人民日报评论员：坚持包容普惠，造福各国人民——四论习近平主席金砖国家工商论坛重要讲话

新华社北京7月29日电 人民日报7月30日评论员文章：坚持包容普惠，造福各国人民——四论习近平主席金砖国家工商论坛重要讲话

发展的最终目的是造福人民。引导经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，才能更好造福不同国家、不同阶层、不同人群。

“坚持包容普惠，造福各国人民”，在南非约翰内斯堡举行的金砖国家工商论坛上，习近平主席明确提出这一主张，为解决当今世界发展不平衡、不充分问题提供了中国方案，为金砖国家实现可持续发展、发挥更大作用指明了具体路径。

今天的世界，物质技术水平已经发展到古人难以想象的地步，但发展不平衡、不充分问题仍然普遍存在，成为各国面临的共同挑战。一方面，新兴市场国家和发展中国家同发达国家的南北差距仍很明显。另一方面，在各国内部，也都不同程度存在发展差距。面对挑战，如果奉行你输我赢、赢者通吃的老一套逻辑，如果采取尔虞我诈、以邻为壑的老一套办法，结果必然是封上了别人的门，也堵上了自己的路，侵蚀的是自己发展的根基，损害的是全人类的未来。只有在理念上更加注重开放包容，方向上更加注重普惠平衡，效应上更加注重公正共赢，推进开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化，创造全人类共同发展的良好条件，才能让发展成果惠及世界各国，让人人享有富足安康。

如何解决发展不平衡、不充分问题，实现可持续发展？2015年联合国发展峰会通过的2030年可持续发展议程，为国际社会提供了综合行动方案。对于金砖国家来说，就要立足自身国情，将2030年议程同本国发展战略深入对接，坚持以人民为中心，统筹经济、社会、环境发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感；要坚持人与自然和谐共生，推动国际社会全面落实《巴黎协定》，加快构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系；要积极推动国际发展合作，敦促发达国家履行官方发展援助承诺，增加对广大发展中国家的支持。这样，我们就能为提升发展质量和效益创造新的空间、实现相互促进。

金砖机制成立伊始，就共同确定了走开放包容之路的正确方向。习近平主席7月26日在金砖国家领导人约翰内斯堡会晤大范围会议上强调，厦门会晤更确立了“金砖+”合作理念，其要义是在不断强化五国团结协作内核，提升金砖向心力、凝聚力的同时，持续扩大金砖“朋友圈”，同广大新兴市场国家和发展中国家实现共同发展繁荣。此次约翰内斯堡会晤延续了厦门会晤合作模式，邀请许多非洲国家参与对话会，加强了金砖国家与广大非洲国家的联系。通过“金砖+”加强对非合作，支持非洲发展，必定能把金砖国家同非洲合作打造成南南合作的样板。从更大视野看，在联合国、二十国集团等框架内拓展“金砖+”合作，扩大新兴市场国家和发展中国家共同利益和发展空间，推动构建广泛伙伴关系，我们就能更好造福各国人民，为世界和平与发展作出更大贡献。

唯有开放才能进步，唯有包容才能让进步持久。坚持包容普惠，不断拓展“金砖+”合作，让金砖国家的朋友越来越多，大家携手共同发展，就一定能极大增强世界经济的稳定性，让各国人民的生活更加幸福美好。