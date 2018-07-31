率队集训备战亚运　忙里偷闲现身沪上-队员很努力 郎平有信心

见习记者 徐人杰

7月29日，中国国家女子排球队主教练郎平携队长朱婷及队员张常宁、袁心玥，现身2018 阿迪达斯“夏练国度”上海站活动的现场。女排姑娘们畅谈团队协作、打破逆境等话题，体验了创造力十足的运动项目，感受运动给生活带来的改变。

近期，郎平带领的中国女排正在北仑基地进行训练，积极备战即将于下个月18日正式开幕的雅加达亚运会。连日的高温酷暑给郎指导和女排姑娘们带来了不小的考验，面对这样的挑战，郎指导表示：“排球作为室内项目，我们还是比较幸运的，但尽管如此，运动员们还是应该在训练中和训练后补充更多的水分。雅加达的湿度和温度都是比较高的，抗暑和身体调节的能力对运动员们来说非常重要。”

2014年仁川亚运会，中国队在决赛中不敌韩国队，获得亚军。此番再度出征，无论是郎指导还是女排姑娘们，都承受着不小的压力。谈到这个问题，郎指导表示：“人在过度兴奋和过于激动时，往往会有误判，这个时候就要求队员保持平常心。在比赛中，我会要求队员特别注意场上的每一个细节。在平时训练中，就要给她们更多的心理压力，这样才能在比赛中有更好的控制能力。”

作为中国女排历史发展的见证人和亲历者，郎指导对不同时代女排队员的变化也提出了自己的看法，“现在的年轻人，会面临更多外界方方面面的吸引。她们需要做出一个适合自己的计划，跟随时代的脚步做出相应的变化和调整。上世纪80年代初，物质比较贫乏，人们的思想更单纯，会很专心地投入刻苦训练中。而现在的年轻人，会面对很多诱惑，很多选择，需要从中做出一种选择。你必须有决心，树立一个信念，逼自己去为热爱的事业奋斗，比如排球事业。所以我希望我们的运动员，在面对现实时做出最好的选择，一定要说服自己，把其他东西放到一边，才能达到目标。我经常对队员说，你为了成功，必须努力，但努力了，不一定都成功。”

对于即将到来的亚运会，郎平也显得信心十足，“目前我们的训练都在照着预先制定的计划进行，球员们每天都很投入，希望我们的努力，可以帮助我们向最终的目标前进。”

除了分享自己在执教女排时的感受，郎平与队员们还参与了一系列”夏练国度”上海站的互动体验项目，在现场与运动爱好者们合力完成了一项凸显团队协作力量的趣味训练项目，现场诠释团结一心、永不言弃的女排精神。