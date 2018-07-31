辨陷阱、防忽悠-老人理财系好安全带

见习记者 商依琳

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

近日，辽宁省率先提出要实施渐进式延迟退休政策，鼓励老年人才自主创业。如何应对老龄化问题也成了社会关注的热点。除了人口问题，养老也是重中之重。理财专家表示，老年人应当合理配置资金进行理财，各家银行也有为老年人提供特色的理财产品。但同时，老年人在理解力、判断力上有所下降，需要仔细辨别陷阱，以防被忽悠。

银行老年特色理财

就像银行针对不同人群会推出差异性优惠措施，各家银行也专为老年人推出了特色银行卡，来给老年人提供各方面的便利。

如上海银行的“美好生活卡”就是专为50周岁及以上客户设计定制的一款专属借记卡，客户凭卡每月可在该行购买“养老无忧”老年人专属理财产品。5万起投，一级风险，利率都在4%以上。广发银行的“自在卡”也是专门针对50周岁以上的中老年朋友量身定制，存5万起每月即可领油和米，同时可享受各类消费优惠，商超打折活动。每月专享高收益理财，6个月期限，利率4.1%，还送存款险和免费法律援助。盛京银行专为50周岁以上中老年客户定制的“最美夕阳卡”可独享盛京银行定制的专属红玫瑰理财及专属大额存单产品。该卡还围绕中老年客户对健康、医疗、养老等需求,配套了消费减免、绿色通道等系列增值服务。中信银行为中老年客户度身定做的专属借记卡——"幸福年华卡"，该卡针对中老年群体的切身需求和投资理财特点，发行金卡和白金卡两类，特别附加幸福年华五大专属服务功能：涵盖了关爱、理财、便利、健康、休闲等多项增值服务。

其他银行也为老年人提供了减免年费、免费跨行转账、快捷办理业务绿色通道等便利措施，大大提升了老年人理财的积极性。

老年人理财陷阱多

老年人由于判断力和理解力有所下降，在选择理财的时候很容易听信他人的口头说辞而不认真阅读合同，导致被忽悠。更有很多不法分子针对孤寡老人渴望亲情的弱点，对老人嘘寒问暖使其掉进陷阱。

银行工作人员故意混淆保险与理财产品的概念、片面强调保险产品的投资收益功能、有意隐瞒与保险合同有关的重要信息等保险代理人行为不规范等问题层出不穷，“存单变保单”的陷阱近年来频繁发生。2017年10月，葛女士到某银行提出要购买收益高一点的理财产品。银行工作人员为她推荐了一款，称收益率很高的产品。葛女士出于对银行的信任，没有仔细阅读合同便决定购买。过了一段时间，葛女士给女儿说起买了理财产品的事情。女儿仔细一看才发现给女士购买的根本不是银行理财产品，而是某保险公司的一款3年期的保险，并不保证收益。去银行询问后，工作人员含糊其辞称没有故意推销且保单已经生成无法将钱赎回，葛女士只得哑巴吃黄连，自己承担损失。

还有很多老年人听信朋友的建议，跟风买一些没有保障的理财产品，结果遭遇“非法集资陷阱”。刘女士跟着朋友做理财赚了几次，之后听说某公司发行股权理财产品，年收益高达12%，资金有保障，很多人都在买。刘女士就问朋友是否有购买，之后就跟随朋友一起买了20万元。可3个月后，该公司卷款潜逃，刘女士和朋友都血本无归。老年人购买理财还是要加强自身对理财产品的了解，不可偏听偏信。

也有一些老年人相信“外国的月亮圆”，特别迷信外资银行的理财产品。一些外资银行频繁推出国内银行少见的理财产品，某外资银行客户经理还推销该行的产品在国外很畅销，年化收益高达10%，远远高于CPI。史女士听说收益率高当即就买了50万元，满心期待能获得高收益。可1年后，她发现50万元亏损了30%多。在购买前她并没有注意该产品的风险，客户经理也没有做相关提醒。

分散投资量力而行

首先，理财不能把资金集中投资，一旦发生风险会造成巨大的损失。不少老年人喜欢把所有资金都集中在某一类投资产品上，这样既不能有效防范风险，也难以获得理想的投资收益。应当保留部分生活开支作为备用金，其他资金用来购买货币基金或短期理财，周转灵活且收益可观。每年结余的钱则可购买相对稳健的中长期理财产品，同时，配置部分保本型债券基金，既能规避风险，又增加收益。

其次，老年人应该选择正规渠道进行理财投资。前往正规的金融机构营业场所进行投资，切不可随便听信各种传言。有些老人听到小道消息，盲目跟风，做所谓的“场外交易”，甚至连产品的基本形态完全不了解就大额购买。也不能只看收益不看风险，预期收益高的产品，风险也必然较大。老年人在不懂情况下不要购买那些浮动收益型的挂钩类产品。这些产品挂钩标的非常复杂，一定要了解清楚。

不管是银行工作人员推荐的理财产品还是理财项目销售人员的话都要多听多想，有条件的话最好录下来。对于好的产品、有益的消息，老年人自然可以多听多学。对于有坏心眼、想要忽悠老年人的情况也可以留下证据，有利于日后维权。老年人也一定要去思考产品好的原因、有没有切实的措施保证，合同里面有没有明文写清楚等等因素。

最重要的是，老年人理财还是要量力而行。对于老年人来说，心理承受能力、资金承受能力都比较弱，还是要追求稳健至上。老年人手头的钱往往是省吃俭用省下来的养老钱，经不起大风大浪，所以建议老年人购买中低风险或者历史收益均实现的理财产品。