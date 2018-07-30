新华社评论员：为中非命运共同体注入新动力

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新华社北京７月２９日电 题：为中非命运共同体注入新动力

新华社评论员

七月的非洲，阳光温暖而热烈。淳朴的非洲人民载歌载舞，以最隆重的方式欢迎远道而来的中国贵宾。从西非之角塞内加尔到“千丘之国”卢旺达，从“彩虹之国”南非到东非岛国毛里求斯，习近平主席的非洲之行，一路播撒友谊与希望的种子，写下新时代中非团结奋进、合作共赢的时代篇章。

国家元首的首次出访，总是具有独特的象征意义。２０１３年就任中国国家主席以及今年再次当选连任后，习近平均选择非洲作为首次出访目的地，中非友谊的分量可见一斑。５年多来，习主席４次踏上非洲大陆，助力合作深化，擘画未来蓝图，以元首外交引领中非合作，提出真实亲诚对非政策理念，将中非新型战略伙伴关系提升为全面战略合作伙伴关系，做强和夯实“五大支柱”，出台“十大合作计划”……从顶层设计到务实合作，“构建更加紧密的中非命运共同体”的主线贯穿其中，绘出中非关系行稳致远的生动图景。

中非命运共同体的感召力，根植于真诚友好的相处之道。共同的历史遭遇，共同的发展梦想，将中非紧紧相连。数十载守望相助、结伴同行，双方关系内涵和形式发生了变化，但中非友谊始终没有变，彼此的相互理解、相互支持始终没有变。无论是追忆中非老一辈领导人讨论诗词的历史佳话，还是与现任领导人规划双边关系、加强政治互信；无论是同各界人士叙友谊、话民生，还是与当地民众一同观看竞技摔跤比赛，习近平主席不远万里“走亲访友”，在政治领域取得重要共识之外，也留下一幕幕温馨感人的交流画面。“发展同非洲国家团结合作是中方长期、坚定的战略选择”，庄严的承诺、真诚的祝福，彰显重情重义的大国襟怀，让友好情谊在非洲大陆更加深入人心。

中非命运共同体的生命力，蕴含于互利共赢的合作之道。习主席深刻指出，中非关系最大的“义”，就是用中国发展助力非洲的发展，最终实现互利共赢、共同发展。不仅“授人以鱼”、提供不附加任何政治条件的对非援助，更“授人以渔”、加强人力资源开发合作和技术交流，坚持“筑巢引凤”，通过基础设施、经济特区和工业园区建设合作，助力非方吸引更多优质投资。当前，非洲正努力实现工业化和现代化，中国正加快推进经济结构调整和转型升级，双方合作潜力巨大。此次非洲之行共签署包括“一带一路”在内的约４０项合作协议，为双方合作提供了新平台，也让中非的利益纽带更加紧密。

中非友谊之“真”，合作之“实”，身处其中的人们最有发言权。“非洲完全清楚谁是真心实意的朋友，谁为非洲做了实实在在的好事”。在与习主席的会谈会见中，非洲国家领导人主动反驳别有用心的“新殖民主义”论调，对中非双赢合作充满期待。作为“一带一路”倡议的重点合作项目，蒙内铁路在今年６月通车一周年之际，已累计发送旅客近１３５万人次，日益成为当地交通的“流量担当”；中国建造的水电站缓解了非洲国家能源紧缺的状况，几内亚政府甚至把中几合建的水电站图像印在纸币上作为纪念。欣欣向荣的合作图景，让人们对未来充满信心：中非这对“天然的好朋友、好兄弟、好伙伴”，必将在实现非洲梦和中国梦的征程上守望相助、结伴同行。

“结交一言重，相期千里至”。再过一个多月，中非合作论坛峰会将在北京召开。我们期待峰会就“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”达成新的共识，在更高质量、更高水平上推动中非共同发展。正如论坛会徽上的“合抱之手”，中非团结合作，定能续写双方关系发展的“进行时”，共塑人类社会的美好未来。（网站首页图：新华网图片）



