天气炎热，水果好吃也要有度-西瓜等水果如食用过量会对身体造成负面影响

晨报记者 徐妍斐

进入“大暑”以来，申城天气炎热，吃西瓜补充水分、消暑解渴不失为好选择。在很多人的印象里，水果是好东西，是大自然馈赠的丰美食物，可以随便想吃就吃。然而，近来外地却出现了吃西瓜吃进医院的案例，上海市农业科学院农产品保鲜加工研究中心主任乔勇进研究员介绍，西瓜等水果食用不当尤其是食用过量，也会造成负面影响。

部分人群不宜吃西瓜

赵女士每天吃西瓜，往往是头天先吃一部分，剩下的放进冰箱第二天接着吃。长期下来，有一天赵女士突然腹泻不止。

乔勇进研究员表示，像西瓜这样高含水量的水果，肠胃失调、胃寒的人群不易多食，否则容易引发肠胃菌群失调，出现肠炎腹泻等症状。当然，西瓜也是高糖分的水果，不仅普通人群要注意适量食用，糖尿病人或血糖含量偏高的人群更要注意，避免引起血糖上升，危机身体健康。

乔勇进研究员表示，除了部分糖分高的水果，其他一些水果食用过量也对人体不利。

比如，胃酸分泌较多或胃肠功能偏弱的人群对有机酸含量丰富的杏、李子等水果就要少吃，多食容易伤脾胃，加剧胃肠不适。空腹吃荔枝，荔枝中的大量果糖引发身体胰岛素的分泌混乱，从而可能导致低血糖症状。

部分水果还含有一些过敏性物质。如有些人对无花果过敏，因为无花果中含有丰富的蛋白质和多种活性因子，有少量人体缺乏相对的分解酶，在食用后会引起过敏。芒果中含有的果酸、氨基酸等也会引发“芒果皮炎”，造成口唇、面部红肿、皮肤瘙痒等。

此外，一些果品多食会出现机体阴阳失调，正常潜藏功能减弱，而引起“上火”症状，如桂圆、榴莲等果品性热，吃过多容易导致脸上的痤疮加剧，有时候还会引起流鼻血。

对于肠胃功能发育不完善的儿童，食用水果一定要控制，多食会引发肠胃消化系统紊乱，造成免疫力减低，有些儿童一旦出现严重症状或伤害，会对日后饮食健康产生长远影响。

很多水果的能量并不低

夏季是减肥的季节，有些市民以为吃水果可以减肥。事实上，很多水果的能量并不低。像水蜜桃、西瓜、甜瓜等高糖分瓜果，糖分含量达到8%左右，有的高达15%，而且是容易消化的单糖和双糖。因此，如果过量食用，反而会导致摄入的糖分超标。

同样，也不宜用水果代餐。平衡的膳食结构需要每日多样化饮食，脂肪和蛋白质也为人体所需，水果水分充足，蛋白质含量却极低，几乎不含脂肪，以水果代餐远不能满足人体营养需要。因此水果只能作为正餐的补充，不可取而代之。

另外需要注意的一点：因为水果口味甜酸而不少蔬菜淡而无味，有些人可能喜欢用吃水果来取代吃蔬菜，也不可取。这是因为，水果中含有的矿物质和维生素的数量远远小于蔬菜，就维生素C的含量来说，廉价的白菜、萝卜都比苹果、梨、桃高10倍左右；而青椒和菜花的维生素C含量是草莓和柑橘的2-3倍。所以，每天食用500克左右的蔬菜是必需的。

嫩皮水果放冰箱前先别洗

在水果的食用和贮藏上也应讲究方法。不要在饭后立刻吃水果，否则可能影响正常消化。建议在饭后2小时或饭前1小时食用水果。不要简单冲洗后就吃，可用食盐浸泡一下，再用清水仔细冲洗，带皮水果尽量选择削皮食用。养成吃完水果及时漱口的习惯，因为水果大多酸甜，吃完如果不漱口，残留物会在口腔内发酵，发酵后形成酸类物质会腐蚀牙齿。

顾名思义，热带水果生长于热带，适应于温暖的环境，因此不适合进冰箱冷藏。比如榴莲、菠萝、香蕉、芒果、枇杷等等，如果将这些怕冷的水果放进冰箱，容易被“冻伤”，不久就会出现果皮凹陷、黑色斑点等状况。冻伤的水果不仅营养成分遭到破坏，还很容易变质，果肉就会加速腐烂。

有些皮质嫩弱的水果建议冷藏，如樱桃、蓝莓、杨梅、草莓、桑葚、葡萄等等。不过，在将这些水果放入冰箱前尽量不要水洗，否则残留在水果表面的水分容易侵蚀果皮，促进病原微生物传播，加速腐化，最好用纸袋或扎孔的保鲜袋包裹贮藏。一些皮厚耐贮藏的水果，如橙、苹果、梨、柠檬、西瓜、柑橘等等，常温存放均可，其中柑橘等贮藏温度不能低于12℃，如果低温贮藏会发生冷害。

对于出现腐烂的水果，应该整个丢弃。过去有些节俭的市民会把烂掉的部分去除后，再继续食用剩余的部分是不安全的，事实上，水果霉变后，细菌会渗透扩散到整个水果，而并非只局限在霉烂的地方。因此水果即使只有部分腐烂，整个水果也都不能继续食用。