风雨

从上周三起大盘连收3根小阴线，不过幅度并不大，这给了大盘可以在本周反击的基础。本周一沪市在高智一直强调的2850点止跌，当天沪市依然只是下跌4个点。

“我认为：技术上，沪市在2850点附近有较强支撑，短线大盘将依托这一关键点位作盘升状，本周初投资者需密切关注5日均线能否收复，大盘有望在2720点至2950点之间构筑相对短暂箱体。”高智说。沪指在日K线上3连阳之后紧接着4连阴，而在周线上却是3连阳，说明市场还是处于一种偏强状态。

“市场中还是有人对外部因素有点担忧的，就怕可能有的反弹会戛然而止。”娇娇说出自己的担心。

“7月6日沪市盘中形成2691点时成交量是明显放大的，显然有不少资金入场抄了底，这些资金不会马上就离开，因为他们是冲着一系列利好来的。”高智回答。尽管大A 内外交易环境还是很复杂，但从超规模定向降准，到国库定存资金大规模释放，再到央行窗口指导支持贷款投放和信用债投资、引导资金利率中枢回落，市场流动性出现改善信号的角度看，管理层意在缓解市场情绪，在模糊的短期前景中，已经加入了做多的政策拐点。

“目前A股估值修复仍在进行中，日前离岸人民币兑美元又下跌逾600点，跌幅近1%，刷新日低至6.8226元，但大盘困难是暂时的，中长期并不悲观。”华风表示支持做多。

“一步三回头是眼下短期行情的主要特征。在养老金抄底A股、外资抄底A股的利好刺激下，资金不会畏惧短线回踩。近日低价股集中爆发涨停，说明资金一直在寻找市场热点。”高智说。从近期股指走势看，部分热钱左冲右突，他们不畏惧大盘的反复折腾，还在努力积极地寻找机会，近日一会儿挖掘建材板块，一会儿追逐低价股板块，显示整个市场机会还是在结构性行情中打转，投资者需要注意的就是热点切换较快，要有灵活的操作策略应对。

今日行情预测：阳线

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。