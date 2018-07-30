用区块链和AI保护消费数据 炫生活Xlife消费支付链推出



近年来，区块链用分布式账本、加密技术、共识机制、智能合约等特点，给各行各业带来了技术突破乃至变革曙光。 7月28日，由中国信息经济学会跨境电商与互联网金融专业委员会、昆山炫生活信息技术股份有限公司、对外经济贸易大学金融科技中心等联合举办的2018中国·上海“消费支付与区块链AI产业高峰论坛”在沪举行。产业界、学术界、金融界、法律界和企业界的专家学者 “五界”联动，探讨如何利用区块链和AI助力实体经济发展，以及用户数据的隐私保护与合理应用等，还发布了炫生活打造的Xlife消费支付链白皮书。





区块链技术还处于非常早期



区块链，作为分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用，逐步给各个领域带来了革新、创新甚至颠覆，而AI在催生新技术、新产品的同时，能够引发经济结构的重大变革。两者有机融合将产生巨大潜能。



此次论坛主题为“消费支付与区块链AI”，对外经济贸易大学金融科技中心主任陈进教授表示：“本次论坛旨在加快区块链和AI技术在实体经济领域应用落地，推动区块链和AI技术在消费支付领域创新发展，助力我国经济转型升级。”



金融科技、支付安全以及区块链领域专家王建新认为，区块链和太空探索、人工智能、生物基因工程等其他前沿技术一样，非常激动人心，拥有改变世界的潜力。但是该技术还处于非常早期的阶段，存在技术瓶颈需要不断努力去突破，想象互联网一样改变生活各个方面还有很长的路要走。



北京大学新一代信息技术研究院金融科技研究中心主任、工信部可信区块链联盟副理事长董宁指出，移动互联网一旦转移到物联网，数据将更全面，用户画像更清晰，隐私将非常重要。区块链将打造可信互联网。董宁是智链ChainNova CEO，Linux基金会Hyperledger超级账本技术大使，曾任IBM中国实验室区块链负责人，IBM Blockchain中国社区发起人。





智能支付加入区块链节点



上海大数据联盟常务副秘书长、上海超级计算机中心云计算与大数据部部长马慧民指出，区块链为大数据发展带来了新的曙光。



在中国矿业大学博士生导师、智能制造与大数据领域专家李伟看来，智能制造需要大数据、AI以及区块链的应用，同样，区块链更好的发展与落地也需要AI和智能制造，智能制造将因为区块链和AI变得更加有意义。



炫生活大数据研究院院长赵德滨阐述了大数据与AI如何助力智慧文旅腾飞。“汇聚商家，游客信息，分析游客的消费能力，购物偏好，行为偏好，通过算法建模，为每个游客推荐最合适的服务产品，提升商家收入。”他说，通过重要客源市场分析，潜在客源市场分析，游客流失市场预警等算法模型的深度挖掘，可探索区域旅游市场洼地，提升旅游市场转化率。赵德滨有10年以上大数据与AI经验，曾在SCI和EI上分别发表了多篇论文，并在智能制造、电商等领域拥有多项发明专利。



区块链与AI领域专家、炫生活区块链研究院院长程东进行了《消费支付链引领商业变革》演讲,程东是W3C互联网标准制定者之一，主持开发了PSA全球生产供应链系统。他介绍，公司应用区块链技术将消费支付数据转换成数据消费数字资产；并在智能合约中使用AI技术，更智能高效地处理数据。同时，通过在支付设备上加密和授权，公司研发的国内首款区块链收银机不久将面世，希望以后支持数字法币，为央行在研究的数字货币铺路搭桥。“加入炫生活Xlife消费支付链，您的数据隐私保护与商业应用，您说了算”。他总结。



随着移动支付时代到来,智能POS机，智能收银机等应运而生。Xlife消费支付链是炫生活推出的，基于区块链、云计算和人工智能的新一代智能支付、数字资产挖掘、存放与共享平台；通过支付链盒子、为用户提供去中心化的快捷交易、数字资产获取以及营销服务。可以说，基于区块链技术的Xlife消费支付链是支付行业运营模式的重要突破。



对数据隐私问题，除了对数据进行脱敏、加密和封锁外，炫生活还利用区块链技术来保障数据隐私安全。公司致力成为AI营销及区块链核心技术应用双翼齐飞的数据服务企业，已构建无人支付/刷脸支付、大数据、AI营销、云计算、区块链等整体解决方案，并打造行业领先的“炫生活服务平台”，服务生活的方方面面。