费近6个小时，但学生们喜欢，学校也支持，再辛苦也能咬咬牙坚持。虽然暑假召集训练时间不长，但今天比赛状态还不错，学生们也很珍惜参与这样优质赛事的机会。”

由于赛事举办正值申城三伏酷暑，为确保学生运动员人身安全，赛事在免费的饮水上给予了充分供应，同时，主办方还特地在场地中放置了多台大功率风扇，确保防暑降温措施到位，力求让所有参赛者都能收获最佳的参赛体验。除此之外，考虑到篮球运动对抗激烈，球场上难免会发生擦碰事故导致伤病，组委会为全部参赛选手购置了公众责任险以及团体意外伤害险，不仅为学生运动员们提供保障，也让老师和家长能放心地让孩子们参加比赛。

未来一周申城将刮起校园篮球的青春风暴，来自全市的65支队伍将角逐各组别的冠军。