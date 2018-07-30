来源：新华网

新华社北京7月30日电 题：站在第二个“金色十年”的历史门槛上——记习近平主席出席金砖国家领导人第十次会晤

2018年约翰内斯堡的冬日，站在第二个“金色十年”的历史门槛上，回首来时、眺望前方，更能感悟世界大潮的浩浩荡荡。

7月25日至27日，习近平主席又一次来到了金砖的舞台上。

年年如期而至，今年再次赴约，而地点正是5年前担任中国国家主席后，习近平主席出席首场国际峰会的地方——南非。

同5年前相似，国际社会对习近平主席的讲话饱含期待。5年来，中国在国际舞台上一系列精彩作为，为世界传递了清晰的中国声音、提供了积极的中国方案。国际社会今日的期待，多了一份对中国在不确定性的世界中稳健作为的笃定和期盼。

历史和未来，一路乘势前行

25日，随着时钟指针临近16时，会场里涌进了越来越多的人。他们说着不同语言，或千里迢迢远渡重洋，或从非洲大陆各地辗转而至。

金砖国家工商论坛，习近平主席在约翰内斯堡会晤上第一次亮相。

讲话标题，鲜明亮出了中国对金砖合作蓬勃发展的思考：“顺应时代潮流”。讲话中，习近平主席进一步指出：“金砖机制的诞生和发展，是世界经济变迁和国际格局演变的产物。”

10年前，金砖机制落地之时，正是新兴市场国家和发展中国家群体性崛起之际。27日举行的纪念金砖国家领导人会晤10周年非正式会议上，与会者纷纷以数据说话。“新兴市场国家和发展中国家对世界经济增长的贡献率已经达到80%。按汇率法计算，这些国家的经济总量占世界的比重接近40%。”

从习近平主席去年厦门会晤提到的两个视角去看，可以更好把握金砖合作的成长之路，也更能理解它之于未来的意义。

在世界发展和国际格局演变的维度上，金砖合作积极推动全球经济治理变革，提升新兴市场国家和发展中国家代表性和发言权，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展；在五国各自和共同发展的维度上，金砖合作朝着贸易投资大市场、货币金融大流通、基础设施大联通、人文大交流的目标不断迈进，对合作共赢的新型国际关系作出生动诠释。

今天，当金砖五国齐聚在恩古尼语中被称为“黄金之城”的约翰内斯堡，习近平主席提出了新的时代课题：“在‘黄金之城’勾画‘金色十年’蓝图美景，再恰当不过了！”这句话，当晚金砖国家领导人的欢迎宴会上，南非总统拉马福萨原文引用，并呼吁各方共迎第二个“金色十年”。

当今世界正面临百年未有之大变局。如何在国际格局演变的历史进程中运筹金砖合作？如何在世界发展和金砖国家共同发展的历史进程中谋求金砖国家自身发展？金砖会晤期间的一系列讲话，习近平主席对未来10年的世界走向作了深邃思考和精准判断。拉马福萨总统在现场聆听习近平主席讲话，不由感慨：“您的讲话很有前瞻性。”

“未来10年，将是世界经济新旧动能转换的关键10年。”

这次金砖会晤，主题聚焦“第四次工业革命”。回想二十国集团领导人杭州峰会，曾把“非洲的新工业化”作为议题之一。时光如梭，第四次工业革命的推进速度、它对于新产业新业态新模式的催生力量，此刻，将关系未来的抉择摆在各国面前。

各国领导人从不同角度阐释政策理念。26日的金砖会晤大范围会议上，拉马福萨总统强调综合利用资源成为创新者，巴西总统特梅尔关心加强科技竞争力，俄罗斯总统普京陈述了促进数字经济增长的战略，印度总理莫迪期待“成为就业的创造者而非寻求者”。

习近平主席从经济发展模式更新的视角，去思考和把握这一蓬勃的时代浪潮。“潮流来了，跟不上就会落后，就会被淘汰。我们能够做的和应该做的就是要抢抓机遇，加大创新投入，着力培育新的经济增长点，实现新旧动能转换。”

“未来10年，将是国际格局和力量对比加速演变、全球治理体系深刻重塑的10年。”

国际形势瞬息万变，愈演愈烈的单边主义、保护主义，作为约翰内斯堡会晤的一个画外杂音，反而激发会场内凝聚了最大公约数。习近平主席鲜明阐述中国主张：“贸易战不可取，因为不会有赢家。经济霸权主义更要不得，因为这将损害国际社会共同利益，最终也将搬起石头砸自己的脚。”

维护规则的负责任立场，面向合作的建设性态度，在会场赢得持久掌声，也在世界范围内激荡回响。有外媒评价称：“我们要对贸易战说‘不’”；也有外媒引用“搬起石头砸自己的脚”，认为中国为缓解全球焦虑发挥了不可替代的作用。

要开放不要封闭，要互利共赢不要以邻为壑，坚持多边主义反对单边主义……中国在国际社会面临十字路口的坚定选择，成为金砖国家的共同立场，也体现出金砖国家发展理念的彼此契合。拉马福萨总统说，金砖国家需要加强合作，维护多边秩序，维护联合国的中心地位，维护世界贸易组织规则；特梅尔总统说，金砖国家应该加强团结，共同应对当前面临的风险和挑战；普京总统说，金砖国家要团结协作，坚持多边主义和国际规则，共同致力于维护世界经济秩序；莫迪总理说，面对保护主义抬头、多边体系面临挑战的局面，我们要积极参与完善全球治理，弘扬多边主义，促进自由贸易。

共同的声音，共同的决心。26日金砖国家一致通过《约翰内斯堡宣言》，文中写道：“我们认识到多边贸易体制面临前所未有的挑战，强调建设开放型世界经济的重要性，让所有国家和民众分享经济全球化的益处。”防止全球经济滑向封闭陷阱，金砖国家担当重任。

“未来10年，将是五国发展处于关键阶段、面临重大机遇和挑战的10年。”

中国取得的历史性成就，也让世界探寻背后的成因，越来越多的国家渴望了解中国。创新、协调、绿色、开放、共享，习近平主席讲话中蕴含着中国新发展理念的内在逻辑。

中国机遇，也是金砖的机遇、世界的机遇。约翰内斯堡会晤期间，习近平主席对“中国机遇”如数家珍。博鳌亚洲论坛2018年年会上，中国宣布一系列扩大开放的新举措；今年11月首届中国国际进口博览会，商机即将接踵而至；还有秉持共商共建共享原则、应者云集的“一带一路”，这条从历史深处走来的合作共赢之路，也是推动构建人类命运共同体最新的时代注脚。

内部和外部，探求合作之道

“伙伴”，金砖国家领导人每逢聚首畅谈，习近平主席常会谈到这个话题。

金砖五国一路牵手走到今天，路上也不乏荆棘风雨。看到个别金砖国家经济数据起伏、发展遭遇不同程度的逆风，国际上有些人惊呼“金砖褪色”了，甚至妄言“金砖破碎”了。对此，习近平主席坚定回应：“金砖国家不断向前发展的潜力和趋势没有改变。我们对此充满信心。”约翰内斯堡会晤，他再次凝聚信心：“只要金砖国家携手同心，就能不断攀越险峰峭壁，登顶新的高峰、到达新的高度……”

巴西福塔莱萨会晤期间，在习近平主席亲自协调推动下，金砖五国自主创立了首个多边金融机构，金砖国家新开发银行应运而生。习近平主席指出：“它的成立，是对既有金融体系的有益补充和完善，可以促进国际金融体系更加深刻地反思、更加主动地改革。”历经4年时间，新开发银行地区中心建设成为约翰内斯堡会晤的热门话题。拉马福萨总统说，新开发银行弥补了巨大鸿沟。习近平主席再次强调：“新兴市场国家和发展中国家的发展，不是要动谁的奶酪，而是要努力把世界经济的蛋糕做大。”

在当前世界面临不稳定性、不确定性的背景下，有人形象地将金砖国家约翰内斯堡会晤称之为“抱团取暖”。

“伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。”“不为风雨所动，不为杂音所扰，不为困难所阻……”习近平主席出席历次金砖会晤的经典语句，启迪深远。今天，出席纪念金砖国家领导人会晤10周年非正式会议时，习近平主席谈到了两组金砖伙伴关系。

一组伙伴关系着眼金砖内部合作，“秉持金砖精神，深化金砖战略伙伴关系”。

“平等相待、求同存异，务实创新、合作共赢，胸怀天下、立己达人。”习近平主席曾深刻总结金砖发展10年经验的3条启示。约翰内斯堡会晤时，习近平主席评价称，金砖合作摒弃了政治和军事结盟的老套路，拒绝了意识形态划线的老思维，超越了你输我赢、赢者通吃的老观念，是国际关系和国际合作的一个重要创新。

当伙伴关系遇到时代大潮，将迸发出怎样的活力和潜力？

新工业革命伙伴关系，中国为约翰内斯堡会晤作出的又一份贡献。习近平主席在金砖国家工商论坛上开宗明义、阐释内涵：“我们将共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系，加强宏观经济政策协调，促进创新和工业化合作，联手加快经济新旧动能转换和转型升级。”

在发展大势的坐标上思考新的合作之道，中国提出的方案高瞻远瞩又切中肯綮，成为会场共识。翻开会晤通过的《约翰内斯堡宣言》，明确提出：“我们高度评价建立金砖国家新工业革命伙伴关系。”“我们将启动新工业革命伙伴关系的全面运作。”拉马福萨总统对此评价：“这一伙伴关系将通过工业化、创新、包容增长、投资合作把第二个‘金色十年’的蓝图转化为现实。”

一组伙伴关系牵手金砖外部合作，“拓展‘金砖+’合作，构建广泛伙伴关系”。

金砖合作的意义早已超出五国范畴。

不是独善其身，而是美美与共。金砖会晤期间，同周边国家、同相关国际或地区组织对话渐成机制。越来越多的新兴市场国家和发展中国家渴望走近金砖。中国水到渠成提出了“金砖+”的概念并付诸实践。

金砖合作的“朋友圈”不断扩大。延续这一创新，约翰内斯堡会晤期间再度举行“金砖+”领导人对话会，来自非洲以及新兴市场国家和发展中国家的20多位领导人济济一堂。

会场上，讨论话题的广度和深度令人感叹。

近3年前，正是在同一个会议中心，习近平主席出席中非合作论坛约翰内斯堡峰会，他的发言赢得了非洲领导人“谁是真正的朋友、谁是真正的伙伴”的连连赞叹。而这次，对中非关系“真实亲诚”四个字，非洲人民在奔驰的列车、宽阔的道路、丰收的农田、温暖的房屋……有着实实在在的获得感。乌干达总统穆塞韦尼讲述了中国公司投资乌干达、带动当地发展的故事，中国的“义利观”收获了广泛共鸣。

许多国家非洲领导人都在谈论即将举行的中非合作论坛北京峰会，都对这场盛会心怀期待。他们道出了共同观感：“非洲大陆正在集中精力致力于自身发展振兴，这次峰会正当其时。”

拉马福萨在“金砖+”领导人对话会的总结讲话上，专门提到了北京峰会：“这次金砖会晤为9月的北京峰会奠定了基础，做好了准备。我们将在北京再度相聚，我们期待着去北京同习主席会面。”

“一箭易断，十箭难折。”因开放包容，金砖合作的辐射圈如水波荡漾，渐次铺展。习近平主席在大范围会议上指出：“厦门会晤更确立了‘金砖+’合作理念，其要义是在不断强化五国团结协作内核，提升金砖合作向心力、凝聚力的同时，持续扩大金砖国家‘朋友圈’，同广大新兴市场国家和发展中国家实现共同发展繁荣。”

言必信，行必果。就在一天后，当《约翰内斯堡宣言》通过金砖国家新工业革命伙伴关系之后，习近平主席在“金砖+”领导人对话会上向广大的新兴市场国家、发展中国家发出倡议：“中方倡议建立金砖国家新工业革命伙伴关系，既面向金砖国家，也面向广大新兴市场国家和发展中国家。把协同效应释放出来，实现创新、联动、包容发展。”

在通过《约翰内斯堡宣言》的金砖国家领导人同工商理事会对话会暨签字仪式现场，还有一个意味深长的环节——与人类摇篮遗址视频连线。裹挟着泥土芬芳的镜头从约翰内斯堡西北部实时传送到会场，这里发现的人类先祖化石约占全球总数的一半。推开历史的厚重大门，倾听远古的时空回响，拉马福萨总统说，把握好第四次工业革命带来的机遇，在金砖合作第二个“金色十年”实现更好发展，共同走向人类命运共同体更加光明的未来。

命运与共，前景相连。“金砖机制自成立之初，就同广大新兴市场国家和发展中国家的命运紧密连在一起。”习近平主席在约翰内斯堡会晤期间阐述了命运共同体理念下的中国行动：

“中国特色社会主义进入了新时代，同时中国是世界上最大发展中国家的地位没有变。无论将来中国怎么发展，都永远属于发展中国家，都会坚定支持广大发展中国家发展，都会继续致力于同大家发展紧密的伙伴关系。”

这是中国向世界的承诺，这是中国不变的情怀与担当。（人民日报记者杜尚泽 胡泽曦）



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