国家药品监督管理局发布体温计选购和使用提醒-电子体温计示值不如玻璃体温计准确

晨报记者 徐妍斐

作为日常生活中最常用的医疗器械之一，体温计分为多种类型。最近，国家药品监督管理局对体温计的选购和使用发布了提醒，家庭可以根据实际情况选购合适的体温计。

三类体温计“各有千秋”

玻璃体温计是最常见的体温计，它可使随体温升高的水银柱保持原有位置，便于使用者随时观测。玻璃体温计具有示值准确、稳定性高的特点，还有价格低廉、不用外接电源的优点，但也存在不易读数、测量时间长等缺点。另外玻璃管破损后会导致水银泄漏，污染环境及危害人体健康。

更方便的电子式体温计，则是利用某些物质的电阻、电压、电流等物理参数与环境温度之间存在的确定关系，将体温以数字的形式显示出来。这种体温计具有读数清晰、携带方便、测量时间较短等优点。其不足之处在于示值准确度受电子组件及电池供电状况等因素影响，不如玻璃体温计准确。

红外线体温计通过测量耳朵鼓膜或额头的辐射温度，非接触性地实现对人体温度的测量。红外线体温计操作方便、测量迅速，但也存在价格昂贵、使用时对环境温度要求较高等缺点。

购买电子体温计先查资质

如今越来越多的家庭选择购买电子体温计。一般电子体温计由四部分组成，头部是感温部件，杆身是数字式温度显示器，侧面是电源开关按钮，末端是电池盒和盖。电子体温表读数直观、携带方便、小巧新颖、不易损坏，比普通水银体温表更易保管。

购买电子体温计时，首先需要检查电子体温计外观应无明显裂纹、毛刺、刮伤、脏污，零部件不可松动，其次要检查电子体温计提示音是否清晰、响亮，显示屏显示数字应清晰、完整。电子体温计还应附有使用说明书和检验合格证。

为了确保买到正规可靠的产品，可检查电子体温计产品适当位置或随附文件上标注：产品名称及型号、生产厂家、产品注册号、执行标准号、生产许可证号、电源电压、出厂日期或批号、CMC计量许可证编号、CPA型式评价证书编号（仅红外线体温计适用）。

正常口温比正常腋温略高

人体体温会随着时间的变化有所差距，人体体温在清晨比较低，近傍晚则会稍高。所以一天内体温测量结果有轻微差距，这是正常的。

体温计测体温可分为口温测量、腋温测量、肛温测量、耳温测量和额温测量。口温测量时，将体温计感测头前端放在舌头下，稍用力压住，测量时要将口完全紧闭，期间不要说话，正常口温约36.0℃-37.5℃。腋温测量则将体温计感测头置于腋下最前端和身体平行的位置，手臂紧靠身体，确保体温计被皮肤完全覆盖且不受空气影响，正常腋温约35.0℃-37.0℃。

肛温测量较多使用于幼儿。在体温计前端涂上水溶性润滑剂，插入少于约1.5cm的体温计前端到肛门口，如遇任何阻力马上停止测量。正常肛温约36.2℃-37.9℃。

此外，红外线体温计可进行耳温测量、额温测量。正常耳温约35.8℃-38℃，正常额温35.8℃-37.8℃。