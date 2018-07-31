晨报记者 韩忠益

昨日，沪深两市冲高回落，创业板大幅下跌，早盘跌幅近2%，失守1600点，午后钢铁、建材、建筑等大基建相关板块表现较为活跃； 权重股走势平稳；而医药、食品饮料、餐饮旅游、计算机、科技板块回调明显。沪市连续开出第四根阴线。

国企混改有望加速

国务院国有企业改革领导小组第一次会议日前召开。有资深国企改革研究人士认为，本次国企改革领导小组经过调整后意味着国企改革再出发，未来会大力推动国企改革，尤其在市场化的国企混改和重组等方面，有望明显加强。据介绍：本次会议传递出四个亮点：一是“分层分类积极稳妥推进混合所有制改革”；二是“引导企业做好发展长期规划，界定主业”；三是“加强基础理论研究”； 四是推进信息公开打造“阳光央企”。昨日一大批国资改革股，如深中华A、深物业A、上海凤凰、强生控股等涨停。

北上资金仍在净流入

北上资金持续净流入同时，增持A股的数量和个股持仓比例也连续攀升。截至7月26日收盘，北上资金持有的A股数量已达1782只，较年初的1686只有所增加。持仓方面，Wind统计显示，2018年以来，已有1208只个股获得北上资金增持，增持个股占比达67.79%，另有495只个股获减持，占比仅为27.78%。6月以来获得北上资金加仓的个股数量就已达875只，其中有60只个股的增持规模在千万股以上。而从增持比例来看，有超过53只个股的增持比例在0.5%以上。

从沪股通和深股通的十大活跃成交股统计来看，北向资金仍活跃于消费白马股。

股指反弹一触即发

大盘经过连续调整，估值水平已回落至历史较低位置，这是不争之事实。从最近公布的中报情况看，细分行业龙头企业盈利能力突出，债券票息和收益率水平也处于非常有吸引力的水平，目前基础资产无论是股票市场还是债券市场都有非常高的配置价值，非常适合定位中长期投资的机构产品的运作，所以中小投资者不要被眼前的疲软所畏惧，大A的底部是一个区域，最低点很难猜到，但底部区域还是容易判断的。

技术上，昨日沪市开出一根十字星，而最低点果然在笔者一直强调的2850点止跌，虽然创业板跌势较凶，但主板下跌幅度不大，说明大多数投资者持股还是有定力的，股指在目前的点位反弹一触即发。