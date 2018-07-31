英国多地引入新制度 三个星期收一次垃圾

晨报记者 徐惠芬 综合报道

自中国去年对“洋垃圾”实行进口禁令后，对不少西方国家而言，如何应对垃圾成为更加紧迫的问题。据英国媒体7月30日报道，现在英国一些地方议会正调整收垃圾的服务次数，在英格兰和威尔士，不少地区都已引入或正在引入“三周制”收垃圾制度，也就是说，当地居民要等上21天，才能等到清洁工来把大垃圾桶清空。

目的是减少垃圾产出

据英国《每日邮报》7月30日报道，为了减少垃圾产出，促进家庭对废物的回收利用，英国有越来越多的地方议会准备采用或已采用“三周制”收垃圾制度。在此制度下，每三周才会有清洁工来收一次丢弃到大垃圾桶的垃圾。

本月稍早，英国吉尔福德地方议会提出引入“三周制”收垃圾制度。其他一些地方议会，如东德文郡、圣海伦斯、奥尔德姆以及罗奇代尔地方议会也有意或已经开始实施“三周制”收垃圾制度。

事实上，自2014年以来，威尔士有一些地区就开始实行“三周制”收垃圾制度，比如格温内斯郡和布里是最先采用这一制度的。但是，由于该制度的开展引发了不少民众的不满，所以推广的步伐很慢。甚至在一些地方的议会选举中，会有党派许诺增加收垃圾的频率，以此争取当地选民的支持。

不少民众视“三周制”收垃圾制度为噩梦：垃圾桶总是爆满，甚至塞不下想扔的垃圾袋； 臭气熏天，给宝宝换尿布都有顾虑……此前还有过这样一则新闻：威尔士一地区规定，对于那些有3岁以下儿童的家庭，必须提供孩子的出生证明才会每两周收一次尿布垃圾，否则将每三周与生活垃圾一道收取。

也能给地方政府省钱

但是，随着中国对“洋垃圾”实行进口禁令，再加上废物回收比率与政府目标仍有差距，“三周制”收垃圾制度开始深入到英格兰的南部、西部以及北部。

最新数据显示，2016年，在英国，45%的家庭垃圾得到了回收，这比欧盟预定在2020年达到的50%的要求低5%。虽然明年3月英国就将脱欧，但英国政府尚没有调整垃圾回收比率。

此外，三周制收垃圾制度也能给地方政府省钱。为了省钱，威尔士中部的波伊斯议会甚至将三周收一次垃圾延长至一个月收一次，据估算，如此一来，一年可省下30万英镑。

为了保护环境，同时应对中国“洋垃圾”进口禁令带来的压力，除了减少收垃圾频率，英国还大力开展“限塑”行动。根据英国首相特雷莎·梅颁布的新的25年环保计划，英国计划在2042年之前，消除所有可避免的塑料垃圾。可避免的塑料垃圾包括塑料袋、吸管、大部分食品包装等。为此，英国将全面禁用塑料棉签、吸管和搅拌棒，新举措拟于明年从英格兰开始实行，之后有望扩展至威尔士和苏格兰地区。