《延禧攻略》播放破10亿-“后宫那些事儿”也能反套路

晨报记者 曾索狄

原定今年亮相的《如懿传》一再延播，让另一部以清乾隆时期为背景的宫廷剧 《延禧攻略》意外走红。自7月19日爱奇艺上线以来，该剧在不到两周的时间里，播放量突破10亿，“魏璎珞”“乾隆”“富察皇后”等主角成了观众讨论的焦点。日前，吴谨言、聂远、秦岚等主演接受记者采访，分享了他们在台前幕后的创作故事：原来，这部清宫戏里还真有不少历史人物的真实细节。

“魏璎珞”吴谨言

这个宫女不一般

智商永远在线，被人欺负也能机智化解，甚至直接会向其他宫女坦白“我进宫不是来交朋友”，《延禧攻略》的女主角“魏璎珞”无疑是清宫戏中的异类。这样特殊的人物形象，让很多观众大呼过瘾。更有观众感慨，按真实历史推算，天不怕地不怕的“魏璎珞”其实是《还珠格格》里温婉的“令妃”，但有了不同的故事线索，人物的性格天差地别。

“她和以前清宫戏的女主角不一样，特别反套路，反人设，很有闪光点。”谈到对角色的理解，“魏璎珞”的扮演者吴谨言表示，当初接到剧本，她就觉得角色足够过瘾，“越演越爽”。自认长相有点像“清朝人”的她笑言，为了演好角色，进组前曾专门去故宫参观，看了不少历史纪录片，“像刺绣技法，拍的时候有专门的老师教学。清宫礼仪也要学，怎么走，怎么跪，怎么认错——毕竟魏璎珞这个角色最喜欢认错”。

由于有大量在宫廷里“怼人”的戏份，吴谨言要背的台词很多，拍摄前期光是剧本就被她翻破了好几本，“但后来我慢慢理解了璎珞的思维。事情发生以后，她会怎么想，怎么化险为夷，明白她的思维以后，背词就变得很简单了。”

作为“90后”演员，吴谨言在剧中有不少与聂远、秦岚、佘诗曼等前辈演员的对手戏。她笑言，彼此都能瞬间入戏，观众觉得角色之间有“CP感”自然不意外，“和谁一起演戏，我都能很快地找到人物之间的感觉。”她还提醒观众，别看前期戏中“魏璎珞”和“傅恒”的情感戏非常甜蜜，后期会越来越虐心。

“乾隆”聂远

加入“接地气”的生活感

能一眼识破妃嫔争宠的伎俩，选秀时不忘吐槽秀女的长相，还想方设法地对皇后妻子示爱专情……在《延禧攻略》中，聂远扮演的“乾隆”显得有些“傲娇”。对此，聂远笑言，自己表演时根本没有意识到这些，“比如有句台词说‘她就是故意在勾引朕’，我当时挺认真的，觉得皇帝可能就是这么想的，认为宫女居心叵测。”

聂远说，接到剧本后，他经常会听有关“乾隆”的历史有声书，“听一听他生活日常的习惯以及一些生平，我得走近他。”其中，戏里和真实历史中“乾隆”对“富察皇后”的深情，让聂远印象很深刻。“《百家讲坛》 里也说，他们两小无猜，很恩爱。有一个细节很打动我，乾隆70多岁生日时，臣子都祝他长生不老，但他却默默去富察陵前念叨，‘大家祝我长命百岁，我希望早点和你重逢’。”因此，聂远也在表演上加入了细节，甚至向皇后撒娇“不想早朝”，“我觉得皇帝也是人，也有想偷懒的时候，早上没睡醒撒娇，很正常，大家演起来有生活感。”

此次并非聂远第一次演“乾隆”。2001年，大学刚毕业的他在《天下粮仓》里扮演年轻的“乾隆帝”。聂远坦言，当年的戏份主要在“朝堂之上”，自己和人物都很年轻，“这一次比《天下粮仓》的时候更从容，但当年那种20岁出头、眼神里青涩的东西，现在又很难找到。这是我不能控制的。”

对于《延禧攻略》收获的好评，聂远则坦言，他早期演了大量古装剧，有几年特别排斥这类题材，甚至推掉了《步步惊心》 等大戏，“但走到今天，我觉得演员的确有相对适合自己的一类东西，也许古装剧就是我相对合适的，如果内容好，还是可以演。”

“富察皇后”秦岚

演出温和里的力量

从《还珠格格3》里想要嫁给五阿哥的“知画”，到《延禧攻略》里的“富察皇后”，许多观众打趣，秦岚在清宫戏的世界里实现了“辈分升级”。她在受访时则笑言，看到《延禧攻略》里的“五阿哥”，当时就懵住了，“有种恍如隔世的感觉”。秦岚说，时隔十几年再演清宫戏，她最大的感触就是整体创作水平都有不小的升级，“这部戏里用的一些造型和技法，都已经是非物质文化遗产了。有件皇后的衣服特别难做，一套就四十几万元，穿的时候心理压力特别大。这次的美术、置景、服装、道具都特别帮助演员。”

在秦岚看来，“富察皇后”这个角色最吸引人的地方，在于她的完美、贤良，“她真正是母仪天下、大气温婉。以往宫廷剧里的皇后往往有些锋芒，有些霸气，但在这个角色的设计上，我给了她更多柔软的部分，遇到任何事都以温柔去接纳和化解。”

然而，这样四平八稳的温和形象，想要出彩并不容易。秦岚直言，在创作时，她特别希望演出人物“温和中的力量”，还参考了很多历史资料去揣摩，“比如说话要放慢语速，她生在名门望族，从小受到了很好的教育，要稳中有细，细中有精。”至于和聂远之间的“帝后”对手戏，两人也会经常设计细节，“到后期会有一些比较激烈、心痛的重头戏，我自己非常喜欢，表演的状态也非常默契。”

无论是《又见一帘幽梦》 里的“绿萍”，还是《王的盛宴》里的“吕后”，秦岚尝试了很多性格激烈甚至是行事狠毒的角色，如今遇到“富察皇后”，她心里更多留下的是温暖，“也是在这个角色之后，我想多接一些能够温暖别人的柔软的角色。”

“魏璎珞”吴谨言