曾士峨：为大众之生息而战斗（英雄烈士谱）

来源：新华社

【原标题】曾士峨：为大众之生息而战斗

↑这是曾士峨像。新华社发

新华社长沙7月30日电（记者史卫燕）湖南省益阳市赫山区泥江口镇大桥冲村，青山环绕，阡陌纵横，位于此处的曾士峨烈士陈列馆自2015年开馆以来，每年都有上万人前来凭吊。

曾泽民是曾士峨烈士的侄孙，负责管理曾士峨烈士陈列馆。他说，他不仅管理陈列馆这几间房子，更是在守护曾士峨为了理想而奋斗不止、不怕牺牲的精神。

曾士峨，1904年生，湖南益阳人。1923年入益阳信义大学，开始接受进步思想。1925年考入黄埔军校长沙三分校，同年加入中国共产主义青年团。1926年入国民革命军第八军独立一师学生队，同年加入中国共产党。参加了北伐战争，在国民革命军第四集团军总司令部警卫团任连长。北伐到武汉后，转入我党控制的第二方面军总指挥部警卫团。

1927年9月随警卫团参加毛泽东领导的湘赣边界秋收起义，任营参谋长。三湾改编后任工农革命军（后称工农红军）第一师一团特务连连长，1928年5月任红四军三十一团三连连长，率部参加龙源口战斗和黄洋界保卫战，屡立战功，为井冈山革命根据地的创建、巩固和发展做出了贡献。1929年1月任三十一团一营营长，3月任红四军三纵队七支队支队长，不久任三纵队参谋长。率部参加大柏地、长岭寨、白沙、上杭等战斗，英勇作战，身先士卒。在转战赣南闽西的艰苦战争环境中，他始终充满革命乐观主义精神。在致亲友的信中写道：“士峨离家四载有余，虽奔波南北，历尽千辛，然为大众之生息，常觉无形的快慰，精神爽奋。”

1930年春曾士峨任红四军二纵队司令员，同年夏任红四军参谋长兼第二纵队司令员、红四军第十一师师长。率部参加中央苏区第一、第二次反“围剿”。1931年8月，在第三次反“围剿”作战中，率部参加莲塘、良村、黄陂战斗，取得重大战果。在高兴圩战斗中，他率部坚守竺高山阵地，与精锐之敌展开顽强争夺。9月8日，当敌人向红四军指挥所逼近的危急时刻，他率领全师以党员和排以上干部为核心的敢死队冲向敌阵，壮烈牺牲，年仅27岁。毛泽东深情地说：“曾士峨同志的牺牲是英勇的。他是在最关键的时候牺牲的。他亲自带部队冲锋，改变了战况。”红军总政治部向全军发出向曾士峨学习的通令。

青山巍巍埋忠骨。1987年，益阳市为纪念曾士峨烈士，激励子孙后代，在会龙山公园修建了曾士峨烈士纪念碑，以表达家乡人民的无限怀念之情。

如今，每到清明节，益阳市各级政府、机关、学校等都会来敬献花篮、花圈。平日里游客上山，也都会到曾士峨烈士纪念碑前瞻仰，鞠躬致敬。烈士的精神在感动和影响着一代又一代人。