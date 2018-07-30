来源：中国新闻网

(近观中国)习近平非洲脚步促“龙狮共舞”

中新社路易港7月28日电 (记者 郭金超)“今年9月，中方将和非洲共同举办中非合作论坛北京峰会。我期待同非洲领导人在北京相会，为深化中非全面战略合作伙伴关系注入新动力。”

结束南非行程后，中国国家主席习近平当地时间7月27日离开“彩虹之国”，于当日晚，飞抵此次中东非洲之行的最后一站——毛里求斯，过境并进行友好访问。

此次中东非洲之行，是今年3月习近平连任中国国家主席后首次出访，也是他就任中国国家主席以来第四次对非洲进行访问。中国与非洲，一个是最大的发展中国家，一个是发展中国家最集中的大陆。习近平的非洲脚步不断延展，促进“中国龙”与“非洲狮”共舞。

当地时间7月24日，中国国家主席习近平在比勒陀利亚同南非总统拉马福萨举行会谈。图为两国元首共同会见记者。 中新社 记者 盛佳鹏 摄

南非与金砖：金砖合作扩大非洲“朋友圈”

“彩虹之国”南非，是习近平非洲之行第三站，也是习近平主席对南非进行的第三次国事访问。

23日晚，习近平抵达比勒陀利亚。5年前，习近平担任中国国家主席之后出席的首场国际峰会，就是南非德班举行的金砖国家领导人第五次会晤。3年前，同样在南非，习近平同非洲各国领导人一道出席了中非合作论坛约翰内斯堡峰会。

中国和南非的关系，保持着持续发展势头。在与南非总统拉马福萨的会谈中，习近平指出，中南已建立起真诚友好、相互信任、亲密无间的“同志加兄弟”关系。拉马福萨表示，南中关系正处于历史最好时期。

当地时间7月27日，“金砖+”领导人对话会在南非约翰内斯堡举行。中国国家主席习近平出席对话会并发表讲话。 中新社 记者 盛佳鹏 摄

南非行程的下半时，习近平与金砖伙伴们相聚“黄金之城”约翰内斯堡。此次领导人会晤是金砖合作第二个“金色十年”的首次峰会。

“攀上一座高山后，你会发现，还有更多的高山等着你去攀登。”习近平引用“南非国父”曼德拉的名言，寄语金砖合作要勇攀高峰再出发。

期间，中国倡议的“建设金砖国家新工业革命伙伴关系”写入《金砖国家领导人第十次会晤约翰内斯堡宣言》。“金砖+”领导人对话会上，习近平提出四点建议，助力“金砖+”合作拓展“朋友圈”。作为发展中国家和新兴市场国家代表，金砖国家在此次会晤中清晰发出维护多边主义、反对单边主义和保护主义的明确信号。

多边舞台上，双边大戏也陆续登场。习近平晤老友、会新朋，密集的行程安排，进一步加强中国的非洲“朋友圈”。

7月22日，中国国家主席习近平在达喀尔同塞内加尔总统萨勒共同出席塞内加尔竞技摔跤场项目移交仪式。 新华社记者 王晔 摄 图片来源：新华网

塞内加尔与卢旺达：“一带一路”合作再升级

在南非行程之前，习近平此访已到访两个非洲国家，其中的首站，是“西非门户”塞内加尔。在20个小时里出席10场活动，他的“塞内加尔时间”行程密集，访问成果丰硕。

引发外界广泛关注的是，习近平22日在达喀尔同塞内加尔总统萨勒共同出席塞内加尔竞技摔跤场项目移交仪式，向萨勒移交项目“金钥匙”。

位于达喀尔近郊的塞内加尔竞技摔跤场，是中国在塞内加尔规模最大的援助项目，也是非洲首座现代化摔跤场。

习近平指出，竞技摔跤场项目是中塞人民深厚友谊的生动写照。萨勒表示，我对中方为塞内加尔人民援建这一现代化、多功能摔跤场表示衷心感谢。它是塞中友谊新的标志。

此访期间，中塞合作再升级：双方签署共建“一带一路”合作文件。塞成为第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家。2013年来，习近平主席和萨勒总统在各种双边多边场合已有五次会晤。如今，两位领导人约定，中非合作论坛北京峰会再见面。

7月23日，中国国家主席习近平在基加利同卢旺达总统卡加梅举行会谈。 新华社记者 庞兴雷 摄 图片来源：新华网

在此之后的“千丘之国”卢旺达是习近平非洲之行第二站。访问期间，卢旺达民众一次次为中国贵宾跳起明快昂扬的民族舞蹈。

此访期间，中卢“一带一路”合作再迎升级，两国元首共同见证关于“一带一路”建设等多项双边合作文件的签署。

今年，卢旺达任非洲联盟轮值主席国。“非洲正如奔跑的雄狮。”习近平主席如此描述充满希望的非洲大陆。卢旺达总统卡加梅则表示，中国是非洲可靠的、患难与共的朋友，发展同中国的友好关系对卢旺达和非洲十分重要。

7月27日，中国国家主席习近平抵达毛里求斯共和国，过境并进行友好访问。在毛里求斯总理贾格纳特陪同下，习近平检阅仪仗队。 新华社记者 丁林 摄

如今，习近平的非洲脚步继续延展，27日晚的毛里求斯拉姆古兰国际机场响起中国歌曲《我的中国心》。毛里求斯总理贾格纳特到机场迎接并举行隆重欢迎仪式，欢迎中国贵宾。

习近平表示，我刚刚抵达就感受到毛里求斯政府和人民对中国人民的深情厚谊。

如其所言，中毛相距虽遥，但情谊深厚。毛里求斯是唯一一个把中国春节列为法定假日的非洲国家。该国纸币上，还印有华人的头像。

伴随习近平的非洲脚步步入毛里求斯，中毛友谊继续书写，中非友好再次延伸。而再过一个多月，中非合作的主场将“接力”来到中国北京。

习近平主席和非洲国家领导人将再次相聚，共同出席中非合作论坛北京峰会，再续“中国龙”与“非洲狮”共舞的“中非梦”。(完)