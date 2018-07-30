上海市庆祝建军91周年军民座谈会上，李强点赞驻沪部队以优良作风赢得上海人民爱戴

来源：上观新闻 作者：谈燕

上海市庆祝中国人民解放军建军91周年军民座谈会今天下午举行。市委书记李强强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化使命，凝聚共识，进一步巩固和发展军政军民团结，切实提高新时代双拥工作水平，努力走出全要素、多领域、高效益军民融合深度发展新路，为实现中国梦强军梦作出更大贡献。

市委副书记、市长应勇主持座谈会。市人大常委会主任殷一璀，市政协主席董云虎，市委副书记尹弘出席。

李强代表市委、市人大常委会、市政府、市政协，向驻沪解放军部队和武警部队官兵、预备役军人和全市广大民兵致以节日祝贺，向全市军队离退休干部、转业复退军人、残疾军人以及烈军属表示诚挚慰问。他说，驻沪部队坚决贯彻党中央、中央军委和习近平总书记决策指示，紧紧围绕实现新时代强军目标，部队全面建设取得新成效新进展，广大官兵积极支持、参与上海经济社会发展，以优良作风和实际行动赢得上海人民的爱戴和赞誉。

李强指出，要坚决听党指挥，始终高举习近平强军思想这面旗帜不动摇。以理论上的清醒保证政治上的坚定，确保部队绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。坚持党对人民军队的绝对领导，任何时候任何情况下都以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志。要坚持与时俱进，切实推动双拥工作迈上新台阶。围绕强军目标拓展工作内容，下更大力气解决好部队现实问题，及时把温暖送到军人军属的心坎上。把双拥工作纳入经济社会发展和部队建设总体规划，努力形成军民一条心、军地一盘棋的良好局面。要结合上海实际，努力开创军民融合深度发展新局面。聚焦重点领域，发挥重大项目牵引作用。加强供需对接，促进军民科技联合攻关、技术双向转化、信息互通共享、要素有序流动。加大统筹保障，推动形成系统完备、衔接配套的制度体系。要强化责任担当，切实抓好党管武装各项工作。地方各级 “一把手”要做到地方工作和武装工作两副担子一肩挑、两个成果一起出。切实抓好国防动员准备，建设好新型民兵力量，完成好部队全面停偿的后续任务。要全面深化国防教育，营造全社会关注国防、支持国防、热爱国防的浓厚氛围。

市领导陈寅、诸葛宇杰、彭沉雷、龚道安出席座谈会。市委常委、上海警备区政委凌希代表驻沪部队讲话。驻沪部队领导冯瑞声、孙弘、周俊强、王锋、孙颖浩、徐国岩等出席。中国铁路上海局集团有限公司、国防大学政治学院相关同志作为军地代表发言。

（图片来源：陈正宝 摄）