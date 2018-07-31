私人会面讨论“假新闻”，两人有不同解读-特朗普和《纽约时报》发行人“互怼”

海洋（新华社专特稿）

美国总统唐纳德·特朗普29日与《纽约时报》发行人阿瑟·格雷格·苏兹贝格隔空互怼，起因似乎是两人对本月20日一次私人会面解读不同。

特朗普率先在社交媒体上宣布两人会面，称讨论了媒体如何因“假新闻”沦为“公敌”。苏兹贝格随后在声明中说，他与特朗普交流时“恳请”对方反思大肆攻击媒体的行为。这一声明似乎惹怒特朗普。他当天晚些时候继续攻击《纽约时报》和《华盛顿邮报》等媒体，延续敌对态度。

特朗普推文遭生硬回应

特朗普29日率先在“推特”上发文说，与苏兹贝格在白宫作一次“非常棒、有趣”的对话，“大部分时间用于谈论媒体发布的海量‘假新闻’以及‘假新闻’如何变身成固定用语‘民众敌人’。可悲”。

按美联社的说法，经常用“民众敌人”描述媒体的恰恰是特朗普本人。

《纽约时报》报道，这条推文发布后两小时，苏兹贝格发表一份包含五个段落文字且“措辞生硬”的声明，说他接受特朗普7月20日会面邀请的主要原因，是想表达对总统“令人深感不安的反媒体言论”的担忧。

“我直接告诉总统，我认为他的语言不仅制造分裂，而且日益危险，”苏兹贝格在声明中说，“我告诉他，尽管‘假新闻’一词不真实、有害，我其实更担心他把记者贴上‘民众敌人’的标签。我警告说，这种煽动性语言增加记者面临的威胁，可能导致暴力行为。”

声明说，白宫原本要求不公开会面，“但随着今晨特朗普先生的推文，他已把会面公开”，苏兹贝格因而决定“回应总统所概括的谈话内容”。复述的谈话内容依据他和一道面见特朗普的《纽约时报》社论版编辑詹姆斯·贝内特所做详细记录。

白宫媒体顾问梅塞德丝·施拉普29日同样发表声明，“确认谈话发生过”，“总统定期与媒体代表会晤”。但她没有提供更多会面细节，也没有解释为何特朗普选择公开谈话。

特朗普再次炮轰媒体

《纽约时报》报道，苏兹贝格认为他与特朗普的谈话“诚恳”；谈话结束时，他感觉特朗普听进去了他的话，还说会考虑苏兹贝格提出的问题。然而，苏兹贝格的声明“似乎触动了（特朗普的）神经”。

29日下午，特朗普连发4条推文，炮轰媒体，称媒体受“特朗普错乱综合征”影响变得不理智，曝光政府内部决策过程，才真正把包括记者在内的不少人“置于危险中”。这类行为“非常不爱国”。

特朗普写道，尽管现政府取得“大量积极成果”，有关政府的报道九成是“负面”新闻，导致公众对媒体行业的信心降至“历史新低”。

他再次点名“失败的《纽约时报》”和“亚马逊（旗下的）《华盛顿邮报》”，指认这两家报纸“即便是对非常积极的成就，也只会写坏消息”，“而且他们永不改变”。

按美联社的说法，特朗普经常抨击他认定有失公允的媒体报道，给新闻媒体贴上“民众敌人”的标签；对一些他不喜欢的报道，他指责记者散播“假新闻”。

上周，特朗普政府与媒体的紧张关系再次显现。在密苏里州堪萨斯城，特朗普要求出席美国国外战争退伍军人协会年会的民众记住：“你们看到和读到的都不是正在发生的。”而美国有线电视新闻网一名记者因“不合适”的提问被白宫勒令不得参加报道特朗普一场活动。

法新社评述，特朗普的最新推文让人怀疑，与苏兹贝格的会面能否缓解双方紧张关系。一名《纽约时报》 前编辑在社交媒体上说，就特朗普与媒体行业和解，“还是耐心等着吧”。

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意大利总理首访美国

与特朗普能否谈得来？

据新华社报道 美国总统唐纳德·特朗普定于30日在白宫会见到访的意大利总理朱塞佩·孔特。这是孔特6月1日就任总理以来首次出访。

白宫说，特朗普将与孔特一对一会晤，随后双方官员举行多场会谈。白宫声明:“美国和意大利将寻求深化合作，共同应对全球冲突并促进大西洋两岸经济繁荣。”

白宫上月宣布孔特访问美国的消息时说，意大利是美国“重要的北大西洋公约组织盟友，阿富汗和伊拉克战场的重要伙伴，维持地中海地区稳定的关键因素”。

孔特与特朗普在加拿大6月初举行的七国集团成员国首脑会议上首次见面。两人当时热情握手。特朗普称赞孔特“移民政策立场强硬，与我很像”。

特朗普政府4月起对非法移民执行“零容忍”政策。意大利新一届政府主张严控非法移民，多次拒绝搭载海上获救非法移民的船只停靠意港口，要求欧洲联盟其他成员国分摊意大利作为移民入欧“前沿”国家的负担。

法新社报道，除了反移民立场相近，特朗普曾“建议”七国集团重新接纳俄罗斯，而孔特当时附和这一提议。

另一方面，特朗普和孔特对自由贸易持怀疑态度。

不过，美国智库大西洋理事会研究人员尼克·奥滕斯告诉法新社，孔特立场未必如特朗普期待那般“一致”。比如，特朗普希望与欧盟达成一揽子降低关税协议，但意大利新政府对多边协议持怀疑态度；特朗普政府不断敲打北约盟友增加军费，意政府却明确表示无法实现2024年防务开支相当于国内生产总值2%的目标。