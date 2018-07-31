“一人多座”的飞机“占座票”开售-会不会影响正常购票，是否噱头大过实质受关注

晨报记者 胡 迎

昨日，祥鹏航空推出“一人多座”产品，在一人一座的情况下，旅客可以花钱购买多个额外的座位，其他乘客不能占用，这条规定同时适用于国内和国际航班。

开售“占座票”的话题瞬间刷爆了微博和微信朋友圈，有人点赞觉得这是“个性化的定制”、也有质疑“为什么不去买商务舱”、更有旅客担心“买不到票、飞行过程中会不会不安全”。

不会影响正常购票

祥鹏航空隶属于海航控股旗下，是一家低成本航空公司。祥鹏航空相关负责人称，之所以推出“一人多座”产品，是因为考虑到有的旅客希望在旅途中有一个更加宽敞、私密而安静的空间，另外还有的旅客贴身携带有重要文件物品不便托运或存放行李架，基于这样的需求而推出的。

根据规定，国内航班的额外座位无需支付民航发展基金（50元），但是需要支付国内航线燃油附加费； 国际航班额外座位需要支付国际机票燃油费，无需支付其他税费。祥鹏航空表示，有需求的旅客可在航班起飞前，通过祥鹏航空直属售票处、95326客服热线购买正常座位和额外座位，额外座位可享受最低2折的优惠票价。所以这也造成了一些旅客担心“会不会被包机，买不到票？”

对此，祥鹏航空市场总监陈明琼表示，推出占座票不会影响其他旅客正常购票，而且占座票必须是在起飞前72小时之内销售，而且对于上座率也有要求。起飞前24-72小时内，客座率高于70%时，或者是起飞前24小时之内，客座率超过80%时，“占座票”都不能销售。

价格方面，起飞前24小时到72小时内且客座率低于70%的情况下，“占座票”价格是经济舱全价的30%； 起飞前24小时之内且客座率低于80%的，“占座票”价格是经济舱全价的20%。

“一人多座”早有先例

事实上，祥鹏航空“一人多座”的销售模式在中国民航业内并非首例。记者了解到，东方航空也可提供“一人多座”的服务，但是旅客无法自行订票，需要致电中国东方航空公司联系客服购买。而吉祥航空同样也可以提供类似的服务，想要购票的旅客可以先从APP等购票渠道购买一张机票，随后致电吉祥航空客服，说明需要购买“占座票”，客服会为旅客安排座位。国外如阿提哈德航空，去年推出“邻座空位”选项，经济舱旅客可以“竞购”与原始座位相邻的最多三个空座位，具体情况要取决于座位是否有售和客舱配置。

中国民航大学经济与管理学院教授李晓津告诉记者，目前主要有三类旅客有两个或两个以上座位的购买需求。第一类是担架旅客，“他需要平躺，那么在乘坐飞机的时候，按照现在规则，就要购买四个座位。”李晓津还说道，如果是特殊需要的担架旅客，必要的情况下航空公司还会把4个座椅拆掉，以保障这位乘客的出行需求。第二类旅客，主要是携带有导盲犬的盲障旅客。“他们需要给导盲犬占一个座位的话，那么也需要给导盲犬购买一张机票。”不过，李晓津也表示，类似这样的情况都比较少见。

第三种情况，主要是因为自身的一些特别要求，需要两个或者更多的座位，“例如体型关系、有重要物件需要随身携带且不离开视线等等”。

“占座”资源其实有限

在安全方面，李晓津表示，旅客其实不必顾虑太多，“航空公司会通过配载，制定合理的座位安排，保证飞机的整体平衡。同时，若是携带有宠物的情况下，也会对宠物进行控制，避免宠物在机舱内来回跑动。”

对于“一人多座”，有旅客质疑是否会占用资源。有业内人士认为，航空公司销售“占座票”其实可以最大限度挖掘闲置资源，更重要的是还能满足更多旅客的不同需求。“如果是航班客座率多数达不到100%，对于航空公司来说空位是一种资源浪费，剩余座位卖出去肯定会给航空公司带来收益。在没有影响其他人的利益的情况下，也能让消费者有更多的选择。”

不过该业内人士也指出，目前民航正处于暑运高峰阶段，“占座”的资源其实非常有限，“现在出行的人比较多，很多航班都很人满为患。若是在没有销售限制的情况下，单纯的引导大家为了‘自在’、‘安静’甚至是比商务舱还‘实惠’的角度去多购买几张机票的话，那对更多旅客享受出行服务是不公平的。”该业内人士说道。