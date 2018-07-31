央行再开巨额罚单，第三方支付迎转型关键期-“躺着吃利”的第三方支付或被逼出局

晨报记者 林劲榆

央行对两家违规第三方支付机构再开罚单，罚款金额刷新今年纪录。

昨天，央行宣布，由于卡友和付临门两公司存在违反收单交易信息管理规定等违规行为，依据有关法律法规，对卡友公司合计处罚金额25,825,047.3元；对付临门公司合计处罚 金 额8,922,812.63元。其中，卡友刷新了央行处罚纪录。

央行再开天价罚单

央行透露，其于2017年10月至2018年1月，分别对卡友支付服务有限公司和付临门支付有限公司开展了支付结算业务执法检查。

经查实，卡友公司存在违反收单交易信息管理规定、违反收单外包业务管理规定、违反备付金管理规定、违反变更事项管理规定、违规留存银行卡敏感信息、未落实商户现场检查制度、违反收单结算账户设置管理规定等违规问题。检查还发现，卡友公司存在未按规定完整保存交易记录、严重违反商户实名制管理规定等违规行为，且存在消极配合人民银行检查监督的情况。

付临门公司存在违反商户实名制管理规定、违反收单交易信息管理规定、违反资金结算相关规定、违反备付金管理规定、违反收单外包业务管理规定、未落实商户现场检查制度、违反风险监测管理相关规定、违反收单结算账户设置管理规定等违规问题。

中国人民银行综合考虑卡友公司、付临门公司违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度等因素，对卡友公司给予警告，没收违法所得924,174.55元，并处罚款24,900,872.75元，合计处罚金额25,825,047.3元；对付临门公司给予警告，没收违法所得1,473,317.54元，并处罚款7,449,495.09元，合计处罚金额8,922,812.63元。

同时，为防范金融风险，两家非银行支付机构一年内有序退出严重违规区域的银行卡收单业务。卡友公司浙江、湖南、广东（不含深圳）、上海、江苏等25个省、自治区、直辖市的银行卡收单业务； 付临门公司退出四川省的银行卡收单业务。

第三方支付面临洗牌

第三方支付行业强监管态势仍在延续，据有关机构不完全统计，2018年以来，央行对支付机构共计已开出了接近60张公开处罚清单，包括拉卡拉、通联支付、钱袋宝等30多家机构，被累计罚款金额超过4700万元，其中金额最高的罚单出现在5月14日，当时智付电子支付有限公司因违反支付结算管理规定，被央行深圳市中心支行罚款人民币2561.4万元。

事实上，从去年开始，第三方支付领域开启强监管模式，监管罚单不断、牌照管理收紧。在牌照层面，7月5日，央行官网公布的《2018年7月非银行支付机构（支付业务许可证）续展决定公示信息》显示，有21家支付机构顺利通过，4家不予续展。

第三方支付机构正面临“断直连”的关键期，将彻底告别躺着数钱的日子。6月29日，央行发布了《中国人民银行办公厅关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》（《通知》）。《通知》指出，自2018年7月9日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到2019年1月14日实现100%集中交存。这就意味着备付金利息收入的减少，对于依靠备付金利息的支付机构，特别是依存度比较高的预付卡类支付机构来说，将面临着较大的经营压力。一旦达到亏损占注册资本50%的红线，将面临着支付牌照无法续展的危险。

分析人士认为，今年第三方支付监管依旧会延续从严态势，各部门在整治违法违规操作等领域会不遗余力，无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面，都是重点查处的方面。随着监管持续收紧、严查合规，第三方支付市场也将迎来一场规模庞大的洗牌，一些依靠利息生存的机构可能被淘汰，而另一些创新业务机构可能发展壮大。