本市明起推出11家“警医邮”便民服务点-在医院体检后可直接申领驾照

晨报记者 吴艺璇

见习记者 荣思嘉 通讯员 李 根

办理驾驶证业务，有时会遇到手续繁、排队长、折返跑的情况。昨天，记者从公安交警部门获悉，除了车管所各分所、全市各区公安交警服务“窗口”可办理期满换证、遗失补证、损毁换证等近10项驾驶证业务外，8月1日起，广大驾驶人和驾驶学员还可在全市11家医疗机构设立的“警医邮”便民服务点，直接办理驾驶证领证、换证等业务。

实现一站式无纸化办理

30日上午，市民田先生来到复旦附属中山南院的“警医邮”服务点，在试运营期间，首批体验了“警医邮”便民服务。

在体检中心的大厅，田先生通过扫描手机二维码、选择业务种类、信息预采集、自助拍照、人脸识别、身份证读取、手机在线支付、体检等流程完成了驾驶证到期换证的准备工作。之后田先生只需回家等待，就可以收到邮寄来的新驾驶证了。

“时间上比以前快很多，方便很多，20分钟左右就可以办好。”田先生对于这次的“警医邮”体验非常满意，“也不需要填表，手机上就可以操作，挺方便的”。

据交警部门介绍，申请信息会实时传输交互至后台业务系统，车管所工作人员对业务申请进行审核，及时反馈受理结果，符合要求的限时办结业务，并根据申请人意愿安排邮政寄递交付驾驶证。

外地驾驶证转入也可办理

今年1月，上海公安交警部门推出了“车管到家”服务，驾驶证外地转入、信息变更、延期以及无需体检的补换证业务均可足不出户网上办理。“警医邮”便民服务推出后，针对需要提供体检证明的驾管业务，驾驶员可在医院接受体检的同时提前享受到业务办理服务。

特别值得一提的是，以往只能在车管所三个分所现场办理或通过“车管到家”申请的外地驾驶证转入业务，也可在“警医邮”便民服务网点一站办理，驾驶员只需携带身份证或驾驶证到网点办理即可，无需到车管所扎堆办理。

不会使用“新方法”的驾驶员也不必担心，除了车管所各分所外，全市各区公安交警服务“窗口”也可办理期满换证、遗失补证、损毁换证等近10项驾驶证业务。

“警医邮”

■服务种类

目前，“警医邮”便民服务可办理期满换证、遗失补证、损毁换证、转入换证、初次申领驾驶证、增加准驾车型6项驾驶证业务。

后续还将推出超龄换证、自愿降级换证、注销最高准驾车型、注销实习准驾车型、注销驾驶证、70周岁以上驾驶人提交身体条件证明6项驾驶证业务。

■服务对象

“警医邮”便民服务针对需办理驾驶证补换领、注销、提交身体条件证明、增加准驾车型的“老驾驶人”和新申领驾驶证的“准驾驶人”。同时，本市及外省市户籍居民、香港澳门特别行政区居民、台湾地区居民、华侨、外国人等，也可通过“警医邮”享受便民服务。

■所需材料

如需办理期满换证、遗失补证、损毁换证、初次申领驾驶证业务，驾驶员和驾驶学员只需携带身份证明原件即可。

办理转入换证、增加准驾车型、超龄换证、自愿降级换证、注销最高准驾车型、注销实习准驾车型、注销驾驶证以及70周岁以上驾驶人提交身体条件证明业务，驾驶员则需携带身份证明和机动车驾驶证原件。

■所需费用

申请人可通过“警医邮”便民服务网点的自助终端使用现金或手机在线支付的方式支付费用，自助终端会根据申请人办理的业务类型及自行选取的领证方式自动计算所需费用。补换领驾驶证的只需缴纳驾驶证工本费。涉及拍照、体检和邮政寄递的，由相关服务供应商收取相关费用。

“警医邮”

服务网点

目前，全市已有11家“警医邮”便民服务网点，分别布设在黄浦、徐汇、虹口、浦东、宝山、嘉定、金山、奉贤、青浦9个区。后续公安交警部门还将进一步扩大网点布设。

区域 医院名称 地址

黄浦 上海交通大学附属第九人民医院黄浦分院 黄浦区普育东路58号

徐汇 上海市第八人民医院 徐汇区漕宝路8号

虹口 中山医院虹口南院 虹口区同心路921号

浦东 上海浦东新区浦南医院 浦东新区浦东南路2392号

浦东 上海浦东中医医院（川沙） 浦东新区绣川路340号

浦东 上海浦东医院（南汇） 浦东新区惠南镇拱为路2800号

宝山 上海第一人民医院宝山分院 宝山区牡丹江路216号

嘉定 嘉定区中医医院 嘉定区启良路120号

金山 中山医院金山分院 金山区漕廊公路2901号体检中心

奉贤 奉贤中心医院 奉贤区南奉公路6600号

青浦 上海市青浦区朱家角人民医院 青浦区石家浜公路99号