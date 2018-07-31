微信重拳出击-8000个荐股群被限制

见习记者 罗家明

7月27日，微信安全中心官方公众号发布上半年对“荐股类欺诈、恶意营销行为”的打击处理公示。共计对8000余个微信群进行限制群功能处理，并对4000余个微信帐号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。

受害众多苦不堪言

市民王小姐告诉记者，她从年初就不断收到各种股票行情推荐的手机短信。发信者声称知晓内幕，能够提前告知明日即将涨停的牛股。出于好奇，王女士在微信上添加了其中一名自称某某公司首席分析师的章老师，章老师不仅立刻发给王女士一份自己对股市的预测文章，当天晚上还发了三只股票的代码。后经证实，第二天三只股票均有上涨。

经不住诱惑的王女士随即再次联系章老师，却被告知需要花费一笔“咨询费”便可进入由他建立的“内部VIP群”，不料在王女士缴费入群后，发现每天推荐的股票不再都有上涨，有时候甚至跌幅大于涨幅。

市民孙先生也表示，前不久一名ID为“金牌顾问—黄某”的陌生微信号添加他为好友。声称自己是交易所内部员工，因为法律规定不能参与股市，所以想通过透露消息的方式来赚取收入。

不料在孙先生重仓跟进后，发现黄某已经将他拉为黑名单。而承诺第二天涨幅的股票虽然确实有较高涨幅，但是由于规定当天不能卖出，第三天能够卖出的时候又已经回落到低于购进时的价格。

业内人士告诉记者，荐股机构的行骗逻辑通常有两类，一是采取“广撒网”和“层层递进”的方式，例如将一千名潜在客户分为几组，发放不同的股票代码。当有一组侥幸预测成功时，便继续对这组进行分组并发送不同的股票代码。几轮后，连续成功的人便会深信不疑。随即荐股师便要求缴纳高额信息费后逃之夭夭。

第二种是荐股机构和庄家联合运作，荐股机构从庄家那里得到消息后提供给客户，收取一笔咨询费或分成； 而庄家则希望通过荐股机构的“撒网”获得更多的接盘筹码，也就是“韭菜粉丝们”。庄家资金刚好可以趁此出货套现。

非法荐股花样频出

随着互联网的普及，越来越多不法分子通过微信、QQ、聊天室甚至淘宝进行荐股，影响也越来越大。虽然监管日益完善，但是所谓的“荐股师”也开始变出不同的花样。微信方面表示，虽然打击力度很大，但近期仍接到大量投诉，部分用户发布投资建议或"荐股"类信息时，仍存在包括且不限于以下违法违规行为：

一是通过仿冒身份等形式添加用户或拉用户加入微信群后，并持续发布荐股类广告骚扰信息的；

二声称能准确预测个股涨跌，并从中通过赚取服务费、专家指导咨询费，售卖炒股软件及课程、售卖vip炒股会员群，或通过所谓"合作分红"等形式进行获利的；

三是伪造所谓内幕消息和行情分析，冒充正规证券交易公司、搭建虚假证券交易平台，吸引用户投资并实施诈骗的。

对此，不仅微信安全团队对非法荐股行为进行了专项清理。6月初，淘宝网也发布公示称，对《淘宝禁售商品管理规范》规则解读的相关条款进行变更，新增证券、期货投资咨询类商品管控情形，此次规则变于2018年6月12日正式生效。

变更生效后，医疗、健康及金融、证券、期货投资等咨询类商品或相关服务将列入淘宝禁售商品，一般违规行为，每次扣十二分，情节严重的，每次扣四十八分。

截至发稿前，记者登录淘宝界面搜索“荐股”“股票”等关键词时，曾经泛滥的“股票预测”“牛股推荐”等商家已经收敛了不少。只有与股市相关的图书及视频学习资料。

微信安全中心也提醒投资者，参与证券投资应到正规证券公司进行开户并接受证券投资顾问、证券分析师的专业咨询或指导。投资者可通过中国证券业协会官网查询证券从业人员及合法证券经营机构信息。另外，股票、期货等投资具有风险性，希望大家谨慎选择，不要让欺诈者有可乘之机。