互金协会发布网贷信批数据-14家平台5大项信息全披露

见习记者 罗家明

上周末，中国互联网金融协会官网对2018上半年网络借贷信息中介机构信息披露情况进行了通告。数据显示，截至6月末，共有119家网络借贷信息中介机构接入平台，集中开展信息披露。其中14家平台五大项关键信息全部披露，71家披露三项以上信息。

各家平台进度不一

记者对官网披露内容进行整理发现，其中应披露项共五类：从业机构信息、平台每月运营信息、17年财报信息、律所法律意见书和会计师事务所专项审计报告。可披露项为平台运营信息。

其中，14家平台五大项披露齐全，分别为宜人贷、宜信惠民、工场微金、网信普惠、向上金服、有利网、积木盒子、PPmoney、广州e贷、德众金融、玖富普惠、汇鑫仁和、房金所和派派猪理财。

披露了关键4项的平台有9家，分别为人人贷、爱钱进、开鑫贷、洋钱罐、铜板街、民贷天下、乐金所、金开贷、和西安北创。

值得一提的是，119家机构中仍有部分机构未能披露律师事务所法律意见书和会计师事务所专项审计报告。

业内人士分析，很多平台难以披露这两项的原因一是各地地方监管机构对参与网贷验收的律所和会计师事务所资质的要求不同，验收机构数量严重不足，大量平台无法及时完成上述报告。二是各地合规要求不同，标准不一。另外，也存在部分平台已经完成了律师意见书和专项审计报告，但尚未及时在官网公开或提交互金协会信披平台的情况。

信息披露日益完善

随着互联网金融风险专项整治逐步深入，建立规范健康发展的长效机制逐步成为行业关注重点，其中互联网金融信息披露是落实长效机制建设的重要内容。

2016年11月28日，银监会联合工信部、工商局发布《网络借贷信息中介备案登记管理指引》，为新注册及已经设立并开展经营的网贷平台备案登记给予指引。

2017年6月5日，“中国互金协会信披平台”上线，就对各机构提出披露事项共计47项，其中强制性披露32项，鼓励性披露15项。

随着接入平台的网络借贷信息中介机构不断增加，平台的影响力不断提高，各家机构主动披露信息的意愿不断提升，披露信息的及时性、完整性、规范性日趋完善。平台已成为行业监管和自律管理的重要手段。

中国互金协会表示，目前已完成了网络借贷银行资金存管信息、项目信息等披露功能的开发，并做好了对外开通该项功能的准备。